Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 6 Αυγούστου

«Έτοιμοι "από χθες" αλλά ραντεβού τέλος Αυγούστου» τιτλοφορεί το κύριο θέμα της η εφημερίδα «Αλήθεια», σημειώνοντας ότι, παρά τη δήλωση ετοιμότητας του Προέδρου της Δημοκρατίας για διευρυμένη συνάντηση, η πρώτη συνάντηση με τον Τουφάν Ερχιουρμάν ορίστηκε για τα τέλη Αυγούστου. Σε άλλο θέμα γράφει ότι η Προεδρία έθεσε ως βασικό κριτήριο διορισμού των νέων Υπουργών τη στήριξη στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Αλλού αναφέρεται στη συμμετοχή της γαλλικής Meridiam στον Great Sea Interconnector, σημειώνοντας ότι η εταιρεία αποκτά σημαντικό ποσοστό στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας.

Ο «Πολίτης», υπό τον τίτλο «Πρώτιστη έγνοια του το 2028», γράφει στο κύριο θέμα του ότι ο πρόσφατος ανασχηματισμός δείχνει πως «πρώτιστη προτεραιότητα» του Προέδρου Χριστοδουλίδη φέρεται να είναι η επανεκλογή του στην προεδρία και όχι η βελτίωση του κυβερνητικού έργου. Αλλού αναφέρεται στη συμφωνία Κύπρου-Λιβάνου για την ΑΟΖ, σημειώνοντας ότι δεν επαληθεύονται οι φόβοι για προβλήματα από την Τουρκία. Σε άλλο θέμα, αναφέρεται ότι ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς παρέλαβε το πόρισμα για την πυρκαγιά στο πεδίο βολής Καλού Χωριού και αναμένεται να ενημερώσει σχετικά τον Υπουργό Άμυνας.

«Ο Φιλελεύθερος», ο οποίος τιτλοφορεί το κύριο θέμα του «Καλώδιο αμέσως θέλει ο Μακρόν», γράφει ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ήταν από τους λίγους στην Κύπρο που δεν αιφνιδιάστηκαν από την είσοδο της γαλλικής Meridiam στον Great Sea Interconnector, με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, να στηρίζει την άμεση προώθηση του έργου. Αλλού γράφει ότι ο φετινός Ιούλιος δεν ξεπέρασε τους θερμότερους των τελευταίων δεκαετιών, καθώς κατέγραψε 11 προειδοποιήσεις για ακραίες θερμοκρασίες σε διάστημα 31 ημερών. Σε άλλο θέμα αναφέρει ότι οι κοινότητες ζητούν το κλείσιμο του πεδίου βολής στο Καλό Χωριό μετά τη μεγάλη πυρκαγιά και προειδοποιούν με κινητοποιήσεις.

«Πρόσωπα αλλάζουν, τα αδιέξοδα μένουν» τιτλοφορεί το κύριο θέμα της η εφημερίδα «Χαραυγή», σημειώνοντας ότι ο ανασχηματισμός δεν σηματοδοτεί αλλαγή πορείας, αλλά επιβεβαιώνει ότι βασική επιδίωξη της Κυβέρνησης είναι η διατήρηση των πολιτικών ισορροπιών ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028. Αλλού αναφέρεται στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, σημειώνοντας ότι οι κρατήσεις κινούνται σε κανονικά επίπεδα, την ώρα που χιλιάδες οικογένειες στερούνται το δικαίωμα σε διακοπές και ξεκούραση. Σε άλλο θέμα αναφέρει ότι οι ωρομίσθιοι απορρίπτουν την κυβερνητική πρόταση και προειδοποιούν με 24ωρη απεργία στις 17 Σεπτεμβρίου.

Η αγγλόγλωσση «Cyprus Mail», υπό τον τίτλο «Γαλλικός όμιλος εισέρχεται στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης», γράφει στο κύριο θέμα της ότι η είσοδος της γαλλικής Meridiam στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης ενισχύει τις προσδοκίες για την προώθηση του έργου. Σε άλλο θέμα γράφει ότι κτηνοτρόφοι έκλεισαν χθες την είσοδο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, διαμαρτυρόμενοι για τις αποζημιώσεις. Αλλού αναφέρεται στην παρουσίαση σχεδίου εξοικονόμησης νερού από τον Δήμο Λεμεσού.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ