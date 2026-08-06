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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καύσωνας χωρίς τέλος: Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση - Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός μέχρι το Σαββατοκύριακο

 06.08.2026 - 06:22
Καύσωνας χωρίς τέλος: Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση - Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός μέχρι το Σαββατοκύριακο

Εποχική χαμηλή πίεση επικρατεί στην περιοχή.

Σήμερα, μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης και της αραιής ομίχλης ή και ομίχλης, ο καιρός θα καταστεί γενικά κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν κυρίως νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν προοδευτικά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά το απόγευμα στα παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα αρχικά θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο σταδιακά στα προσήνεμα θα καταστεί λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα νοτιοδυτικά και στα δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Νέα κίτρινη προειδοποίηση για εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας Κύπρου.

Η προειδοποίηση τέθηκε σε ισχύ από τις 14:00 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου 2026 και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 16:30 την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2026.

Απόψε, ο καιρός θα συνεχίσει να είναι γενικά κυρίως αίθριος, ενώ στις παράλιες περιοχές παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, ιδιαίτερα σε περιοχές στα ανατολικά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα εξασθενίσουν και θα καταστούν καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες την Παρασκευή πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά.

Η θερμοκρασία μέχρι την Κυριακή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να συνεχίσει να κυμαίνεται σε επίπεδα κοντά και λίγο πιο πάνω από τα κανονικά για την εποχή.

 

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