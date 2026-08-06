Οικογενειακό δράμα στις ΗΠΑ: Πατέρας βρέθηκε νεκρός με τις δύο κόρες του λίγες ώρες μετά το δικαστήριο για διαζύγιο με τη μητέρα τους

Η τραγική αποκάλυψη έγινε την περασμένη Παρασκευή, όταν αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι της οικογένειας στην πόλη Γουινεκόν και εντόπισαν τις σορούς του 57χρονου Τζέφρι Μάνκε και των δύο παιδιών του, της 11χρονης Λενόρα και της 16χρονης Τζέιλι.

Λίγες ώρες πριν εντοπιστούν οι σοροί, ο Μάνκε και η 38χρονη Λίντσεϊ Λεβαντόφσκι είχαν παραστεί σε ακροαματική διαδικασία για το διαζύγιό τους. Σύμφωνα με τη δικογραφία ο γάμος τους είχε κριθεί «ανεπανόρθωτα διαλυμένος, χωρίς καμία πιθανότητα συμφιλίωσης», γεγονός που είχε οδηγήσει σε μια δικαστική διαμάχη σχεδόν ενός έτους για την επιμέλεια των παιδιών.



Η Λεβαντόφσκι είχε ζητήσει την αποκλειστική επιμέλεια των δύο κοριτσιών, ωστόσο το δικαστήριο αποφάσισε να αναθέσει την από κοινού νόμιμη επιμέλεια και στους δύο γονείς καθώς τόσο η ίδια όσο και ο 57χρονος είχαν κριθεί «κατάλληλα και ενδεδειγμένα πρόσωπα» για την από κοινού επιμέλεια των παιδιών.



Ωστόσο, σε ανάρτησή της στο Facebook τη Δευτέρα, η Λεβαντόφσκι υποστήριξε ότι οι κόρες της «αισθάνονταν ανασφάλεια» όταν βρίσκονταν με τον πατέρα τους. «Είμαι συντετριμμένη. Όλοι όσοι μιλούσαν μαζί τους γνώριζαν ότι δεν ήταν ασφαλείς υπό τη φροντίδα του. Πάλεψα όσο μπορούσα για να τις προστατεύσω», έγραψε η μητέρα των δύο κοριτσιών

«Κανείς δεν ήθελε να ακούσει. Αν κάποιος είχε ακούσει τις εκκλήσεις τους για βοήθεια τα τελευταία δύο χρόνια, σήμερα θα ήταν ακόμη ζωντανές», έγραψε η μητέρα των κοριτσιών, προσθέτοντας ότι «το σύστημα απέτυχε να προστατεύσει τα παιδιά μου».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα