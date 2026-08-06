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Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 6 Αυγούστου

 06.08.2026 - 06:39
Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 6 Αυγούστου

Σήμερα, Πέμπτη 6 Αυγούστου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν ο Σωτήριος, ο Σωτήρης, ο Σώτος, ο Σώτης, η Σωτηρία, η Σωτήρω, η Σωτία, η Ευμορφία και η Μορφούλα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μεγάλη δεσποτική εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 6 Αυγούστου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

  • Σωτήριος
  • Σωτήρης
  • Σώτος
  • Σώτης
  • Σωτηρία
  • Σωτήρω
  • Σωτία
  • Ευμορφία
  • Μορφούλα

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

  • Αστέριος
  • Αστέρης
  • Αστρινός
  • Αστερινός
  • Αστρινή
  • Αστέρω
  • Αστερία
  • Αστρούλα
  • Αστερινή
  • Νικάνωρ
  • Νικάνορας

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Στις 6 Αυγούστου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη Μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού, την ανάμνηση της οπτασίας της Σοφιανής και τον Άγιο Αββακούμ τον Νεομάρτυρα.

Μεταμόρφωση του Σωτήρος: Τι συνέβη στο όρος Θαβώρ

Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος είναι μία από τις σημαντικότερες δεσποτικές εορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας και τιμάται κάθε χρόνο στις 6 Αυγούστου. Η εορτή αναφέρεται στο γεγονός της Μεταμόρφωσης του Ιησού Χριστού στο όρος Θαβώρ, παρουσία τριών μαθητών του.

Σύμφωνα με τις ευαγγελικές διηγήσεις, ο Χριστός πήρε μαζί του τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο και ανέβηκε στο βουνό για να προσευχηθεί. Εκεί, η όψη του προσώπου του άλλαξε, έλαμψε σαν τον ήλιο και τα ενδύματά του έγιναν φωτεινά και λευκά.

Δίπλα του εμφανίστηκαν ο Μωυσής και ο προφήτης Ηλίας, οι οποίοι συνομιλούσαν μαζί του. Κατά την εκκλησιαστική ερμηνεία, η παρουσία τους συνδέει τον Χριστό με τον Νόμο και τους Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης.

Ο Απόστολος Πέτρος, εντυπωσιασμένος από το θέαμα, πρότεινε να κατασκευαστούν τρεις σκηνές: μία για τον Χριστό, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία. Τότε ένα φωτεινό σύννεφο σκέπασε τους παρευρισκομένους και ακούστηκε φωνή που καλούσε τους μαθητές να ακούν τον αγαπημένο Υιό του Θεού.

«Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός· αὐτοῦ ἀκούετε».

Η Μεταμόρφωση θεωρείται, στη χριστιανική παράδοση, φανέρωση της θεϊκής φύσης του Χριστού πριν από τα γεγονότα της Σταύρωσης και της Ανάστασης. Παράλληλα, ενίσχυσε τους μαθητές, οι οποίοι επρόκειτο να αντιμετωπίσουν τις δύσκολες ημέρες που θα ακολουθούσαν.

Παρότι η εορτή βρίσκεται μέσα στην αυστηρή νηστεία του Δεκαπενταύγουστου, στις 6 Αυγούστου επιτρέπεται κατά παράδοση η κατανάλωση ψαριού. Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας οι πιστοί προσφέρουν επίσης στους ναούς τα πρώτα σταφύλια της χρονιάς, ώστε να ευλογηθούν μετά τη Θεία Λειτουργία.

Το έθιμο της ευλογίας των σταφυλιών συνδέεται με την παλαιότερη πρακτική της προσφοράς των πρώτων καρπών της συγκομιδής. Τα ευλογημένα σταφύλια μοιράζονται στους πιστούς, ενώ σε ορισμένες περιοχές προσφέρονται ακόμη το πρώτο λάδι ή άλλα προϊόντα της νέας παραγωγής.

Ακούστε το Απολυτίκιον

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