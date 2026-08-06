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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έρχεται ανάσα από τις συνεχόμενες κίτρινες προειδοποιήσεις: Τι δείχνουν οι προβλέψεις για τον Δεκαπενταύγουστο

 06.08.2026 - 06:30
Έρχεται ανάσα από τις συνεχόμενες κίτρινες προειδοποιήσεις: Τι δείχνουν οι προβλέψεις για τον Δεκαπενταύγουστο

Μετά από ένα παρατεταμένο κύμα ζέστης που συνοδεύτηκε από συνεχόμενες κίτρινες προειδοποιήσεις για εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, οι επόμενες ημέρες φαίνεται να φέρνουν μια μικρή αποκλιμάκωση. Αν και ο υδράργυρος θα εξακολουθήσει να κινείται σε υψηλά επίπεδα, η Μετεωρολογική Υπηρεσία δεν αναμένει, προς το παρόν, την έκδοση νέας κίτρινης προειδοποίησης, ενώ οι πρώτες ενδείξεις για τον Δεκαπενταύγουστο δείχνουν ότι το σκηνικό του καιρού δεν αναμένεται να διαφοροποιηθεί σημαντικά.

Μιλώντας στο ThemaOnline, λειτουργός της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ανέφερε ότι, μετά τις απανωτές κίτρινες προειδοποιήσεις των τελευταίων ημερών, δεν αναμένεται να εκδοθούν νέες προειδοποιήσεις τις αμέσως επόμενες ημέρες, καθώς η μέγιστη θερμοκρασία προβλέπεται να κυμανθεί γύρω στους 39 βαθμούς Κελσίου. Όπως εξήγησε, για να εκδοθεί κίτρινη προειδοποίηση θα πρέπει η μέγιστη θερμοκρασία να φτάσει τους 40 βαθμούς.

Σε ό,τι αφορά την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο, ο λειτουργός ανέφερε ότι προβλέπεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, χωρίς ωστόσο να ξεφεύγει σημαντικά από τα σημερινά επίπεδα, καθώς η μεταβολή που καταγράφεται στα προγνωστικά μοντέλα είναι οριακή.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά κατά τις απογευματινές ώρες, ενώ την Παρασκευή υπάρχει μικρή πιθανότητα να σημειωθούν μεμονωμένες ασθενείς βροχές.

Ερωτηθείς για τον καιρό την εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου, ο λειτουργός της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας επισήμανε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για ασφαλείς προβλέψεις. Ωστόσο, τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι η θερμοκρασία θα διατηρηθεί περίπου στα ίδια επίπεδα. Δεν απέκλεισε, πάντως, το ενδεχόμενο να εκδοθεί κάποια κίτρινη προειδοποίηση μέσα στις επόμενες ημέρες, διευκρινίζοντας ότι δεν αναμένεται να επαναληφθεί η παρατεταμένη περίοδος προειδοποιήσεων που καταγράφηκε τις δύο προηγούμενες εβδομάδες.

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