Έπεσαν υπογραφές για την είσοδο της Meridiam στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου - Γαλλική «σφραγίδα» στον GSI

«Η είσοδος της γαλλικής Meridiam αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στον ενεργειακό τομέα της χώρας. Ενώνουμε δυνάμεις σε ένα ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντος. Ο GSI βγάζει την Κύπρο από την ενεργειακή απομόνωση και ενδυναμώνει την ενεργειακή ασφάλεια της ανατολικής Μεσογείου και την ανθεκτικότητα της Ευρώπης στον τομέα της ενέργειας», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector (GSI) αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, με τη γαλλική σφραγίδα να ενισχύει τις προϋποθέσεις και την αξιοπιστία για την επιτάχυνση υλοποίησης του έργου.

Η εταιρεία GSI είχε εξαρχής σχεδιαστεί ως το ειδικό εταιρικό όχημα (SPV) για την ανάπτυξη και υλοποίηση του έργου, με τη συμμετοχή στρατηγικών επενδυτών. Η συμφωνία με την Meridiam αποτελεί την υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού και, σε συνέχεια της επιτυχούς Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, ενισχύει τη χρηματοδοτική δύναμη πυρός του έργου.

Ο ΑΔΜΗΕ παραμένει στρατηγικός μέτοχος και βασικός εταίρος με δικαιώματα καταστατικής μειοψηφίας, διατηρεί την τεχνική ηγεσία του έργου και είναι υπεύθυνος για την λειτουργία της διασύνδεσης όταν αυτή ολοκληρωθεί. Η πλειοψηφική συμμετοχή της Meridiam ενισχύει την κεφαλαιακή βάση του έργου, προσθέτει τεχνογνωσία και ενισχύει την ικανότητα υλοποίησής του.

Η συμφωνία που υπεγράφη συνιστά ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας και στον ΑΔΜΗΕ, ως φορέα υλοποίησης του έργου. Και η γαλλική σφραγίδα Παράλληλα, συνοδεύεται από την υπογραφή στρατηγικής συμφωνίας μεταξύ του ΑΔΜΗΕ, της GSI και της Nexans. Τα τρία μέρη θα συνεργαστούν από την πρώτη ημέρα για την επιτάχυνση των εργασιών, με προτεραιότητα την ολοκλήρωση των θαλάσσιων ερευνών βυθού.

Η Meridiam είναι ένας κορυφαίος διεθνής επενδυτής, φορέας ανάπτυξης και διαχειριστής έργων υποδομής, με έδρα το Παρίσι και ισχυρή παρουσία στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αφρική. Εξειδικεύεται σε έργα στρατηγικής σημασίας στους τομείς των δημόσιων υποδομών, τα οποία αναπτύσσει, χρηματοδοτεί, υλοποιεί και διαχειρίζεται με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, σε στενή συνεργασία με κυβερνήσεις, ρυθμιστικές αρχές και δημόσιους φορείς. Το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει ορισμένα από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά έργα υποδομών, μεταξύ των οποίων και η ηλεκτρική διασύνδεση που συνδέει το Ηνωμένο Βασίλειο με τη Γερμανία, ένα από τα μεγαλύτερα διασυνοριακά ενεργειακά έργα της Ευρώπης. Ουσιαστικά με τη συμφωνία αυτή, ενώνουμε δυνάμεις και θωρακίζουμε την υλοποίηση του έργου.

Ο ΑΔΜΗΕ ως διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας επενδύει σταθερά στην Ελλάδα, έχοντας ολοκληρώσει την εμβληματική ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης–Αττικής, η οποία λειτουργεί από το 2025. Αυτές τις μέρες προχωράει η ηλέκτριση της διασύνδεσης Σαντορίνης, ενώ μέσα στο 2026 θα ολοκληρωθεί η διασύνδεση της Μήλου, της Σερίφου και της Φολεγάνδρου. Την ίδια στιγμή, προχωρούν οι διαγωνισμοί για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις των Δωδεκανήσων και του Βορείου Αιγαίου με το ηπειρωτικό σύστημα και η νέα ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας.

Η συμμετοχή της Meridiam στο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής του ΑΔΜΗΕ, GSI, ενισχύει σημαντικά το έργο, καθώς εισφέρει διεθνή τεχνογνωσία και ισχυρή επενδυτική αξιοπιστία, ενισχύοντας τον στρατηγικό στόχο της εταιρείας: τη διασύνδεση της Κύπρου με το ευρωπαϊκό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της Ελλάδας και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της ανθεκτικότητας των δύο χωρών.

Η συμφωνία αναμένεται να αποτελέσει καταλύτη για την επίλυση των ρυθμιστικών εκκρεμοτήτων του έργου και να συμβάλει στην μακροπρόθεσμη χρηματοδότησή του από τον τραπεζικό τομέα, ενισχύοντας την ασφάλεια και τη σταθερότητα του χρηματοδοτικού του σχήματος. Σημειώνεται ότι παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία έγκρισης χρηματοδότησης του έργου από την ΕΤΕπ.

Ταυτόχρονα με την εξέλιξη αυτή, προχωρά η ωρίμανση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου–Ισραήλ. Ο ΑΔΜΗΕ, ως φορέας υλοποίησης, έχει ολοκληρώσει και θα αποστείλει μέσα στις επόμενες ημέρες στις ρυθμιστικές αρχές της Κύπρου και του Ισραήλ τη μελέτη κόστους-οφέλους, ένα σημαντικό ορόσημο για την εξέλιξη του έργου.

Με τις παραπάνω επενδύσεις και συμφωνίες, η Ελλάδα ενισχύει τον ρόλο της ως στρατηγικού ενεργειακού κόμβου διασύνδεσης των ηλεκτρικών συστημάτων της Ανατολικής Μεσογείου με την ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Ακολουθεί η τριμερής συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΗΕ, GSI και Nexans για τις εργασίες θαλάσσιων ερευνών βυθού για την υλοποίηση του έργου.

Ποια ειναι η Meridiam

Ο ισχυρός γαλλικός επενδυτικός όμιλος βρισκόταν στον προθάλαμο του έργου εδώ και περίπου δύο χρόνια. Η είσοδός του είχε συμφωνηθεί σε επίπεδο αρχών, ωστόσο δεν προχώρησε εξαιτίας της γεωπολιτικής αβεβαιότητας που περιέβαλε τη διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, αλλά και των διαφωνιών που αναπτύχθηκαν μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας για τον τρόπο προώθησης και χρηματοδότησης του έργου. Οι εξελίξεις αυτές δοκίμασαν τις αντοχές και τις προοπτικές του Great Sea Interconnector, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η οριστικοποίηση της επενδυτικής συμμετοχής της Meridiam.

Αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς επενδυτικούς ομίλους στον τομέα των υποδομών. Ιδρύθηκε το 2005 από τον Thierry Déau, έχει έδρα το Παρίσι και σήμερα διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 24 δισ. ευρώ, ενώ από την ίδρυσή της έχει συμμετάσχει σε έργα συνολικής αξίας που προσεγγίζουν τα 100 δισ. ευρώ.

Ο γαλλικός όμιλος εξειδικεύεται στη χρηματοδότηση, ανάπτυξη και διαχείριση μεγάλων έργων υποδομής με μακροχρόνιο επενδυτικό ορίζοντα, κυρίως μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ). Το χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνει περισσότερα από 130 έργα σε Ευρώπη, Βόρεια και Νότια Αμερική και Αφρική, στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας, των δικτύων ηλεκτρισμού, των υδάτινων πόρων, της διαχείρισης αποβλήτων, καθώς και κοινωνικών υποδομών, όπως νοσοκομεία, σχολεία και πανεπιστήμια.

Η συμμετοχή της στον Great Sea Interconnector αποτελεί την πρώτη μεγάλη τοποθέτησή της σε ελληνικό έργο ηλεκτρικών διασυνδέσεων και προσθέτει στο project έναν επενδυτή με σημαντική εμπειρία στη χρηματοδότηση και διαχείριση σύνθετων έργων υποδομής μεγάλης κλίμακας. Πρακτικά, η σημερινή συμφωνία σηματοδοτεί ουσιαστικά την επανεκκίνηση του εγχειρήματος, καθώς φέρνει στο έργο έναν ισχυρό διεθνή επενδυτή και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επιτάχυνση της υλοποίησής του.

Και τριμερής συμφωνία με ΑΔΜΗΕ – Nexans

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα υπογραφεί επίσης τριμερής συμφωνία μεταξύ του ΑΔΜΗΕ, της Great Sea Interconnector και της Nexans, η οποία αφορά την εκτέλεση των θαλάσσιων ερευνών βυθού, ένα κρίσιμο τεχνικό στάδιο για την προώθηση της υλοποίησης του έργου. Οι έρευνες αποτελούν βασική προϋπόθεση για τον οριστικό σχεδιασμό της όδευσης του υποθαλάσσιου καλωδίου και την έναρξη των επόμενων φάσεων κατασκευής.

Η παρουσία του πρωθυπουργού στην τελετή αποδίδει ιδιαίτερο πολιτικό βάρος στη συμφωνία, η οποία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει να διασφαλίσει την πρόοδο ενός έργου με έντονη γεωπολιτική και ενεργειακή σημασία για την Ελλάδα, την Κύπρο και συνολικά την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η συμμετοχή της Meridiam εκτιμάται ότι ενισχύει την αξιοπιστία και τη χρηματοδοτική επάρκεια του έργου, ενώ η συμφωνία με τη Nexans σηματοδοτεί την έναρξη κρίσιμων τεχνικών εργασιών που θεωρούνται απαραίτητες για την ωρίμανση και την εξέλιξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν πάντως ότι η είσοδος της Meridiam, ενός επενδυτή με ισχυρή παρουσία στις ευρωπαϊκές υποδομές και στενές σχέσεις με το γαλλικό κράτος, ανοίγει ένα νέο παράθυρο στήριξης για το έργο, ενισχύοντας τη διεθνή αξιοπιστία και την επενδυτική του βάση.

Ωστόσο, το μεγάλο ζητούμενο παραμένει η άρση των εμποδίων που ανέκοψαν την πορεία της ηλεκτρικής διασύνδεσης το προηγούμενο διάστημα και συνδέονται με γεωπολιτικά ζητήματα και τα προσκόμματα της Άγκυρας. Το κατά πόσο η ενισχυμένη γαλλική παρουσία θα συμβάλει στην υπέρβασή τους είναι ένα ερώτημα που μένει να απαντηθεί στην πράξη.

Πηγή: newmoney.gr