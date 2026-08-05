Google: Ο Κύπριος Ντέμης Χασάμπης νέος πρόεδρος της DeepMind

Οι αλλαγές έρχονται σε μια κρίσιμη περίοδο για τη Google DeepMind, καθώς η κορυφαία έκδοση του νέου μοντέλου Gemini δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει, παρά το γεγονός ότι προγραμματιζόταν για τον Ιούνιο, προκαλώντας ανησυχίες σε επενδυτές και στον κλάδο ότι η Google χάνει έδαφος έναντι των ανταγωνιστών της Anthropic και OpenAI, οι οποίοι προσέλκυσαν αυτό το καλοκαίρι κορυφαία στελέχη της Google στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η μετοχή της Alphabet υποχώρησε κατά 4% μετά την ανακοίνωση.

Ο Χασάμπης, ελληνοκυπριακής καταγωγής από την πλευρά του πατέρα του και βραβευμένος με Νόμπελ, θα αναλάβει τον νεοσύστατο ρόλο του επικεφαλής επιστήμονα της Alphabet και θα μεταβεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Google DeepMind σε εκείνη του προέδρου, όπως ανέφερε σε εσωτερικό σημείωμα προς το προσωπικό. Ο ίδιος απέδωσε την αλλαγή ρόλου στην εγγύτητα της επίτευξης της Τεχνητής Γενικής Νοημοσύνης (Artificial General Intelligence – AGI), ενός προηγμένου σταδίου της τεχνητής νοημοσύνης όπου οι υπολογιστές θα μπορούν ουσιαστικά να επιδεικνύουν νοημοσύνη αντίστοιχη με αυτή των ανθρώπων.

«Ο Ντέμις και εγώ συζητούμε εδώ και καιρό έναν ρόλο που θα του επιτρέψει να αφοσιωθεί πλήρως στη διαμόρφωση του μέλλοντος της AGI», ανέφερε σε ξεχωριστό σημείωμα προς όλο το προσωπικό ο διευθύνων σύμβουλος της Alphabet, Σούνταρ Πιτσάι. «Πρόκειται για έργο ζωτικής σημασίας για την Alphabet και την ανθρωπότητα και δεν μπορώ να φανταστώ καταλληλότερο άνθρωπο από τον Ντέμις για να το αναλάβει».

Τα καθημερινά καθήκοντα της μονάδας θα αναλάβει ο επικεφαλής τεχνολογίας (CTO) Κοράι Καβουκτσούογλου, ο οποίος θα φέρει τον τίτλο του ανώτερου αντιπροέδρου της μονάδας, διατηρώντας παράλληλα και τον ρόλο του ως επικεφαλής αρχιτέκτονας τεχνητής νοημοσύνης της Alphabet.

Αποχωρήσεις κορυφαίων στελεχών

Οι Τζεφ Ντιν, Σαντζάι Γκεμαβάτ, Οριόλ Βινιάλς και Κουόκ Λε – τέσσερις από τις πλέον γνωστές προσωπικότητες της Google στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής – αποχώρησαν από την εταιρεία για να ιδρύσουν τη νεοφυή επιχείρηση Discovery Loop, η οποία θα επικεντρωθεί στην έρευνα καινοτομιών στη μηχανική μάθηση, την επιστήμη και τη μηχανική. Η εταιρεία θα λειτουργεί ως εταιρεία δημοσίου οφέλους (public benefit corporation).

Η Alphabet δεν έδωσε διευκρινίσεις για τους λόγους ή τη χρονική συγκυρία των αλλαγών. Εκπρόσωπος της Google δήλωσε στο Reuters ότι ο Χασάμπης, ο οποίος διαχρονικά δίνει προτεραιότητα στην έρευνα έναντι της κερδοφορίας, θα επικεντρωθεί στην έρευνα και τη στρατηγική σχετικά με τις κοινωνικές επιπτώσεις της AGI και θα έχει περιορισμένο αριθμό άμεσων συνεργατών.

Στο εσωτερικό του σημείωμα, ο Χασάμπης έκανε λόγο για «μεγάλη πρόοδο» στα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της Google, περιλαμβανομένης μιας μη δημοσιοποιημένης ακόμη αναβάθμισης με την ονομασία Gemini 4.

Ανέφερε επίσης ότι θα αφιερώνει περισσότερο χρόνο στην Isomorphic Labs, εταιρεία ανακάλυψης φαρμάκων που δημιουργήθηκε ως απόσχιση της DeepMind και της οποίας είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος.

«Πίστευα πάντοτε ότι η υπ’ αριθμόν ένα εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να είναι η βελτίωση της ανθρώπινης υγείας», ανέφερε. «Ήρθε η ώρα η τεχνητή νοημοσύνη να αποδείξει την αδιαμφισβήτητη αξία της για τον κόσμο και ποιος καλύτερος τρόπος υπάρχει από το να βοηθήσει τελικά στη θεραπεία ασθενειών όπως ο καρκίνος».

Ο Ντιν και ο Χασάμπης θεωρούνταν επί σειρά ετών οι δύο κορυφαίες φυσιογνωμίες της Google στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, πριν ο συγκεκριμένος τομέας εξελιχθεί στο επίκεντρο της τεχνολογικής καινοτομίας.

Ο Χασάμπης συνίδρυσε τη DeepMind το 2010 και συνέχισε να ηγείται του ερευνητικού εργαστηρίου από το Λονδίνο, αφού η Google το εξαγόρασε το 2014 έναντι περίπου 650 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πηγή: ΚΥΠΕ