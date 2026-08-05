Στις φλόγες κτήριο στη Νέα Υόρκη ύστερα από έκρηξη - Πέντε τραυματίες, δύο σοβαρά

Παρά την κινητοποίηση η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα και τύλιξε στις φλόγες τον δεύτερο και τον τρίτο όροφο του κτηρίου.

One serious injury reported from the Bronx NYC

after an explosion in a apartment building.



Now a 4 alarm fire 🔥 pic.twitter.com/7cLXGxJJ2Z — Breaking X (@BreakingXAlerts) August 5, 2026

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η κατάσταση δύο από τους πέντε τραυματίες είναι σοβαρή.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν στο CBS News New York ότι υπάρχει υποψία εμπλοκής μπαταρίας ιόντων λιθίου —πιθανότατα από ηλεκτρικό ποδήλατο— αν και το επίσημο πόρισμα θα εκδοθεί αργότερα.

Βίντεο από το σημείο κατέγραψε πυροσβέστες να βοηθούν ένα άτομο να κατέβει από σκάλα κινδύνου, η οποία ήταν γεμάτη καπνό.

Τα συνεργεία καλούν τους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή να αποφεύγουν τον καπνό και να κλείνουν τα παράθυρα, καθώς συνεχίζεται η κατάσβεση της πυρκαγιάς. Οι πυροσβέστες προειδοποιούν για καθυστερήσεις στην κυκλοφορία στην περιοχή.