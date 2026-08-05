Στις φλόγες κτήριο στη Νέα Υόρκη ύστερα από έκρηξη - Πέντε τραυματίες, δύο σοβαρά

Ο τελευταίος ανασχηματισμός πριν το 2028: Τα νέα πρόσωπα, οι πολιτικές ισορροπίες και τα μηνύματα Χριστοδουλίδη - Βίντεο
Έπειτα από εβδομάδες έντονης φημολογίας και διαρροών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, προχώρησε στον πολυαναμενόμενο ανασχηματισμό της κυβέρνησής του, ο οποίος , εκτός απροόπτου, εκτιμάται ότι θα είναι και ο τελευταίος πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2028. Οι αλλαγές ήταν περιορισμένες, χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις, βάζοντας τέλος στα σενάρια που κυκλοφορούσαν ήδη από την προεκλογική περίοδο των βουλευτικών εκλογών.