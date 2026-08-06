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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι είναι οι νέοι υπουργοί και επίτροποι: Από τη Βουλή, τη νομική και τον ιδιωτικό τομέα στην κυβέρνηση – Τα προφίλ των νέων διορισμών

 06.08.2026 - 09:28
Ποιοι είναι οι νέοι υπουργοί και επίτροποι: Από τη Βουλή, τη νομική και τον ιδιωτικό τομέα στην κυβέρνηση – Τα προφίλ των νέων διορισμών

Νέα πρόσωπα αναλαμβάνουν καθήκοντα στην κυβέρνηση μετά τον ανασχηματισμό που αποφάσισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Πρόκειται για στελέχη με πολιτική, επαγγελματική και ακαδημαϊκή διαδρομή, τα οποία καλούνται να υπηρετήσουν σε υπουργεικές και θεσμικές θέσεις.

Χρίστος Σενέκης: «Η εκλογή Νίκου Χριστοδουλίδη θα είναι πρωτίστως νίκη της κοινωνίας»

Χρίστος Σενέκης – Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ο Χρίστος Σενέκης είναι νομικός, διεθνολόγος και επιστήμονας πληροφορικής. Γεννήθηκε το 1977 στο Δασάκι Άχνας και κατάγεται από την κατεχόμενη Άχνα της επαρχίας Αμμοχώστου.

Διετέλεσε βουλευτής Αμμοχώστου από το 2021 έως το 2026 με το Δημοκρατικό Κόμμα. Κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής του θητείας ασχολήθηκε με θέματα κοινωνικής πολιτικής, προσφυγικού, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τοπικής αυτοδιοίκησης, αγροτικής ανάπτυξης, περιβάλλοντος και ευρωπαϊκών υποθέσεων.

Συμμετείχε σε σειρά κοινοβουλευτικών επιτροπών, μεταξύ άλλων στις Επιτροπές Προσφύγων, Εσωτερικών, Εργασίας, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Γεωργίας, ενώ εκπροσώπησε τη Βουλή των Αντιπροσώπων στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΟΑΣΕ.

Είναι κάτοχος πτυχίων Νομικής, Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών και Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

ΤΣΟΛΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΕΥΗ) – Elections

Ευανθία Τσολάκη – Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Η Ευανθία Τσολάκη είναι νομικός και κατάγεται από τη Λεμεσό. Είναι κόρη του Δρος Φρειδερίκου και της Δέσποινας Τσολάκη, το γένος Κωμοδίκη.

Είναι απόφοιτος του Λανιτείου Λυκείου Β’, κάτοχος πτυχίου Νομικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Εργάστηκε ως δικηγόρος και διετέλεσε Δημοτική Σύμβουλος Λεμεσού για τρεις συνεχόμενες θητείες, από το 2002 έως το 2016. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στον Δήμο Λεμεσού υπηρέτησε σε σημαντικές επιτροπές, μεταξύ άλλων στις Επιτροπές Ανάπτυξης, Τροχαίας και Κυκλοφοριακών Θεμάτων, Προσφορών και Κοινωνικής Πρόνοιας.

Από το 2019 μέχρι την ανάληψη των υπουργικών της καθηκόντων ήταν μέλος του Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Ηλίας Μυριάνθους: Ένας απολογισμός δεκαετίας - PafosNet.com - Οι ειδήσεις της Πάφου, μόλις συμβαίνουν

Ηλίας Μυριάνθους – Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων

Ο Ηλίας Μυριάνθους γεννήθηκε το 1967 και κατάγεται από την Πάφο. Μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του θητείας σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου απέκτησε πτυχίο στα Χρηματοοικονομικά και Λογιστικά.

Είναι εγκεκριμένος λογιστής-ελεγκτής και μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. Από το 1995 διατηρεί λογιστικό-ελεγκτικό γραφείο στην Πάφο και στην Πόλη Χρυσοχούς.

Έχει μακρά πολιτική παρουσία στην ΕΔΕΚ και διετέλεσε βουλευτής Πάφου. Κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής του θητείας συμμετείχε σε επιτροπές που αφορούσαν οικονομικά, εμπόριο, τουρισμό, μεταφορές, γεωργία και κοινωνικές ασφαλίσεις.

Παράλληλα, έχει υπηρετήσει σε διοικητικά συμβούλια οργανισμών, μεταξύ άλλων στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης, στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στον ΟΠΑΠ Κύπρου.

Η Ειρήνη Πογιατζή, νέα Επίτροπος του Πολίτη - Το προφίλ και η πορεία της

Ειρήνη Πογιατζή – Επίτροπος του Πολίτη

Η Ειρήνη Πογιατζή κατάγεται από τη Λεμεσό και διαθέτει ακαδημαϊκό υπόβαθρο στις Πολιτικές Επιστήμες, την Ιστορία, τις Διεθνείς Σχέσεις και τις Ευρωπαϊκές Σπουδές.

Είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακού τίτλου στις Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Έχει πολυετή εμπειρία στον τραπεζικό τομέα, στη διαχείριση έργων, στην ανάλυση κανονιστικών απαιτήσεων και στον σχεδιασμό διαδικασιών. Από το 2019 εργαζόταν σε θέσεις που αφορούσαν τη διαχείριση έργων και την αναδιοργάνωση εσωτερικών διαδικασιών.

Παράλληλα, έχει ενεργή παρουσία στον δημόσιο διάλογο μέσω αρθρογραφίας σε πολιτικά και διεθνή θέματα, ενώ συμμετέχει σε δράσεις και συζητήσεις με αντικείμενο τη γεωπολιτική, τις διεθνείς σχέσεις και την ευρωπαϊκή πολιτική.

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