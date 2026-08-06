Πρόλαβαν τα χειρότερα: Ξέσπασε φωτιά στον Άγιο Ιωάννη Μαλούντας - Έτρεχαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης

Ανασχηματισμός με πολιτικά μηνύματα: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έθεσε τον πήχη ψηλά για τη νέα κυβέρνηση
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Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 07:05, αφού έκαψε μικρή έκταση χαμηλής άγριας βλάστησης.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 2 άτομα του Τμήματος Δασών με 1 πυροσβεστικό όχημα.
Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.
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