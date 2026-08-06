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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πρόλαβαν τα χειρότερα: Ξέσπασε φωτιά στον Άγιο Ιωάννη Μαλούντας - Έτρεχαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης

 06.08.2026 - 08:56
Πρόλαβαν τα χειρότερα: Ξέσπασε φωτιά στον Άγιο Ιωάννη Μαλούντας - Έτρεχαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι σήμερα Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2026 και ώρα 06:30, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην τοποθεσία “Βυζάτζια” της κοινότητας Αγίου Ιωάννη Μαλούντας της επαρχίας Λευκωσίας.

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Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 07:05, αφού έκαψε μικρή έκταση χαμηλής άγριας βλάστησης.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 2 άτομα του Τμήματος Δασών με 1 πυροσβεστικό όχημα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

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