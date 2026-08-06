Πρόλαβαν τα χειρότερα: Ξέσπασε φωτιά στον Άγιο Ιωάννη Μαλούντας - Έτρεχαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 07:05, αφού έκαψε μικρή έκταση χαμηλής άγριας βλάστησης.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 2 άτομα του Τμήματος Δασών με 1 πυροσβεστικό όχημα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.