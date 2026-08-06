Αναστάτωση από πυρκαγιά σε μπυραρία στην Αγία Νάπα τα ξημερώματα - Την έσβησαν οι ιδιοκτήτες πριν φτάσει η Πυροσβεστική

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η κλήση λήφθηκε στις 1:35 π.μ. και στο σημείο ανταποκρίθηκε άμεσα ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αμμοχώστου «Λοχίας Αδάμου Αδάμου».

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε στηθαίο στον εξωτερικό χώρο του υποστατικού, ωστόσο είχε ήδη κατασβεστεί από τους ιδιοκτήτες πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Από το περιστατικό δεν κρίθηκε αναγκαία η εκκένωση του χώρου από τους θαμώνες, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας διενήργησαν επιθεώρηση στη σκηνή, ενώ τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνώνται σε συνεργασία με την Αστυνομία.