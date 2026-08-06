Η υψηλότερης ανάλυσης εικόνες του Ήλιου που έχουν καταγραφεί: Τι παρατήρησαν οι επιστήμονες - Βίντεο

Εικόνες και βίντεο υψηλής ευκρίνειας από την επιφάνεια του Ήλιου κατέγραψε η επιστημονική κοινότητα με τη χρήση του ισχυρότερου ηλιακού τηλεσκοπίου στον κόσμο.

Οι παρατηρήσεις αποκάλυψαν για πρώτη φορά γιγαντιαίες περιστρεφόμενες δίνες θερμού πλάσματος, οι οποίες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία και την εξέλιξη του λεγόμενου διαστημικού καιρού.

Παρατηρώντας τον ήλιο από τη Χαβάη

Τα εντυπωσιακά ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Nature και πραγματοποιήθηκαν χάρη στο ηλιακό τηλεσκόπιο Inouye, το οποίο βρίσκεται εγκατεστημένο σε μεγάλο υψόμετρο στο νησί Μάουι της Χαβάης.

Οι εξαιρετικά καθαρές ατμοσφαιρικές συνθήκες της συγκεκριμένης περιοχής επέτρεψαν στους ερευνητές να παρατηρήσουν το κοντινότερο άστρο μας με επίπεδα ανάλυσης που μέχρι σήμερα θεωρούνταν εντελώς αδύνατα.

Η αστάθεια Kelvin-Helmholtz και οι ηλιακές εκρήξεις

Οι εικόνες αποτυπώνουν τις βίαιες κινήσεις του θερμού πλάσματος, οι οποίες στρεβλώνουν και περιστρέφουν το μαγνητικό πεδίο του Ήλιου, συσσωρεύοντας γιγαντιαίες ποσότητες ενέργειας. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στην αστάθεια Kelvin-Helmholtz, η οποία εμφανίζεται όταν δύο διαφορετικά στρώματα ρευστού κινούνται με διαφορετικές ταχύτητες, δημιουργώντας σπειροειδείς δίνες.

Στην περίπτωση του Ήλιου, οι δίνες αυτές παράγουν μαγνητική ενέργεια που συσσωρεύεται στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Όταν η ενέργεια αυτή απελευθερωθεί απότομα, προκαλεί ισχυρές ηλιακές εκλάμψεις και στεμματικές εκτινάξεις μάζας.

Τα φαινόμενα αυτά αποτελούν την κύρια αιτία του διαστημικού καιρού, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει σοβαρές παρεμβολές στις δορυφορικές επικοινωνίες, στα συστήματα πλοήγησης GPS, στα επίγεια δίκτυα ηλεκτροδότησης, αλλά και να θέσει σε κίνδυνο τις επανδρωμένες διαστημικές αποστολές.

Scientists using the world's most powerful solar telescope have captured "whirlpools" of activity on the surface of our Sun that has not been possible to see before. pic.twitter.com/NItza2xTYO — Black Hole (@konstructivizm) August 5, 2026

Η ανακάλυψη αυτή προσφέρει σημαντικές απαντήσεις σε ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της ηλιακής φυσικής, που είναι ο λόγος για τον οποίο τα ανώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα του Ήλιου είναι πολύ θερμότερα από την ορατή επιφάνειά του. Οι επιστήμονες κατάφεραν να αποτυπώσουν τον ακριβή τρόπο με τον οποίο η ενέργεια μεταφέρεται από την επιφάνεια προς τα πάνω, όπου και απελευθερώνεται εκρηκτικά.