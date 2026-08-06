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ΠΑΡΑ-THEMA

ΠΑΡΑTHEMA: Αν η τηλεόραση εγκαταλείπει την είδηση, μην απορεί γιατί εγκαταλείπεται από τους τηλεθεατές

 06.08.2026 - 11:19
ΠΑΡΑTHEMA: Αν η τηλεόραση εγκαταλείπει την είδηση, μην απορεί γιατί εγκαταλείπεται από τους τηλεθεατές

Σήμερα η Κύπρος είχε μία από τις σημαντικότερες πολιτικές στιγμές των τελευταίων μηνών. Ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης δεν είναι μια τυπική διαδικασία. Είναι μια αλλαγή στη σύνθεση της εκτελεστικής εξουσίας, ένα γεγονός με πολιτικές προεκτάσεις και αυξημένο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον.

Η τελετή διαβεβαίωσης των νέων Υπουργών στο Προεδρικό Μέγαρο, οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών, αλλά και οι τελετές παράδοσης- παραλαβής στα υπουργεία αποτελούν την ουσία της πολιτικής επικαιρότητας. Εκεί όπου παράγεται η είδηση. 

Και όμως, τα ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια επέλεξαν να μην είναι εκεί.

Την ώρα που στο Προεδρικό εξελισσόταν η ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης και στη συνέχεια πραγματοποιούνταν οι αλλαγές σκυτάλης στα Υπουργεία, οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί συνέχισαν κανονικά το πρόγραμμά τους, σαν να επρόκειτο για μια συνηθισμένη ημέρα χωρίς καμία ιδιαίτερη πολιτική εξέλιξη.

Την ίδια στιγμή, το ΡΙΚ στάθηκε στο ύψος του ενημερωτικού του ρόλου.

Με συνεχείς απευθείας συνδέσεις κάλυψε την τελετή διαβεβαίωσης στο Προεδρικό, ακολούθησε τις τελετές παράδοσης-παραλαβής στα Υπουργεία και μετέφερε σε πραγματικό χρόνο όλα όσα συνέβαιναν, επιτρέποντας στους πολίτες να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις την ώρα που αυτές γράφονταν.

Αυτό είναι τηλεόραση. Αυτό είναι ενημέρωση.

Γιατί η αξία της τηλεόρασης δεν είναι να προβάλλει σειρές, τηλεπαιχνίδια ή επαναλήψεις όταν η πολιτική επικαιρότητα βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτά υπάρχουν παντού και οποιαδήποτε στιγμή. Η μεγάλη της δύναμη είναι η ζωντανή μετάδοση των γεγονότων.

Και εδώ ακριβώς γεννάται ένα εύλογο ερώτημα.

Με ποιο δικαίωμα η τηλεόραση παραπονιέται ότι χάνει το κοινό της, όταν η ίδια επιλέγει να απουσιάζει από τις μεγάλες ειδήσεις;

Τα τελευταία χρόνια ακούμε διαρκώς ότι οι τηλεθεατές εγκαταλείπουν την τηλεόραση και στρέφονται στο διαδίκτυο, στα ενημερωτικά sites, στα social media και στις ψηφιακές πλατφόρμες. Μήπως, όμως, η πραγματικότητα είναι πιο απλή;

Ο κόσμος δεν εγκατέλειψε την ενημέρωση. Εγκατέλειψε εκείνους που εγκατέλειψαν πρώτοι την ενημέρωση.

Όταν ο πολίτης γνωρίζει ότι ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός δεν θα το δει ζωντανά από τα ιδιωτικά κανάλια, θα ανοίξει το κινητό του. Θα μπει σε ένα ειδησεογραφικό site. Θα παρακολουθήσει live streaming. Θα ενημερωθεί από όπου υπάρχει εικόνα και άμεση πληροφόρηση.

Και έτσι η τηλεόραση χάνει σταδιακά το μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα που διέθετε για δεκαετίες: να βρίσκεται εκεί όπου γράφεται η ιστορία.

Το ΡΙΚ απέδειξε σήμερα ότι η δημόσια τηλεόραση μπορεί και πρέπει να υπηρετεί τον θεσμικό της ρόλο. Δεν περιορίστηκε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Δεν αρκέστηκε σε λίγα πλάνα για τα βραδινά δελτία. Βρέθηκε εκεί, κατέγραψε τα γεγονότα και τα μετέδωσε ζωντανά στους πολίτες. Αυτό περιμένει ο τηλεθεατής από ένα τηλεοπτικό μέσο. Να τον συνδέει με την επικαιρότητα τη στιγμή που αυτή συμβαίνει.

Όταν η είδηση μένει εκτός προγράμματος, αργά ή γρήγορα και η τηλεόραση μένει εκτός των επιλογών του κοινού.

Τ.Θ.

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