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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Είναι θέμα χρόνου να θρηνήσουμε θύματα»: Καταγγελία για δρόμο-παγίδα στη Λάρνακα - Φωτογραφία

 06.08.2026 - 12:16
«Είναι θέμα χρόνου να θρηνήσουμε θύματα»: Καταγγελία για δρόμο-παγίδα στη Λάρνακα - Φωτογραφία

Ανησυχία για την ασφάλεια των πεζών εκφράζει πολίτης στη Λάρνακα, καταγγέλλοντας ότι σε περιοχή κοντά σε πολυκατάστημα δεν υπάρχει ασφαλής διάβαση για όσους μετακινούνται καθημερινά με τα πόδια.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, εργαζόμενοι που κατευθύνονται στις δουλειές τους αναγκάζονται κάθε πρωί να κινούνται πάνω στο οδόστρωμα, ανάμεσα στα διερχόμενα οχήματα, καθώς στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχει πεζοδρόμιο.

«Η κατάσταση είναι επικίνδυνη και είναι θέμα χρόνου να θρηνήσουμε θύματα», σημειώνει χαρακτηριστικά, απευθύνοντας έκκληση προς τον Δήμο Λάρνακας να προχωρήσει άμεσα στη δημιουργία ασφαλούς διάβασης για τους πεζούς.

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