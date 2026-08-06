«Είναι θέμα χρόνου να θρηνήσουμε θύματα»: Καταγγελία για δρόμο-παγίδα στη Λάρνακα - Φωτογραφία

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, εργαζόμενοι που κατευθύνονται στις δουλειές τους αναγκάζονται κάθε πρωί να κινούνται πάνω στο οδόστρωμα, ανάμεσα στα διερχόμενα οχήματα, καθώς στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχει πεζοδρόμιο.

«Η κατάσταση είναι επικίνδυνη και είναι θέμα χρόνου να θρηνήσουμε θύματα», σημειώνει χαρακτηριστικά, απευθύνοντας έκκληση προς τον Δήμο Λάρνακας να προχωρήσει άμεσα στη δημιουργία ασφαλούς διάβασης για τους πεζούς.