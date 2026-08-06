Κολυμβητής με καρκίνο στον εγκέφαλο ξέσπασε σε κλάματα προς τον Βρετανό πρωθυπουργό: Ικετεύω για τη ζωή όλων μας, ο πόνος είναι αφόρητος

Ο Σκωτσέζος κολυμβητής διαγνώστηκε μη χειρουργήσιμος όγκος στον εγκέφαλο πριν από περίπου δύο χρόνια και έκτοτε αγωνίζεται με πάθος για να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στη νόσο. «Ένα από τα όνειρά μου είναι να δούμε ένα μέλλον όπου ο καρκίνος του εγκεφάλου δεν θα είναι η κύρια αιτία θανάτου των ασθενών κάτω των 40 ετών», δήλωσε ο Γκούντμπερν κατά τη διάρκεια των πρόσφατων Αγώνων της Κοινοπολιτείας στη Γλασκώβη.

Μιλώντας στην εκπομπή «BBC Breakfast», ο 25χρονος απηύθυνε έκκληση προς τη Ντάουνινγκ Στριτ να βοηθήσει στην ανακούφιση του «αφόρητου» πόνου των ασθενών με καρκίνο του εγκεφάλου και των οικογενειών τους. «Άντι Μπέρναμ, αν πιστεύεις και θέλεις να φέρεις μια αλλαγή και να κάνεις τη διαφορά για το μέλλον της χώρας μας και του νεανικού πληθυσμού μας, σε παρακαλώ άκουσέ μας», είπε ο Γκούντμπερν.

Και συνέχισε: «Σε παρακαλώ, δημιούργησε μια εθνική μονάδα για τον καρκίνο του εγκεφάλου και δώσε μας την ευκαιρία να παλέψουμε για τη ζωή μας, γιατί αυτά που βιώνουν οι ασθενείς εκεί έξω είναι απίστευτα και τόσο άδικα. Υπάρχουν κλινικές δοκιμές σε όλο τον κόσμο, στις ΗΠΑ, στην Αυστραλία, στην Κίνα, που θα μπορούσαν να αλλάξουν ζωές. Δεν τις βλέπουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο και αυτό είναι άδικο και ανισότιμο.



Σας παρακαλώ, επενδύστε και κάντε τη διαφορά. Γονατίζω και ικετεύω όχι μόνο για τη δική μου ζωή, αλλά και για εκείνες των καλύτερων φίλων μου, όσων έχουν προσβληθεί και των οικογενειών σε όλη τη χώρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Διαρκεί πάρα πολύ και ο πόνος είναι αφόρητος».

Το Νομοσχέδιο για τους Σπάνιους Καρκίνους ψηφίστηκε νωρίτερα φέτος με στόχο να δώσει κίνητρα για έρευνα και επενδύσεις στη θεραπεία σπάνιων μορφών καρκίνου, αλλά ο Γκούντμπερν λέει ότι δεν πηγαίνει εις βάρος στο πρόβλημα. «Είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν θα φέρει τις αλλαγές που χρειαζόμαστε», είπε. «Το νομοσχέδιο για τους σπάνιους καρκίνους καλύπτει 14 διαφορετικούς τύπους σπάνιων καρκίνων. Ο καρκίνος του εγκεφάλου είναι ένας από αυτούς όσον αφορά τα περιστατικά διάγνωσης, αλλά δεν ισχύει το ίδιο όσον αφορά τον αριθμό των θανάτων που προκαλεί».



Και προσθέτει: «Ναι, είναι σπάνιος, αλλά είναι εξαιρετικά θανατηφόρος. Αυτό με απογοητεύει πάρα πολύ. Το νομοσχέδιο για τους σπάνιους καρκίνους θεσπίζει δύο νέες θέσεις: έναν κλινικό υπεύθυνο και έναν υπεύθυνο έρευνας. Αυτοί οι δύο ρόλοι είναι μερικής απασχόλησης για 14 διαφορετικούς τύπους καρκίνου και συνολικά αντιστοιχούν σε 36 ημέρες το χρόνο. Υπάρχουν δύο θέσεις για να καλύψουν 14 διαφορετικούς τύπους καρκίνου και να αλλάξουν το τοπίο της θεραπείας. Δεν βλέπω πώς 36 ημέρες το χρόνο θα φέρουν αυτή την αλλαγή για 14 διαφορετικούς τύπους καρκίνου, πόσο μάλλον για τον πιο θανατηφόρο τύπο καρκίνου.»