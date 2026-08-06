Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ ΕΟΑ Αμμοχώστου και Κέντρου Αριστείας «Κοίος» για την Έξυπνη Διαχείριση του Δικτύου Ύδρευσης

Η συμφωνία αφορά το έργο με τίτλο: «Ερευνητική Υποστήριξη Δράσεων Έξυπνης Διαχείρισης του Δικτύου Ύδρευσης ΕΟΑ Αμμοχώστου μέσω Υδραυλικής Μοντελοποίησης και Ανάπτυξης Συστήματος Αναφορών».

Μέσα από τη συνεργασία αυτή, ο ΕΟΑ Αμμοχώστου αξιοποιεί την τεχνογνωσία και την ερευνητική εμπειρία του Κέντρου Αριστείας «Κοίος» για την ανάπτυξη σύγχρονων εργαλείων ανάλυσης, παρακολούθησης και διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της λειτουργικής του απόδοσης και τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων. Το Κέντρο Αριστείας «Κοίος» αποτελεί κέντρο αριστείας του Πανεπιστημίου Κύπρου με διεθνή δραστηριότητα στην έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογιών για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη διαχείριση κρίσιμων υποδομών.

Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν:

• Αξιοποίηση και ανάλυση των διαθέσιμων τεχνικών και λειτουργικών δεδομένων του δικτύου ύδρευσης.

• Ανάπτυξη και επικύρωση υδραυλικών μοντέλων για επιλεγμένες περιοχές του δικτύου.

• Προκαταρκτική αξιολόγηση πιθανών σημείων εγκατάστασης και ρύθμισης βαλβίδων μείωσης πίεσης (PRVs).

• Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης, ανάλυσης και παρουσίασης δεδομένων μέσω εξειδικευμένων αναφορών.

• Υποστήριξη της λήψης τεχνικών αποφάσεων που αφορούν τον σχεδιασμό έργων και τη διαχείριση των πιέσεων του δικτύου.

• Το έργο έχει διάρκεια εννέα (9) μηνών και συνολικό προϋπολογισμό €76.000.

Ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Αμμοχώστου, κ. Γιάννης Καρούσος, δήλωσε:

«Η αποτελεσματική διαχείριση του νερού αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις της εποχής μας. Ως ΕΟΑ Αμμοχώστου επενδύουμε συστηματικά στον εκσυγχρονισμό των υποδομών μας και στην αξιοποίηση της τεχνολογίας, με στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες. Η συνεργασία μας με το Κέντρο Αριστείας «Κοίος» δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια πιο έξυπνη, πιο αποδοτική και πιο βιώσιμη διαχείριση του δικτύου ύδρευσης της επαρχίας μας. Μέσα από την επιστημονική τεκμηρίωση και την ανάλυση δεδομένων, ενισχύουμε την ικανότητά μας να λαμβάνουμε ορθές αποφάσεις προς όφελος των καταναλωτών και του περιβάλλοντος.»

Εκ μέρους του Κέντρου Αριστείας «Κοίος» ο Διευθυντής και Καθηγητής κ. Χρίστος Παναγιώτου δήλωσε:

«Η συνεργασία μας με τον ΕΟΑ Αμμοχώστου αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να αξιοποιήσουμε την τεχνογνωσία και την ερευνητική εμπειρία που έχουμε αναπτύξει τα τελευταία χρόνια σε αντίστοιχα έργα διαχείρισης δικτύων ύδρευσης, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Μέσα από την προκαταρκτική εκτίμηση θέσεων ρύθμισης πίεσης, την ανάπτυξη ενός σύγχρονου συστήματος αναφορών και παρακολούθησης, καθώς και την υδραυλική μοντελοποίηση πιλοτικών περιοχών του δικτύου, στοχεύουμε στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας της διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης της επαρχίας Αμμοχώστου».

Ο ΕΟΑ Αμμοχώστου συνεχίζει να προωθεί δράσεις και συνεργασίες που ενσωματώνουν την καινοτομία και την τεχνολογία στη λειτουργία των υπηρεσιών του, με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών και στις απαιτήσεις του μέλλοντος.