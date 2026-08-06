Άγριο διπλό έγκλημα στην Ταϊλάνδη: Σκότωσαν δύο αδέλφια από τη Ρωσία για τη μηχανή τους και μια οικογένεια για το φορτηγάκι της

Ο 43χρονος Τάνα Πονγκ Κερντόνγκ και ο 39χρονος Τονγκτσάι Τονγκ Σκρινίλ κατηγορούνται ότι πυροβόλησαν τον 17χρονο Ρόμαν Ναζίμοφ και ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου την 22χρονη αδελφή του, Νταϊάνα ενώ με παρόμοιο τρόπο είχαν σκοτώσει νωρίτερα έναν πατέρα από την Ταϊλάνδη, τη σύζυγό του και την 18χρονη κόρη τους, Νιτσάπα.



Τα δύο εγκλήματα αποκαλύφθηκαν όταν στις 31 Ιουλίου ανακαλύφθηκαν οι σοροί των δύο αδελφών από τη Ρωσία τα οποία οι δράστες είχαν θάψει σε ρηχό λάκκο σε δασώδη περιοχή στην επαρχία Τσονμπούρι αφού τις αρχές είχε κινητοποιήσει η μητέρα τους.

Τα ίχνη του Ρόμαν και της Νταϊάνα είχαν χαθεί στις 26 Ιουλίου όταν είχαν φύγει από το σπίτι τους με τη μηχανή τους με πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι δύο δράστες πυροβόλησαν τον 17χρονο όταν αντιστάθηκε.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών οι αστυνομικοί εντόπισαν και δεύτερο αυτοσχέδιο τάφο σε περιοχή με καρύδες, κοντά στο σημείο που βρέθηκαν τα πτώματα των δύο αδερφών από τη Ρωσία. Εκεί εντοπίστηκαν οι γονείς και η κόρη που είχαν δολοφονηθεί με όπλο προκειμένου οι δύο δράστες να πάρουν το φορτηγάκι τους.





Εκτός από τον Τάνα και τον Τονγκτσάι, για την υπόθεση έχουν συλληφθεί άλλοι δύο άνδρες που κατηγορούνται για συνέργεια στις δολοφονίες.

Για τη δολοφονία των δύο νεαρών Ρώσων ζήτησε συγγνώμη ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ: «Ζητώ συγγνώμη από τους Ρώσους αδερφούς και αδερφές μας που συνέβη κάτι τέτοιο σε Ρώσου υπηκόους» ανέφερε σε δήλωσή του τονίζοντας ότι δεν θα οριστεί καμία εγγύηση για τους δύο δράστες.



