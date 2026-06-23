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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κατάχρηση αδειών ασθενείας: «Θα πρέπει να ενεργοποιούνται τα κατάλληλα μέτρα για την καταστολή του φαινομένου»

 23.06.2026 - 19:40
Κατάχρηση αδειών ασθενείας: «Θα πρέπει να ενεργοποιούνται τα κατάλληλα μέτρα για την καταστολή του φαινομένου»

Την εφαρμογή των κανονισμών για τις μεμονωμένες, όπως αναφέρει, περιπτώσεις κατάχρησης του δικαιώματος άδειας ασθενείας, ζητά με ανακοίνωσή της η Παγκύπρια Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔ.Υ)

Η ΠΑΣΥΔΥ σημειώνει πως η συντριπτική πλειοψηφία των δημοσίων υπαλλήλων δεν κάνει χρήση του συγκεκριμένου δικαιώματος.

«Ποσοστό που ξεπερνά το 90% των δημοσίων υπαλλήλων δεν κάνει χρήση του δικαιώματος άδειας ασθενείας», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Η συντεχνία τονίζει, ωστόσο, ότι η λήψη άδειας ασθενείας «αποτελεί δικαίωμα του συνόλου των εργαζομένων, τόσο στον δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, που κατοχυρώνεται από νομοθεσίες και κανονισμούς».

«Για την ΠΑΣΥΔΥ αποτελεί πρωταρχικό μέλημα η περιφρούρηση και προστασία των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων και στην προκειμένη περίπτωση ιδιαίτερα για όσους εργαζόμενους εμπίπτουν στην κατηγορία των χρόνιων ασθενών», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Υπογραμμίζεται, επίσης, πως «στις μεμονωμένες περιπτώσεις, όπου ενδεχομένως να παρατηρείται κατάχρηση ή εκμετάλλευση του δικαιώματος τούτου, θα πρέπει να ενεργοποιούνται τα κατάλληλα μέτρα για την καταστολή του φαινομένου».

Η ΠΑΣΥΔΥ προσθέτει πως «οι κανονισμοί που διέπουν τη χορήγηση αδειών στη Δημόσια Υπηρεσία συμπεριλαμβανομένου και των αδειών ασθενείας εμπεριέχουν τις απαραίτητες πρόνοιες και ασφαλιστικές δικλείδες».

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