Αδιανόητο: Βανδαλισμοί σε δημόσια έργα και μνημεία στη Λάρνακα - Καταγγελία από τον Δήμο στην Αστυνομία - Δείτε φωτογραφίες

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, στο άγαλμα του ήρωα Μιχαλάκη Παρίδη, άγνωστοι έρριψαν μπογιές στο κεφάλι και στο σώμα του αγάλματος, προκαλώντας εκ νέου φθορές σε έργο μνήμης και τιμής.

Παράλληλα, «μετά τους βανδαλισμούς που καταγράφηκαν τις προηγούμενες ημέρες σε γλυπτά τα οποία έχουν τοποθετηθεί στο Πάρκο Καλλιτεχνών "Μεσόγειος", άγνωστα πρόσωπα προχώρησαν, χθες βράδυ, στην αφαίρεση αριθμού πλακιδίων από το συντριβάνι που βρίσκεται εντός του πάρκου».

Οι εν λόγω ενέργειες, συνεχίζει «αποτελούν απαράδεκτη προσβολή της δημόσιας περιουσίας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της συλλογικής μνήμης της πόλης».

Ο Δήμος Λάρνακας «έχει ήδη κινήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη διερεύνηση των περιστατικών και θα προβεί σε επίσημη καταγγελία προς την Αστυνομία Κύπρου, με στόχο τον εντοπισμό και την τιμωρία των υπευθύνων».

Παράλληλα, καλεί το κοινό όπως, εφόσον έχει οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να συμβάλει στη διαλεύκανση των υποθέσεων, επικοινωνήσει άμεσα με την Αστυνομία Κύπρου.

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