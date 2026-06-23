Η Microsoft αυξάνει τις τιμές από την 1η Ιουλίου: Πώς επηρεάζεται ο προϋπολογισμός των επιχειρήσεων

Οι αυξήσεις αυτές, που σε ορισμένες περιπτώσεις ανέρχονται έως και στο 33%, αποδίδονται στην ενσωμάτωση προηγμένων λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης και νέων στοιχείων ασφαλείας, μια τάση που η αγορά έχει ήδη χαρακτηρίσει ως «φόρο τεχνητής νοημοσύνης» (AI tax).

Η επερχόμενη αλλαγή επηρεάζει άμεσα τον προγραμματισμό των επιχειρήσεων, καθώς οι νέες χρεώσεις θα αντικατοπτρίζονται αυτόματα στα τιμολόγια κατά την επόμενη ημερομηνία ανανέωσης των υφιστάμενων συμβολαίων. Για μια μικρομεσαία επιχείρηση που αντιμετωπίζει πολλαπλά «ενεργά μέτωπα» εξόδων, η αύξηση αυτή αποτελεί μια πρόσθετη επιβάρυνση στα πάγια λειτουργικά της κόστη. Οι ανατιμήσεις διαμορφώνονται από 12% έως 16% για τα βασικά πακέτα εργασίας, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, ύψους 33%, καταγράφεται στα πακέτα Microsoft 365 F1, γνωστά και ως «Frontline».

Τα συγκεκριμένα πακέτα απευθύνονται σε εργαζόμενους πρώτης γραμμής, δηλαδή σε προσωπικό που εργάζεται σε περιβάλλοντα παραγωγής, καταστήματα λιανικής ή εργασίες πεδίου. Πρόκειται για εργαζόμενους που η καθημερινότητά τους περιλαμβάνει περιορισμένη χρήση ψηφιακών εργαλείων γραφείου, με αποτέλεσμα να αξιοποιούν ελάχιστα τις νέες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης. Η τιμολογιακή πολιτική επιβαρύνει δυσανάλογα τις επιχειρήσεις που διατηρούν μεγάλο αριθμό τέτοιου προσωπικού, μετατρέποντας το κόστος συνδρομής σε σημαντική δαπάνη.

Απέναντι σε αυτό το περιβάλλον, καταγράφεται μια τάση στροφής πολλών επιχειρήσεων σε υβριδικά μοντέλα διαχείρισης για τον εξορθολογισμό των δαπανών τους, όπως προκύπτει από στοιχεία της αγοράς λογισμικού που επεξεργάστηκε η Forscope. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στον συνδυασμό μόνιμων αδειών (perpetual licences) για τις βασικές εφαρμογές γραφείου –ενίοτε μέσω της δευτερογενούς αγοράς– με οικονομικότερα πακέτα cloud για τις απαραίτητες επικοινωνιακές ανάγκες.

Πίνακας 1. Συγκριτική ανάλυση κόστους σε βάθος τριετίας για 100 χρήστες: Η απόκλιση μεταξύ του κόστους της πλήρους συνδρομής Office 365 E3 (κόκκινη γραμμή) και των εναλλακτικών μοντέλων διαχείρισης (μωβ γραμμή) καταγράφει την επίδραση των ανατιμήσεων στα εταιρικά κεφάλαια.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι μια επιχείρηση 100 χρηστών που μεταβαίνει από το Office 365 E3 σε μια υβριδική διαχείριση, μπορεί να παρουσιάσει εξοικονόμηση έως 190.198 ευρώ σε βάθος τριετίας. Με την προσέγγιση αυτή, οι επιχειρήσεις διατηρούν ένα πλήρως λειτουργικό περιβάλλον εργασίας, έχοντας τον έλεγχο των μακροπρόθεσμων εξόδων πληροφορικής, χωρίς να καταβάλλουν πόρους για προηγμένες δυνατότητες που δεν αξιοποιούνται ενεργά από το σύνολο του προσωπικού τους. Έτσι, η διοίκηση περιορίζει τα πάγια έξοδα, εστιάζοντας τους διαθέσιμους πόρους σε τεχνολογικές υπηρεσίες που προσφέρουν μετρήσιμη επιχειρησιακή αξία.