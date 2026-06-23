«Στο σφυρί» βγάζει 48 αντικείμενα ο Δήμος Λεμεσού - Από μοτοσικλέτες μέχρι σκυβαλοφόρα - Δείτε φωτογραφίες

Μεταξύ των αντικειμένων που θα δημοπρατηθούν περιλαμβάνονται μοτοσυκλέτα Honda XL1000VA, σιδερένια κιγκλιδώματα, σκυβαλοφόρα οχήματα MAN, σάρωθρα, γεωργικό τρακτέρ Zetor, διάφορα μηχανήματα για πελεκάνους, διπλοκάμπινο Chevrolet, μοτοσυκλέτες Honda Chaly και Yamaha Chappy, Ford Transit Van, καθώς και άλλα είδη εξοπλισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις τιμές και τον αναλυτικό κατάλογο των αντικειμένων μέσω του σχετικού συνδέσμου που έχει αναρτήσει ο Δήμος.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα επιθεώρησης των αντικειμένων στον χώρο της Χονδρικής Αγοράς, στην οδό Αγοράς 1, στη Βιομηχανική Περιοχή Ύψωνα. Η επιθεώρηση θα πραγματοποιείται από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026, μεταξύ των ωρών 8:00 π.μ. και 1:00 μ.μ., καθώς και την ημέρα του πλειστηριασμού από τις 8:00 π.μ. έως τις 9:30 π.μ.

Ο πλειστηριασμός και η επιθεώρηση των αντικειμένων είναι ανοικτά στο κοινό και μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους δημοπράτες Ευάγγελος Αντωνιάδης Λτδ, στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Τάσσου Παπαδόπουλου 6, Άγιος Δομέτιος, Λευκωσία, ή στο τηλέφωνο 22 778751.