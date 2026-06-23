Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνία«Στο σφυρί» βγάζει 48 αντικείμενα ο Δήμος Λεμεσού - Από μοτοσικλέτες μέχρι σκυβαλοφόρα - Δείτε φωτογραφίες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Στο σφυρί» βγάζει 48 αντικείμενα ο Δήμος Λεμεσού - Από μοτοσικλέτες μέχρι σκυβαλοφόρα - Δείτε φωτογραφίες

 23.06.2026 - 20:44
«Στο σφυρί» βγάζει 48 αντικείμενα ο Δήμος Λεμεσού - Από μοτοσικλέτες μέχρι σκυβαλοφόρα - Δείτε φωτογραφίες

Ο Δήμος Λεμεσού ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιου πλειστηριασμού την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026, στις 9:30 π.μ., στη Χονδρική Αγορά του Δήμου Λεμεσού, προσφέροντας προς πώληση συνολικά 48 αντικείμενα και οχήματα.

Μεταξύ των αντικειμένων που θα δημοπρατηθούν περιλαμβάνονται μοτοσυκλέτα Honda XL1000VA, σιδερένια κιγκλιδώματα, σκυβαλοφόρα οχήματα MAN, σάρωθρα, γεωργικό τρακτέρ Zetor, διάφορα μηχανήματα για πελεκάνους, διπλοκάμπινο Chevrolet, μοτοσυκλέτες Honda Chaly και Yamaha Chappy, Ford Transit Van, καθώς και άλλα είδη εξοπλισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις τιμές και τον αναλυτικό κατάλογο των αντικειμένων μέσω του σχετικού συνδέσμου που έχει αναρτήσει ο Δήμος.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα επιθεώρησης των αντικειμένων στον χώρο της Χονδρικής Αγοράς, στην οδό Αγοράς 1, στη Βιομηχανική Περιοχή Ύψωνα. Η επιθεώρηση θα πραγματοποιείται από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026, μεταξύ των ωρών 8:00 π.μ. και 1:00 μ.μ., καθώς και την ημέρα του πλειστηριασμού από τις 8:00 π.μ. έως τις 9:30 π.μ.

Ο πλειστηριασμός και η επιθεώρηση των αντικειμένων είναι ανοικτά στο κοινό και μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους δημοπράτες Ευάγγελος Αντωνιάδης Λτδ, στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Τάσσου Παπαδόπουλου 6, Άγιος Δομέτιος, Λευκωσία, ή στο τηλέφωνο 22 778751.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΤΖΟΚΕΡ: Νιώθεις τυχερός; Δες αν κέρδισες 2,6 εκατ. ευρώ
Εμφάνιση-έκπληξη από γνωστή τραγουδίστρια σε γάμο στην Κύπρο - Το τραγούδι που διάλεξε το ζευγάρι - Δείτε βίντεο
Καταναλωτές προσοχή: Αποσύρονται έξι ηλεκτρικά μπρίκια για κυπριακό καφέ από την εγχώρια αγορά - Δείτε φωτογραφίες
Υπόθεση κανιβαλισμού στη Βουδαπέστη: 30χρονος έκλεβε ανθρώπινα μέλη από νοσοκομείο - Σοκάρουν οι εικόνες από το σπίτι του
«Στο σφυρί» βγάζει 48 αντικείμενα ο Δήμος Λεμεσού - Από μοτοσικλέτες μέχρι σκυβαλοφόρα - Δείτε φωτογραφίες
Νέο leak για το iPhone 18 Pro: Η κάμερα που περίμεναν όλοι έρχεται

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Το κράτος (μαφία) είμαι εγώ» 

 23.06.2026 - 20:22
Επόμενο άρθρο

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Άνευ προηγουμένου η εξαιρετική συνεργασία ανάμεσα σε Κύπρο και ΗΠΑ

 23.06.2026 - 20:49
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Άνευ προηγουμένου η εξαιρετική συνεργασία ανάμεσα σε Κύπρο και ΗΠΑ

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Άνευ προηγουμένου η εξαιρετική συνεργασία ανάμεσα σε Κύπρο και ΗΠΑ

Στη συνεχώς αναπτυσσόμενη στρατηγική σχέση ανάμεσα σε Κύπρο και ΗΠΑ αναφέρθηκε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στη δεξίωση της Πρεσβείας των ΗΠΑ, στη Λευκωσία, με την ευκαιρία της 250ης επετείου από την Ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Άνευ προηγουμένου η εξαιρετική συνεργασία ανάμεσα σε Κύπρο και ΗΠΑ

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Άνευ προηγουμένου η εξαιρετική συνεργασία ανάμεσα σε Κύπρο και ΗΠΑ

  •  23.06.2026 - 20:49
Συνάντηση στην Κύπρο για την επόμενη μέρα στη Γάζα, μετά από έξι μήνες περιορισμένων αποτελεσμάτων

Συνάντηση στην Κύπρο για την επόμενη μέρα στη Γάζα, μετά από έξι μήνες περιορισμένων αποτελεσμάτων

  •  23.06.2026 - 22:25
ΔΗΣΥ: Απαντάει στο ΑΚΕΛ και στέλνει ένα σαφές μήνυμα προς τους πολίτες

ΔΗΣΥ: Απαντάει στο ΑΚΕΛ και στέλνει ένα σαφές μήνυμα προς τους πολίτες

  •  23.06.2026 - 18:50
Αδιανόητο: Βανδαλισμοί σε δημόσια έργα και μνημεία στη Λάρνακα - Καταγγελία από τον Δήμο στην Αστυνομία - Δείτε φωτογραφίες

Αδιανόητο: Βανδαλισμοί σε δημόσια έργα και μνημεία στη Λάρνακα - Καταγγελία από τον Δήμο στην Αστυνομία - Δείτε φωτογραφίες

  •  23.06.2026 - 20:02
ΤΖΟΚΕΡ: Νιώθεις τυχερός; Δες αν κέρδισες 2,6 εκατ. ευρώ

ΤΖΟΚΕΡ: Νιώθεις τυχερός; Δες αν κέρδισες 2,6 εκατ. ευρώ

  •  23.06.2026 - 22:05
Φειδίας Παναγιώτου: Ψάχνει αστυνομικούς για να... τον προσέχουν - Πώς να υποβάλεις αίτηση - Δείτε βίντεο

Φειδίας Παναγιώτου: Ψάχνει αστυνομικούς για να... τον προσέχουν - Πώς να υποβάλεις αίτηση - Δείτε βίντεο

  •  23.06.2026 - 17:30
«Στο σφυρί» βγάζει 48 αντικείμενα ο Δήμος Λεμεσού - Από μοτοσικλέτες μέχρι σκυβαλοφόρα - Δείτε φωτογραφίες

«Στο σφυρί» βγάζει 48 αντικείμενα ο Δήμος Λεμεσού - Από μοτοσικλέτες μέχρι σκυβαλοφόρα - Δείτε φωτογραφίες

  •  23.06.2026 - 20:44
«Το κράτος (μαφία) είμαι εγώ» 

«Το κράτος (μαφία) είμαι εγώ» 

  •  23.06.2026 - 20:22

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα