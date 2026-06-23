Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΠρόεδρος Χριστοδουλίδης: Άνευ προηγουμένου η εξαιρετική συνεργασία ανάμεσα σε Κύπρο και ΗΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Άνευ προηγουμένου η εξαιρετική συνεργασία ανάμεσα σε Κύπρο και ΗΠΑ

 23.06.2026 - 20:49
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Άνευ προηγουμένου η εξαιρετική συνεργασία ανάμεσα σε Κύπρο και ΗΠΑ

Στη συνεχώς αναπτυσσόμενη στρατηγική σχέση ανάμεσα σε Κύπρο και ΗΠΑ αναφέρθηκε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στη δεξίωση της Πρεσβείας των ΗΠΑ, στη Λευκωσία, με την ευκαιρία της 250ης επετείου από την Ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Στον χαιρετισμό του στην εκδήλωση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι οι σχέσεις των δύο χωρών ενισχύθηκαν περαιτέρω με την έναρξη του Στρατηγικού Διαλόγου μεταξύ τους τον Οκτώβριο του 2024, και έχουν ενδυναμωθεί σε τομείς όπως η Άμυνα, η Ασφάλεια, η Ενέργεια, η Καινοτομία, η Εκπαίδευση και πολλοί άλλοι.

Πρόσθεσε ότι στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας, οι σχέσεις των δύο χωρών έφτασαν σε επίπεδα χωρίς προηγούμενο με νέα πλαίσια και πρωτοβουλίες που εμβαθύνουν τη διμερή συνεργασία.

Υπογράμμισε, επίσης, την παρουσία αμερικανικών εταιρειών στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και τις μεγάλες επενδύσεις από αμερικανικούς κολοσσούς στην Κύπρο, μετά και από την επίσκεψή του σε διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ. Σημείωσε, εξάλλου, ότι μέχρι το τέλος Ιουνίου θα υπάρξουν και άλλες θετικές ανακοινώσεις.

Αναφέρθηκε ακόμη στη συνεργασία στον τομέα της Εκπαίδευσης και το αυξανόμενο ενδιαφέρον από Κύπριους για σπουδές στις ΗΠΑ και τη φιλία ανάμεσα στους δύο λαούς, τονίζοντας παράλληλα την προσήλωση της Κυπριακής Δημοκρατίας να ενταχθεί στο πρόγραμμα κατάργησης θεώρησης διαβατηρίων για τις ΗΠΑ.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επεσήμανε επίσης τη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης των σχέσεων ανάμεσα σε ΕΕ και ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας ότι αυτός ο στόχος ήταν μία εκ των βασικών προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε ευχαριστίες για τη σταθερή στήριξη των ΗΠΑ στις προσπάθειες για επανένωση της Κύπρου και για επίτευξη μιας συνολικής και διαρκούς λύσης στο Κυπριακό, στη βάση του διεθνούς δικαίου, των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ και των αρχών και αξιών της ΕΕ.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξήρε τη συμβολή της Πρέσβειρας κας Τζούλι Ντέιβις στην αξιοσημείωτη ενίσχυση των σχέσεων Κύπρου – ΗΠΑ, καθώς και του Πρέσβη κ. Ντάνιελ Μάνγκις για την προσήλωση του στην περαιτέρω προώθηση τους.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΤΖΟΚΕΡ: Νιώθεις τυχερός; Δες αν κέρδισες 2,6 εκατ. ευρώ
Εμφάνιση-έκπληξη από γνωστή τραγουδίστρια σε γάμο στην Κύπρο - Το τραγούδι που διάλεξε το ζευγάρι - Δείτε βίντεο
Καταναλωτές προσοχή: Αποσύρονται έξι ηλεκτρικά μπρίκια για κυπριακό καφέ από την εγχώρια αγορά - Δείτε φωτογραφίες
Υπόθεση κανιβαλισμού στη Βουδαπέστη: 30χρονος έκλεβε ανθρώπινα μέλη από νοσοκομείο - Σοκάρουν οι εικόνες από το σπίτι του
«Στο σφυρί» βγάζει 48 αντικείμενα ο Δήμος Λεμεσού - Από μοτοσικλέτες μέχρι σκυβαλοφόρα - Δείτε φωτογραφίες
Νέο leak για το iPhone 18 Pro: Η κάμερα που περίμεναν όλοι έρχεται

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Στο σφυρί» βγάζει 48 αντικείμενα ο Δήμος Λεμεσού - Από μοτοσικλέτες μέχρι σκυβαλοφόρα - Δείτε φωτογραφίες

 23.06.2026 - 20:44
Επόμενο άρθρο

Συναγερμός στις Αρχές: Ξέσπασαν πυρκαγιές σε Λεμεσό και Λάρνακα – Δείτε βίντεο

 23.06.2026 - 21:27

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Άνευ προηγουμένου η εξαιρετική συνεργασία ανάμεσα σε Κύπρο και ΗΠΑ

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Άνευ προηγουμένου η εξαιρετική συνεργασία ανάμεσα σε Κύπρο και ΗΠΑ

  •  23.06.2026 - 20:49
Συνάντηση στην Κύπρο για την επόμενη μέρα στη Γάζα, μετά από έξι μήνες περιορισμένων αποτελεσμάτων

Συνάντηση στην Κύπρο για την επόμενη μέρα στη Γάζα, μετά από έξι μήνες περιορισμένων αποτελεσμάτων

  •  23.06.2026 - 22:25
ΔΗΣΥ: Απαντάει στο ΑΚΕΛ και στέλνει ένα σαφές μήνυμα προς τους πολίτες

ΔΗΣΥ: Απαντάει στο ΑΚΕΛ και στέλνει ένα σαφές μήνυμα προς τους πολίτες

  •  23.06.2026 - 18:50
Αδιανόητο: Βανδαλισμοί σε δημόσια έργα και μνημεία στη Λάρνακα - Καταγγελία από τον Δήμο στην Αστυνομία - Δείτε φωτογραφίες

Αδιανόητο: Βανδαλισμοί σε δημόσια έργα και μνημεία στη Λάρνακα - Καταγγελία από τον Δήμο στην Αστυνομία - Δείτε φωτογραφίες

  •  23.06.2026 - 20:02
ΤΖΟΚΕΡ: Νιώθεις τυχερός; Δες αν κέρδισες 2,6 εκατ. ευρώ

ΤΖΟΚΕΡ: Νιώθεις τυχερός; Δες αν κέρδισες 2,6 εκατ. ευρώ

  •  23.06.2026 - 22:05
Φειδίας Παναγιώτου: Ψάχνει αστυνομικούς για να... τον προσέχουν - Πώς να υποβάλεις αίτηση - Δείτε βίντεο

Φειδίας Παναγιώτου: Ψάχνει αστυνομικούς για να... τον προσέχουν - Πώς να υποβάλεις αίτηση - Δείτε βίντεο

  •  23.06.2026 - 17:30
«Στο σφυρί» βγάζει 48 αντικείμενα ο Δήμος Λεμεσού - Από μοτοσικλέτες μέχρι σκυβαλοφόρα - Δείτε φωτογραφίες

«Στο σφυρί» βγάζει 48 αντικείμενα ο Δήμος Λεμεσού - Από μοτοσικλέτες μέχρι σκυβαλοφόρα - Δείτε φωτογραφίες

  •  23.06.2026 - 20:44
«Το κράτος (μαφία) είμαι εγώ» 

«Το κράτος (μαφία) είμαι εγώ» 

  •  23.06.2026 - 20:22

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα