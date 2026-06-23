Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Άνευ προηγουμένου η εξαιρετική συνεργασία ανάμεσα σε Κύπρο και ΗΠΑ

Στον χαιρετισμό του στην εκδήλωση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι οι σχέσεις των δύο χωρών ενισχύθηκαν περαιτέρω με την έναρξη του Στρατηγικού Διαλόγου μεταξύ τους τον Οκτώβριο του 2024, και έχουν ενδυναμωθεί σε τομείς όπως η Άμυνα, η Ασφάλεια, η Ενέργεια, η Καινοτομία, η Εκπαίδευση και πολλοί άλλοι.

Πρόσθεσε ότι στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας, οι σχέσεις των δύο χωρών έφτασαν σε επίπεδα χωρίς προηγούμενο με νέα πλαίσια και πρωτοβουλίες που εμβαθύνουν τη διμερή συνεργασία.

Υπογράμμισε, επίσης, την παρουσία αμερικανικών εταιρειών στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και τις μεγάλες επενδύσεις από αμερικανικούς κολοσσούς στην Κύπρο, μετά και από την επίσκεψή του σε διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ. Σημείωσε, εξάλλου, ότι μέχρι το τέλος Ιουνίου θα υπάρξουν και άλλες θετικές ανακοινώσεις.

Αναφέρθηκε ακόμη στη συνεργασία στον τομέα της Εκπαίδευσης και το αυξανόμενο ενδιαφέρον από Κύπριους για σπουδές στις ΗΠΑ και τη φιλία ανάμεσα στους δύο λαούς, τονίζοντας παράλληλα την προσήλωση της Κυπριακής Δημοκρατίας να ενταχθεί στο πρόγραμμα κατάργησης θεώρησης διαβατηρίων για τις ΗΠΑ.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επεσήμανε επίσης τη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης των σχέσεων ανάμεσα σε ΕΕ και ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας ότι αυτός ο στόχος ήταν μία εκ των βασικών προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε ευχαριστίες για τη σταθερή στήριξη των ΗΠΑ στις προσπάθειες για επανένωση της Κύπρου και για επίτευξη μιας συνολικής και διαρκούς λύσης στο Κυπριακό, στη βάση του διεθνούς δικαίου, των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ και των αρχών και αξιών της ΕΕ.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξήρε τη συμβολή της Πρέσβειρας κας Τζούλι Ντέιβις στην αξιοσημείωτη ενίσχυση των σχέσεων Κύπρου – ΗΠΑ, καθώς και του Πρέσβη κ. Ντάνιελ Μάνγκις για την προσήλωση του στην περαιτέρω προώθηση τους.