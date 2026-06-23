Συνάντηση στην Κύπρο για την επόμενη μέρα στη Γάζα, μετά από έξι μήνες περιορισμένων αποτελεσμάτων

Στη συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε κυπριακό θέρετρο, όπως γράφει η Times of Israel αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι του Board of Peace, της επιτροπής Παλαιστινίων τεχνοκρατών που προορίζεται να αναλάβει τη διοίκηση της Λωρίδας αντί της Χαμάς, καθώς και του Γραφείου του Ύπατου Εκπροσώπου, το οποίο λειτουργεί ως συντονιστικός κρίκος μεταξύ των δύο σωμάτων. Άραβας διπλωμάτης από χώρα που μεσολαβεί στις επαφές και Παλαιστίνιος αξιωματούχος περιέγραψαν τη σύναξη ως προσπάθεια «επαναρύθμισης» και κοινής γραμμής, μετά από μια περίοδο κατά την οποία οι σχεδιασμοί δεν μετουσιώθηκαν σε ουσιαστική ανακούφιση για τους κατοίκους της Γάζας, αναφέρει το δημοσίευμα.

Η πρωτοβουλία είχε αρχικά εξασφαλίσει διεθνή στήριξη, αλλά και έναν βαθμό αποδοχής από το Ισραήλ και τη Χαμάς. Ωστόσο, η δυναμική της επιβραδύνθηκε, καθώς η διεθνής προσοχή μετατοπίστηκε στον πόλεμο και τις συνομιλίες με το Ιράν, ενώ οι επαφές για τον αφοπλισμό της Χαμάς παραμένουν βαλτωμένες, αναφέρεται, σημειώνοντας ότι η Χαμάς συνδέει οποιαδήποτε παραχώρηση με την εφαρμογή των όρων της εκεχειρίας του Οκτωβρίου από το Ισραήλ, περιλαμβανομένης της παύσης των βαθιών πληγμάτων στη Γάζα, της περαιτέρω αποχώρησης δυνάμεων και της αύξησης της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Στο έδαφος, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Σημειώνεται ότι το Ισραήλ δεν επιτρέπει είσοδο ορισμένων προσωρινών οικιστικών κατασκευών, μέχρι η Χαμάς να τηρήσει τα συμφωνηθέντα και να αφοπλιστεί και ότι σχεδόν ο μισός πληθυσμός των άνω των δύο εκατομμυρίων ανθρώπων εξακολουθεί να ζει σε πρόχειρες σκηνές, μετά από σχεδόν τρία χρόνια πολέμου που άρχισε με την εισβολή και τις σφαγές της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η 15μελής παλαιστινιακή τεχνοκρατική επιτροπή, γνωστή ως NCAG, δεν έχει εισέλθει ακόμη στη Γάζα και παραμένει στο Κάιρο από τον Ιανουάριο. Στο μεταξύ καταρτίζει σχέδια, συναντά διπλωμάτες και παρακολουθεί εκπαιδευτικά σεμινάρια με τη συμμετοχή του ινστιτούτου του Τόνι Μπλερ.

Παρά τις ενστάσεις για την εικόνα μιας συνάντησης σε θέρετρο ενώ η Γάζα υποφέρει, αξιωματούχος του Board of Peace υποστήριξε ότι η διαδικασία προχωρά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν ήδη εκδοθεί διαγωνισμοί για απομάκρυνση ερειπίων, εξουδετέρωση εκρηκτικών, καταστροφή σηράγγων, προσωρινή στέγαση, νοσοκομεία, σχολεία και υποδομές για παλαιστινιακή αστυνομία και διεθνή δύναμη σταθεροποίησης. Ωστόσο, αξιωματούχος πληροφοριών της Μέσης Ανατολής εκτίμησε ότι καμία ουσιαστική ανάπτυξη δεν αναμένεται πριν από τις ισραηλινές εκλογές του φθινοπώρου, αναφέρεται.

Όπως επιβεβαίωσαν κυβερνητικές πηγές στο ΚΥΠΕ, ο διοικητικός βραχίονας υλοποίησης του Σχεδίου για τη Γάζα - στη βάση του ψηφίσματος 2803 των ΗΕ – θα πραγματοποιήσει συνάντηση στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο περιθώριο της παρουσίας τους στην Κύπρο, ζητήθηκαν κάποιες συναντήσεις με την Κυπριακή Κυβέρνηση, οι οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε επίπεδο Υπουργού Εξωτερικών.

Οι ίδιες πηγές χαρακτήρισαν «σημαντικό» ότι επιλέγηκε η Κύπρος για αυτή η συνάντηση, που αφορά στην υλοποίηση του Σχεδίου για τη Γάζα.

Όπως σημειώθηκε, η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει κάποια ανάμειξη σχετικά με την διοργάνωση της συνάντησης.