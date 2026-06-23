Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΣυνάντηση στην Κύπρο για την επόμενη μέρα στη Γάζα, μετά από έξι μήνες περιορισμένων αποτελεσμάτων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση στην Κύπρο για την επόμενη μέρα στη Γάζα, μετά από έξι μήνες περιορισμένων αποτελεσμάτων

 23.06.2026 - 22:25
Συνάντηση στην Κύπρο για την επόμενη μέρα στη Γάζα, μετά από έξι μήνες περιορισμένων αποτελεσμάτων

Στην Κύπρο μεταφέρεται την επόμενη εβδομάδα μέρος των διαβουλεύσεων για τη μεταπολεμική διαχείριση της Γάζας, καθώς το υπό αμερικανική ηγεσία διεθνές σχήμα που έχει αναλάβει τον σχεδιασμό της «επόμενης μέρας» επιχειρεί επανεκκίνηση, έπειτα από έξι μήνες περιορισμένης προόδου, σύμφωνα με δημοσίευμα της Times of Israel.

Στη συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε κυπριακό θέρετρο, όπως γράφει η Times of Israel αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι του Board of Peace, της επιτροπής Παλαιστινίων τεχνοκρατών που προορίζεται να αναλάβει τη διοίκηση της Λωρίδας αντί της Χαμάς, καθώς και του Γραφείου του Ύπατου Εκπροσώπου, το οποίο λειτουργεί ως συντονιστικός κρίκος μεταξύ των δύο σωμάτων. Άραβας διπλωμάτης από χώρα που μεσολαβεί στις επαφές και Παλαιστίνιος αξιωματούχος περιέγραψαν τη σύναξη ως προσπάθεια «επαναρύθμισης» και κοινής γραμμής, μετά από μια περίοδο κατά την οποία οι σχεδιασμοί δεν μετουσιώθηκαν σε ουσιαστική ανακούφιση για τους κατοίκους της Γάζας, αναφέρει το δημοσίευμα.

Η πρωτοβουλία είχε αρχικά εξασφαλίσει διεθνή στήριξη, αλλά και έναν βαθμό αποδοχής από το Ισραήλ και τη Χαμάς. Ωστόσο, η δυναμική της επιβραδύνθηκε, καθώς η διεθνής προσοχή μετατοπίστηκε στον πόλεμο και τις συνομιλίες με το Ιράν, ενώ οι επαφές για τον αφοπλισμό της Χαμάς παραμένουν βαλτωμένες, αναφέρεται, σημειώνοντας ότι η Χαμάς συνδέει οποιαδήποτε παραχώρηση με την εφαρμογή των όρων της εκεχειρίας του Οκτωβρίου από το Ισραήλ, περιλαμβανομένης της παύσης των βαθιών πληγμάτων στη Γάζα, της περαιτέρω αποχώρησης δυνάμεων και της αύξησης της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Στο έδαφος, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Σημειώνεται ότι το Ισραήλ δεν επιτρέπει είσοδο ορισμένων προσωρινών οικιστικών κατασκευών, μέχρι η Χαμάς να τηρήσει τα συμφωνηθέντα και να αφοπλιστεί και ότι σχεδόν ο μισός πληθυσμός των άνω των δύο εκατομμυρίων ανθρώπων εξακολουθεί να ζει σε πρόχειρες σκηνές, μετά από σχεδόν τρία χρόνια πολέμου που άρχισε με την εισβολή και τις σφαγές της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η 15μελής παλαιστινιακή τεχνοκρατική επιτροπή, γνωστή ως NCAG, δεν έχει εισέλθει ακόμη στη Γάζα και παραμένει στο Κάιρο από τον Ιανουάριο. Στο μεταξύ καταρτίζει σχέδια, συναντά διπλωμάτες και παρακολουθεί εκπαιδευτικά σεμινάρια με τη συμμετοχή του ινστιτούτου του Τόνι Μπλερ.

Παρά τις ενστάσεις για την εικόνα μιας συνάντησης σε θέρετρο ενώ η Γάζα υποφέρει, αξιωματούχος του Board of Peace υποστήριξε ότι η διαδικασία προχωρά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν ήδη εκδοθεί διαγωνισμοί για απομάκρυνση ερειπίων, εξουδετέρωση εκρηκτικών, καταστροφή σηράγγων, προσωρινή στέγαση, νοσοκομεία, σχολεία και υποδομές για παλαιστινιακή αστυνομία και διεθνή δύναμη σταθεροποίησης. Ωστόσο, αξιωματούχος πληροφοριών της Μέσης Ανατολής εκτίμησε ότι καμία ουσιαστική ανάπτυξη δεν αναμένεται πριν από τις ισραηλινές εκλογές του φθινοπώρου, αναφέρεται.

Όπως επιβεβαίωσαν κυβερνητικές πηγές στο ΚΥΠΕ, ο διοικητικός βραχίονας υλοποίησης του Σχεδίου για τη Γάζα - στη βάση του ψηφίσματος 2803 των ΗΕ – θα πραγματοποιήσει συνάντηση στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο περιθώριο της παρουσίας τους στην Κύπρο, ζητήθηκαν κάποιες συναντήσεις με την Κυπριακή Κυβέρνηση, οι οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε επίπεδο Υπουργού Εξωτερικών.

Οι ίδιες πηγές χαρακτήρισαν «σημαντικό» ότι επιλέγηκε η Κύπρος για αυτή η συνάντηση, που αφορά στην υλοποίηση του Σχεδίου για τη Γάζα.

Όπως σημειώθηκε, η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει κάποια ανάμειξη σχετικά με την διοργάνωση της συνάντησης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΤΖΟΚΕΡ: Νιώθεις τυχερός; Δες αν κέρδισες 2,6 εκατ. ευρώ
Εμφάνιση-έκπληξη από γνωστή τραγουδίστρια σε γάμο στην Κύπρο - Το τραγούδι που διάλεξε το ζευγάρι - Δείτε βίντεο
Καταναλωτές προσοχή: Αποσύρονται έξι ηλεκτρικά μπρίκια για κυπριακό καφέ από την εγχώρια αγορά - Δείτε φωτογραφίες
Υπόθεση κανιβαλισμού στη Βουδαπέστη: 30χρονος έκλεβε ανθρώπινα μέλη από νοσοκομείο - Σοκάρουν οι εικόνες από το σπίτι του
«Στο σφυρί» βγάζει 48 αντικείμενα ο Δήμος Λεμεσού - Από μοτοσικλέτες μέχρι σκυβαλοφόρα - Δείτε φωτογραφίες
Νέο leak για το iPhone 18 Pro: Η κάμερα που περίμεναν όλοι έρχεται

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΤΖΟΚΕΡ: Νιώθεις τυχερός; Δες αν κέρδισες 2,6 εκατ. ευρώ

 23.06.2026 - 22:05
Επόμενο άρθρο

Εμφάνιση-έκπληξη από γνωστή τραγουδίστρια σε γάμο στην Κύπρο - Το τραγούδι που διάλεξε το ζευγάρι - Δείτε βίντεο

 23.06.2026 - 22:40
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Άνευ προηγουμένου η εξαιρετική συνεργασία ανάμεσα σε Κύπρο και ΗΠΑ

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Άνευ προηγουμένου η εξαιρετική συνεργασία ανάμεσα σε Κύπρο και ΗΠΑ

Στη συνεχώς αναπτυσσόμενη στρατηγική σχέση ανάμεσα σε Κύπρο και ΗΠΑ αναφέρθηκε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στη δεξίωση της Πρεσβείας των ΗΠΑ, στη Λευκωσία, με την ευκαιρία της 250ης επετείου από την Ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Άνευ προηγουμένου η εξαιρετική συνεργασία ανάμεσα σε Κύπρο και ΗΠΑ

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Άνευ προηγουμένου η εξαιρετική συνεργασία ανάμεσα σε Κύπρο και ΗΠΑ

  •  23.06.2026 - 20:49
Συνάντηση στην Κύπρο για την επόμενη μέρα στη Γάζα, μετά από έξι μήνες περιορισμένων αποτελεσμάτων

Συνάντηση στην Κύπρο για την επόμενη μέρα στη Γάζα, μετά από έξι μήνες περιορισμένων αποτελεσμάτων

  •  23.06.2026 - 22:25
ΔΗΣΥ: Απαντάει στο ΑΚΕΛ και στέλνει ένα σαφές μήνυμα προς τους πολίτες

ΔΗΣΥ: Απαντάει στο ΑΚΕΛ και στέλνει ένα σαφές μήνυμα προς τους πολίτες

  •  23.06.2026 - 18:50
Αδιανόητο: Βανδαλισμοί σε δημόσια έργα και μνημεία στη Λάρνακα - Καταγγελία από τον Δήμο στην Αστυνομία - Δείτε φωτογραφίες

Αδιανόητο: Βανδαλισμοί σε δημόσια έργα και μνημεία στη Λάρνακα - Καταγγελία από τον Δήμο στην Αστυνομία - Δείτε φωτογραφίες

  •  23.06.2026 - 20:02
ΤΖΟΚΕΡ: Νιώθεις τυχερός; Δες αν κέρδισες 2,6 εκατ. ευρώ

ΤΖΟΚΕΡ: Νιώθεις τυχερός; Δες αν κέρδισες 2,6 εκατ. ευρώ

  •  23.06.2026 - 22:05
Φειδίας Παναγιώτου: Ψάχνει αστυνομικούς για να... τον προσέχουν - Πώς να υποβάλεις αίτηση - Δείτε βίντεο

Φειδίας Παναγιώτου: Ψάχνει αστυνομικούς για να... τον προσέχουν - Πώς να υποβάλεις αίτηση - Δείτε βίντεο

  •  23.06.2026 - 17:30
«Στο σφυρί» βγάζει 48 αντικείμενα ο Δήμος Λεμεσού - Από μοτοσικλέτες μέχρι σκυβαλοφόρα - Δείτε φωτογραφίες

«Στο σφυρί» βγάζει 48 αντικείμενα ο Δήμος Λεμεσού - Από μοτοσικλέτες μέχρι σκυβαλοφόρα - Δείτε φωτογραφίες

  •  23.06.2026 - 20:44
«Το κράτος (μαφία) είμαι εγώ» 

«Το κράτος (μαφία) είμαι εγώ» 

  •  23.06.2026 - 20:22

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα