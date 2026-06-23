Εμφάνιση-έκπληξη από γνωστή τραγουδίστρια σε γάμο στην Κύπρο - Το τραγούδι που διάλεξε το ζευγάρι - Δείτε βίντεο

Μέσα από βίντεο που έχουν δημοσιευτεί στα social media, έχει καταγραφεί η στιγμή που η τραγουδίστρια ερμήνευσε το Σάββατο 20 Ιουνίου το «Can’t Take My Eyes Off You» με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο, ξεσηκώνοντας τους νεόνυμφους αλλά και τους καλεσμένους.

Στην αρχή του βίντεο, το ζευγάρι εμφανίζεται καθισμένο σε δύο καρέκλες, ενώ ακούγεται ατάκα από το σίριαλ και συγκεκριμένα από τον γάμος της Μαριλένας να λέει ότι «αλλιώς ονειρευόμουν τον συγκεκριμένο γάμο, τουλάχιστον η δεξίωση θα είναι όπως την είχα σχεδιάσει». Στη σειρά, η Έφη Θώδη είχε κάνει έκπληξη στον Θωμά και στη Μαριλένα, καθώς είχε τραγουδήσει στη δεξίωση μετά τον γάμο. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και με το ζευγάρι από την Κύπρο, καθώς η Έφη Θώδη βρέθηκε στο πάρτι μετά το μυστήριο, τραγουδώντας μεταξύ άλλων γνωστές επιτυχίες της.

Δείτε το βίντεο

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