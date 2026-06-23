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ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ: Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά και συμφώνησε να μην αποκτήσει

 23.06.2026 - 23:31
Τραμπ: Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά και συμφώνησε να μην αποκτήσει

Το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, είπε για άλλη μια φορά ο Ντόναλντ Τραμπ που πρόσθεσε ότι «τους αφήνουμε χωρίς καμία πυρηνική δυνατότητα και έχουν συμφωνήσει σε αυτό».

Μιλώντας σε εκδήλωση στην Πενσυλβάνια -για άλλη μια φορά επί παντός- ο Αμερικανός πρόεδρος υπερηφανεύτηκε ότι «μπορούμε να πετάμε πάνω από την Τεχεράνη όποτε θέλουμε, και κανείς δεν μπορεί να μας κάνει τίποτα» όπως και ότι το Ιράν «δεν έχει πυραυλική ικανότητα».

Αναφέρθηκε ακόμη και στο πρόσφατο ταξίδι του στην Κίνα και σε όσα του είπε ο Κινέζος ομόλογός του, Σι Τζινπίνγκ.

Η περιγραφή του είναι πραγματικά γλαφυρή: «Όταν πήγα στην Κίνα πριν από δύο εβδομάδες, συναντήθηκα με τον Σι. Χαιρετηθήκαμε. Με κοίταξε και μου είπε: “Ρε φίλε, κινείσαι γρήγορα”».

Να υπενθυμίσουμε ότι το ταξίδι έγινε πριν από ένα μήνα και όχι πριν από δύο εβδομάδες.

Άφησε όμως να εννοηθεί ότι θέλει να είναι ξανά υποψήφιος στις εκλογές του 2028, αν και βέβαια το Σύνταγμα δεν του το επιτρέπει. «Ίσως θα έπρεπε να ξανακατέβουμε υποψήφιοι. Να κατέβουμε άλλη μια φορά; Θα ήθελα να το κάνουμε αυτό» είπε στο πλήθος που τον άκουγε.

Έκανε όμως και μια αναφορά στη σύζυγό του και στο πώς δεν θέλει να τον βλέπει να χορεύει.

«Η πολύ κομψή σύζυγός μου μου λέει: “Αγάπη μου, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, μην χορεύεις. Δεν είναι προεδρικό”. Κι εγώ λέω: “Ο κόσμος το λατρεύει όταν χορεύω!”», είπε πριν αρχίσει να χορεύει.

Μια άλλη γλαφυρή περιγραφή του Τραμπ αφορούσε έναν οπαδό του στη Νέα Υόρκη.

«Συνάντησα έναν υπέροχο αστυνομικό, από τους καλύτερους της Νέας Υόρκης, και μου είπε: “Κύριε, θέλω να σας ευχαριστήσω”. Του είπα: “Για ποιο λόγο;”»

» Μου απάντησε: “Η γυναίκα μου δεν με εκτιμούσε και πολύ. Είχαμε, για την ακρίβεια, προβλήματα στο γάμο μας. Νόμιζε ότι δεν ήμουν τίποτα. Είμαι αστυνομικός. Είμαι σκληρός τύπος”.

» Τον κοίταξα. Ήταν γεμάτος μυς. Δεν είχε κανένα πρόβλημα από αυτή την άποψη. Πάντα έχανε χρήματα στο χρηματιστήριο.

Και μου είπε: «Κύριε, τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, το 401(k) μου [σημ. πρόκειται για τον συνταξιοδοτικό κουμπαρά των εργαζομένων στις ΗΠΑ] έχει ανέβει κατά 74%, κύριε. Και εκείνη νομίζει ότι είμαι ο Γουόρεν Μπάφετ. Νομίζει ότι είμαι σούπερ ιδιοφυΐα”».

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