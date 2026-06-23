Άννα Βίσση: Επένδυση-μαμούθ για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Στόχος ένα υπερθέαμα άνω των 5 εκατ. ευρώ

Το σόου υπερπαραγωγή

Σύμφωνα με πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, η δημοφιλής ερμηνεύτρια επενδύει σημαντικά κεφάλαια για την παραγωγή της συναυλίας, με το συνολικό κόστος να φέρεται να ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως έγινε γνωστό, η Άννα Βίσση ταξιδεύει στο Λονδίνο για συνάντηση με τον διεθνούς φήμης σκηνοθέτη Κιμ Γκάβιν, ο οποίος έχει επιμεληθεί μεγάλες παραγωγές καλλιτεχνών όπως η Αντέλ. Παράλληλα, βρίσκεται σε επαφή με το δημιουργικό γραφείο Stufish, που έχει υπογράψει σκηνικά και παραγωγές για κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, μεταξύ των οποίων οι U2, οι Rolling Stones και η Μαντόνα.

Στόχος της τραγουδίστριας είναι να προσφέρει στο κοινό μια μοναδική εμπειρία, με τεχνολογικές καινοτομίες και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Στα σχέδια της παραγωγής περιλαμβάνεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μια περιστροφική σκηνή 360 μοιρών, καθώς και η χρήση δεκάδων drones που θα συμβάλουν στη ζωντανή καταγραφή και αναμετάδοση του θεάματος στις γιγαντοοθόνες του σταδίου.

Το προηγούμενο διάστημα είχε επίσης γίνει γνωστό ότι η Άννα Βίσση επιθυμούσε να πλαισιώσουν τη βραδιά διεθνείς σταρ, όπως ο Ρίκι Μάρτιν και η Τζένιφερ Λόπεζ, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον διεθνή χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Την ίδια ώρα, η ανταπόκριση του κοινού παραμένει ιδιαίτερα θερμή, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα διαθέσιμα εισιτήρια που απομένουν για τη συναυλία είναι περίπου 5.000.

Πηγή: ethnos.gr