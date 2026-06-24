Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζVideo: Έγινε... στάχτη φορτηγό μετά από πυρκαγιά στη Λεμεσό - Αποκλείστηκε η σκηνή
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Video: Έγινε... στάχτη φορτηγό μετά από πυρκαγιά στη Λεμεσό - Αποκλείστηκε η σκηνή

 24.06.2026 - 06:22
Video: Έγινε... στάχτη φορτηγό μετά από πυρκαγιά στη Λεμεσό - Αποκλείστηκε η σκηνή

Γύρω στις 1:30 το πρωί σήμερα ξέσπασε πυρκαγιά σε βαρύ φορτηγό (ρυμουλκό) ιδιοκτησίας εταιρείας, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε χωράφι στη Λεμεσό.

Η φωτιά κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ωστόσο το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς.

Τα ακριβή αίτια της φωτιάς, στο παρόν στάδιο, παραμένουν άγνωστα. Η σκηνή αποκλείστηκε και τέθηκε υπο φρούρηση και οι εξετάσεις θα συνεχιστούν με το πρώτο φως της ημέρας.

Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά.


Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΤΖΟΚΕΡ: Νιώθεις τυχερός; Δες αν κέρδισες 2,6 εκατ. ευρώ
Εμφάνιση-έκπληξη από γνωστή τραγουδίστρια σε γάμο στην Κύπρο - Το τραγούδι που διάλεξε το ζευγάρι - Δείτε βίντεο
Καταναλωτές προσοχή: Αποσύρονται έξι ηλεκτρικά μπρίκια για κυπριακό καφέ από την εγχώρια αγορά - Δείτε φωτογραφίες
Υπόθεση κανιβαλισμού στη Βουδαπέστη: 30χρονος έκλεβε ανθρώπινα μέλη από νοσοκομείο - Σοκάρουν οι εικόνες από το σπίτι του
«Στο σφυρί» βγάζει 48 αντικείμενα ο Δήμος Λεμεσού - Από μοτοσικλέτες μέχρι σκυβαλοφόρα - Δείτε φωτογραφίες
Νέο leak για το iPhone 18 Pro: Η κάμερα που περίμεναν όλοι έρχεται

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Οι σκιές του πορίσματος της Αρχής κατά της διαφθοράς βαραίνουν την Πινδάρου- Πληθαίνουν οι φωνές αποστασιοποίησης από τον Αναστασιάδη

 24.06.2026 - 06:19
Επόμενο άρθρο

Μαύρος απολογισμός στην Κύπρο: Η Κύπρος μετρά περισσότερους νεκρούς το 2025 - Σοκ από τα νέα στοιχεία

 24.06.2026 - 06:26
Οι σκιές του πορίσματος της Αρχής κατά της διαφθοράς βαραίνουν την Πινδάρου- Πληθαίνουν οι φωνές αποστασιοποίησης από τον Αναστασιάδη

Οι σκιές του πορίσματος της Αρχής κατά της διαφθοράς βαραίνουν την Πινδάρου- Πληθαίνουν οι φωνές αποστασιοποίησης από τον Αναστασιάδη

Η δημοσιογραφική διάσκεψη του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη δεν άφησε μόνο πολιτικές και νομικές προεκτάσεις. Ανέδειξε ταυτόχρονα ένα ζήτημα που εδώ και καιρό σιγοβράζει στο εσωτερικό του Δημοκρατικού Συναγερμού: Τη σχέση του κόμματος, με την πολιτική κληρονομιά του ανθρώπου, που το οδήγησε σε δύο συνεχόμενες προεδρικές νίκες, αλλά ο οποίος σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς συζήτησης, για ζητήματα διαφθοράς και πολιτικής ευθύνης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Οι σκιές του πορίσματος της Αρχής κατά της διαφθοράς βαραίνουν την Πινδάρου- Πληθαίνουν οι φωνές αποστασιοποίησης από τον Αναστασιάδη

Οι σκιές του πορίσματος της Αρχής κατά της διαφθοράς βαραίνουν την Πινδάρου- Πληθαίνουν οι φωνές αποστασιοποίησης από τον Αναστασιάδη

  •  24.06.2026 - 06:19
Στο Υπουργικό ο διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για το «Κράτος Μαφία»

Στο Υπουργικό ο διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για το «Κράτος Μαφία»

  •  24.06.2026 - 07:04
Ενώπιον Κακουργιοδικείου ο Φαίδωνας Φαίδωνας - Απαντά εάν παραδέχεται τις κατηγορίες η όχι

Ενώπιον Κακουργιοδικείου ο Φαίδωνας Φαίδωνας - Απαντά εάν παραδέχεται τις κατηγορίες η όχι

  •  24.06.2026 - 07:35
Μαύρος απολογισμός στην Κύπρο: Η Κύπρος μετρά περισσότερους νεκρούς το 2025 - Σοκ από τα νέα στοιχεία

Μαύρος απολογισμός στην Κύπρο: Η Κύπρος μετρά περισσότερους νεκρούς το 2025 - Σοκ από τα νέα στοιχεία

  •  24.06.2026 - 06:26
Βία στα σχολεία: Πότε ένα περιστατικό θεωρείται σοβαρό και καλείται αστυνομία

Βία στα σχολεία: Πότε ένα περιστατικό θεωρείται σοβαρό και καλείται αστυνομία

  •  24.06.2026 - 06:31
Video: Έγινε... στάχτη φορτηγό μετά από πυρκαγιά στη Λεμεσό - Αποκλείστηκε η σκηνή

Video: Έγινε... στάχτη φορτηγό μετά από πυρκαγιά στη Λεμεσό - Αποκλείστηκε η σκηνή

  •  24.06.2026 - 06:22
Σε 24ωρη απεργία το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό - Οι υπηρεσίες που επηρεάζονται

Σε 24ωρη απεργία το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό - Οι υπηρεσίες που επηρεάζονται

  •  24.06.2026 - 06:55
«Το κράτος (μαφία) είμαι εγώ» 

«Το κράτος (μαφία) είμαι εγώ» 

  •  23.06.2026 - 20:22

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα