Video: Έγινε... στάχτη φορτηγό μετά από πυρκαγιά στη Λεμεσό - Αποκλείστηκε η σκηνή

Η φωτιά κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ωστόσο το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς.

Τα ακριβή αίτια της φωτιάς, στο παρόν στάδιο, παραμένουν άγνωστα. Η σκηνή αποκλείστηκε και τέθηκε υπο φρούρηση και οι εξετάσεις θα συνεχιστούν με το πρώτο φως της ημέρας.

Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά.



