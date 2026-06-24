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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μαύρος απολογισμός στην Κύπρο: Η Κύπρος μετρά περισσότερους νεκρούς το 2025 - Σοκ από τα νέα στοιχεία

 24.06.2026 - 06:26
Μαύρος απολογισμός στην Κύπρο: Η Κύπρος μετρά περισσότερους νεκρούς το 2025 - Σοκ από τα νέα στοιχεία

Η Κύπρος μείωσε τους νεκρούς στους δρόμους την τελευταία εξαετία, όμως το 2025 καταγράφηκε νέα αύξηση στα θανατηφόρα δυστυχήματα, υπενθυμίζοντας ότι η μάχη για την οδική ασφάλεια κάθε άλλο παρά έχει κερδηθεί. Αυτό καταγράφει η 20ή ετήσια έκθεση Road Safety PIN Report του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC), η οποία αξιολογεί τις επιδόσεις των ευρωπαϊκών χωρών στην πρόληψη των τροχαίων θανάτων.

Ανησυχητική αύξηση θανάτων το 2025

Παρά τη συνολική βελτίωση των τελευταίων ετών, η Κύπρος κατέγραψε το 2025 αύξηση 9,8% στους θανάτους από οδικές συγκρούσεις σε σχέση με το 2024.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε αντίθεση με τον ευρωπαϊκό στόχο για συνεχή μείωση των θανατηφόρων δυστυχημάτων και αποτελεί προειδοποιητικό σημάδι για τις αρμόδιες αρχές.

Οι βασικοί αριθμοί για την Κύπρο

Εκτός στόχου η Ευρώπη

Η έκθεση δείχνει ότι συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βρίσκεται στην πορεία που απαιτείται για να πετύχει τον στόχο μείωσης κατά 50% των οδικών θανάτων έως το 2030.

Το 2025 περίπου 19.500 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους της ΕΕ, ενώ περισσότεροι από 100.000 τραυματίστηκαν σοβαρά.

Η μείωση των θανάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο περιορίστηκε μόλις στο 2,3% σε σχέση με το 2024, ενώ από το 2019 μέχρι σήμερα η συνολική μείωση φτάνει το 14,6%, αρκετά χαμηλότερα από το 31% που θα έπρεπε να είχε επιτευχθεί μέχρι σήμερα για να θεωρείται εφικτός ο στόχος του 2030.

Πού βρίσκεται η Κύπρος σε σχέση με την Ευρώπη

Η Κύπρος πέτυχε συνολική μείωση θανάτων 13,5% από το 2019 μέχρι το 2025, επίδοση που την κατατάσσει στη μέση περίπου της ευρωπαϊκής κατάταξης.

Ωστόσο, ο δείκτης των 46 νεκρών ανά εκατομμύριο κατοίκων παραμένει υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 43 θανάτων ανά εκατομμύριο, γεγονός που δείχνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης.

Παράλληλα, η χώρα υποχώρησε από την 14η στην 16η θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης όσον αφορά τους θανάτους ανά πληθυσμό.

Θετικό στοιχείο οι σοβαροί τραυματισμοί

Εκεί όπου η Κύπρος παρουσιάζει καλύτερη εικόνα είναι στους σοβαρούς τραυματισμούς.

Κατά την περίοδο 2015-2025 καταγράφηκε μείωση 29,2%, η οποία αποτελεί την 7η καλύτερη επίδοση στην ΕΕ, ξεπερνώντας κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που περιορίστηκε στο 12,9%.

«Η Ευρώπη κινείται με δύο ταχύτητες»

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών σημειώνει ότι η Ευρώπη εμφανίζει πλέον δύο διαφορετικές ταχύτητες στην οδική ασφάλεια.

Ορισμένες χώρες κινούνται σταθερά προς τον στόχο του 2030, ενώ οι περισσότερες εξακολουθούν να καταγράφουν αργή πρόοδο.

«Τίποτε από αυτά δεν είναι αναπόφευκτο. Είναι καθρέφτης των επιλογών που κάνουν οι κυβερνήσεις», επισημαίνει χαρακτηριστικά το ETSC, καλώντας τα κράτη να ενισχύσουν τα μέτρα αστυνόμευσης, να επενδύσουν περισσότερο στην οδική ασφάλεια και να εφαρμόσουν το μοντέλο του «Ασφαλούς Συστήματος» για την προστασία των χρηστών του οδικού δικτύου.

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