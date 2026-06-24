Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου

Οι εφημερίδες ασχολούνται επίσης με την απεργία των ωρομίσθιων κυβερνητικών υπαλλήλων, το συνταξιοδοτικό, καθώς και ζητήματα που αφορούν την οικονομία, τις τράπεζες και την υγεία.

Η εφημερίδα «Αλήθεια» υπό τον τίτλο «Αβάσιμα και αυθαίρετα τα ευρήματα της Αρχής» γράφει στο κύριο της θέμα ότι ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατήγγειλε παραβίαση του δικαιώματός του να ακουστεί για το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς, αξιώνοντας διορισμό ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή και κατήγορου. Σε άλλο θέμα γράφει ότι το πόρισμα για την υπόθεση «Κράτος Μαφία» και τα χιλιάδες τεκμήρια διαβιβάζονται χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση από τη Νομική Υπηρεσία, ανοίγοντας τον δρόμο για ποινική διερεύνηση των ενδεχόμενων αδικημάτων. Αλλού αναφέρεται στην 24ωρη απεργία των ωρομίσθιων, την ετοιμότητα του ΟΚΥπΥ να την αντιμετωπίσει σε ό,τι αφορά τα δημόσια νοσηλευτήρια και την αντίδραση της ΠΑΣΥΚΙ.

Ο «Πολίτης» στο κύριο του θέμα κάτω από τον τίτλο «Επιμένει ότι είναι καθαρός» γράφει ότι ο τέως Πρόεδρος Αναστασιάδης απάντησε στο πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς, κατηγορώντας την ότι υπέκυψε στον λαϊκισμό. Σε άλλο θέμα αναφέρει ότι επιστρέφει η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ Μαρία Άνγκελα Ολγκίν και ότι στο πλάνο μπαίνει και μια δεύτερη πενταμερής τον Νοέμβριο αν η πρώτη δεν φέρει τις πλευρές σε μια στρατηγική συμφωνία. Αλλού προβάλλει τις δηλώσεις του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, Χριστόδουλου Πατσαλίδη, ο οποίος κάλεσε τις τράπεζες να επιδείξουν σύνεση παρά τα ισχυρά τους αποτελέσματα.

Ο «Φιλελεύθερος» τιτλοφορεί το κύριο του θέμα «Φέρνουν ξένο ανακριτή» και γράφει ότι το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίζει για την ποινική έρευνα μετά το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς για την υπόθεση «Κράτος Μαφία», με πληροφορίες να αναφέρουν ότι προκρίνεται ο διορισμός ξένου ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή. Σε άλλο θέμα γράφει για τον καύσωνα σε ευρωπαϊκές χώρες, με 40 νεκρούς στη Γαλλία στην προσπάθεια να ανακουφιστούν από την αφόρητη ζέστη. Αλλού αναφέρει ότι έρχονται εκκενώσεις επικίνδυνων πολυκατοικιών και γράφει ότι ο ΕΟΑ Λάρνακας ξεκινά από την Φιλάντα και προειδοποιει για άλλες κατοικημένες πολυκατοικίες.

Υπό τον τίτλο «Ν. Αναστασιάδης: “Εγώ εν τζιαί…”» η «Χαραυγή» γράφει στο κύριο της θέμα ότι ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας και επίτιμος πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Νίκος Αναστασιάδης, απέρριψε το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς, υποστηρίζοντας ότι όλοι λένε ψέματα εκτός από τον ίδιο. Σε άλλο θέμα αναφέρεται σε προτάσεις του ΑΚΕΛ, σύμφωνα με τις οποίες κανένας συνταξιούχος δεν πρέπει να βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας. Αλλού γράφει για την 24ωρη απεργία κυβερνητικού προσωπικού, σημειώνοντας ότι τα δημόσια νοσηλευτήρια θα λειτουργήσουν με προσωπικό ασφαλείας.

Η αγγλόγλωσση «Cyprus Mail» τιτλοφορεί το κύριο της θέμα «Οργισμένος Αναστασιάδης δηλώνει αθώος» και γράφει ότι ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης είπε πως κάποιοι δεν χρειάζονταν τα ευρήματα του πορίσματος για να καταλήξουν σε ετυμηγορία, καθώς είχαν τη δική τους εδώ και χρόνια. Σε άλλο θέμα γράφει ότι η Αστυνομία διερευνά δίκτυο διακίνησης οπίου μέσω TikTok, μετά από κατασχέσεις άνω των 30 κιλών ουσιών τις προηγούμενες ημέρες και νέα σύλληψη. Αλλού αναφέρει ότι ο Δήμος Λάρνακας καταδικάζει τον βανδαλισμό αγάλματος της ΕΟΚΑ.

Η «Οικονομική Καθημερινή» υπό τον τίτλο «Ανάχωμα στις περικοπές των φωτοβολταϊκών» γράφει στο κύριο της θέμα ότι οι πρώτες μονάδες κεντρικής αποθήκευσης του ΔΣΜΚ περνούν στη φάση υλοποίησης, με στόχο να περιοριστούν οι περικοπές στην παραγωγή από φωτοβολταϊκά. Σε άλλο θέμα γράφει ότι η Βενετία εξετάζει αύξηση του τέλους εισόδου στους ημερήσιους εκδρομείς, το οποίο μπορεί να φθάσει τα 50 ευρώ. Αλλού αναφέρεται στη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, κάνοντας λόγο για μεταρρύθμιση περιορισμένης ευθύνης.