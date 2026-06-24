Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου

 24.06.2026 - 08:48
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου

Οι αντιδράσεις του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη στο πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς για την υπόθεση «Κράτος Μαφία» κυριαρχούν στον κυπριακό Τύπο σήμερα.

Οι εφημερίδες ασχολούνται επίσης με την απεργία των ωρομίσθιων κυβερνητικών υπαλλήλων, το συνταξιοδοτικό, καθώς και ζητήματα που αφορούν την οικονομία, τις τράπεζες και την υγεία. 

Η εφημερίδα «Αλήθεια» υπό τον τίτλο «Αβάσιμα και αυθαίρετα τα ευρήματα της Αρχής» γράφει στο κύριο της θέμα ότι ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατήγγειλε παραβίαση του δικαιώματός του να ακουστεί για το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς, αξιώνοντας διορισμό ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή και κατήγορου. Σε άλλο θέμα γράφει ότι το πόρισμα για την υπόθεση «Κράτος Μαφία» και τα χιλιάδες τεκμήρια διαβιβάζονται χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση από τη Νομική Υπηρεσία, ανοίγοντας τον δρόμο για ποινική διερεύνηση των ενδεχόμενων αδικημάτων. Αλλού αναφέρεται στην 24ωρη απεργία των ωρομίσθιων, την ετοιμότητα του ΟΚΥπΥ να την αντιμετωπίσει σε ό,τι αφορά τα δημόσια νοσηλευτήρια και την αντίδραση της ΠΑΣΥΚΙ.

Ο «Πολίτης» στο κύριο του θέμα κάτω από τον τίτλο «Επιμένει ότι είναι καθαρός» γράφει ότι ο τέως Πρόεδρος Αναστασιάδης απάντησε στο πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς, κατηγορώντας την ότι υπέκυψε στον λαϊκισμό. Σε άλλο θέμα αναφέρει ότι επιστρέφει η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ Μαρία Άνγκελα Ολγκίν και ότι στο πλάνο μπαίνει και μια δεύτερη πενταμερής τον Νοέμβριο αν η πρώτη δεν φέρει τις πλευρές σε μια στρατηγική συμφωνία. Αλλού προβάλλει τις δηλώσεις του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, Χριστόδουλου Πατσαλίδη, ο οποίος κάλεσε τις τράπεζες να επιδείξουν σύνεση παρά τα ισχυρά τους αποτελέσματα.

Ο «Φιλελεύθερος» τιτλοφορεί το κύριο του θέμα «Φέρνουν ξένο ανακριτή» και γράφει ότι το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίζει για την ποινική έρευνα μετά το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς για την υπόθεση «Κράτος Μαφία», με πληροφορίες να αναφέρουν ότι προκρίνεται ο διορισμός ξένου ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή. Σε άλλο θέμα γράφει για τον καύσωνα σε ευρωπαϊκές χώρες, με 40 νεκρούς στη Γαλλία στην προσπάθεια να ανακουφιστούν από την αφόρητη ζέστη. Αλλού αναφέρει ότι έρχονται εκκενώσεις επικίνδυνων πολυκατοικιών και γράφει ότι ο ΕΟΑ Λάρνακας ξεκινά από την Φιλάντα και προειδοποιει για άλλες κατοικημένες πολυκατοικίες.

Υπό τον τίτλο «Ν. Αναστασιάδης: “Εγώ εν τζιαί…”» η «Χαραυγή» γράφει στο κύριο της θέμα ότι ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας και επίτιμος πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Νίκος Αναστασιάδης, απέρριψε το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς, υποστηρίζοντας ότι όλοι λένε ψέματα εκτός από τον ίδιο. Σε άλλο θέμα αναφέρεται σε προτάσεις του ΑΚΕΛ, σύμφωνα με τις οποίες κανένας συνταξιούχος δεν πρέπει να βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας. Αλλού γράφει για την 24ωρη απεργία κυβερνητικού προσωπικού, σημειώνοντας ότι τα δημόσια νοσηλευτήρια θα λειτουργήσουν με προσωπικό ασφαλείας.

Η αγγλόγλωσση «Cyprus Mail» τιτλοφορεί το κύριο της θέμα «Οργισμένος Αναστασιάδης δηλώνει αθώος» και γράφει ότι ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης είπε πως κάποιοι δεν χρειάζονταν τα ευρήματα του πορίσματος για να καταλήξουν σε ετυμηγορία, καθώς είχαν τη δική τους εδώ και χρόνια. Σε άλλο θέμα γράφει ότι η Αστυνομία διερευνά δίκτυο διακίνησης οπίου μέσω TikTok, μετά από κατασχέσεις άνω των 30 κιλών ουσιών τις προηγούμενες ημέρες και νέα σύλληψη. Αλλού αναφέρει ότι ο Δήμος Λάρνακας καταδικάζει τον βανδαλισμό αγάλματος της ΕΟΚΑ.

Η «Οικονομική Καθημερινή» υπό τον τίτλο «Ανάχωμα στις περικοπές των φωτοβολταϊκών» γράφει στο κύριο της θέμα ότι οι πρώτες μονάδες κεντρικής αποθήκευσης του ΔΣΜΚ περνούν στη φάση υλοποίησης, με στόχο να περιοριστούν οι περικοπές στην παραγωγή από φωτοβολταϊκά. Σε άλλο θέμα γράφει ότι η Βενετία εξετάζει αύξηση του τέλους εισόδου στους ημερήσιους εκδρομείς, το οποίο μπορεί να φθάσει τα 50 ευρώ. Αλλού αναφέρεται στη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, κάνοντας λόγο για μεταρρύθμιση περιορισμένης ευθύνης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ψάχνεις δουλειά; Ο Δήμος Λευκωσίας άνοιξε συνολικά 8 νέες θέσεις στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο – Πώς να υποβάλεις αίτηση
Αναστάτωση στον Στρόβολο: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ντελιβερά – Δείτε βίντεο
Τροχαίο στη Λεμεσό: Οδηγός έχασε τον έλεγχο και βρέθηκε σε χαντάκι – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Ένα νέο στέκι που θα σε συναρπάσει – Ποτό, μουσική και φαγητό σε ένα καταπράσινο πάρκο στο χωριό
Θέλεις να σπουδάσεις αλλά αδυνατείς οικονομικά; Δύο ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης ανακοίνωσαν νέες υποτροφίες
Σε 24ωρη απεργία το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό - Οι υπηρεσίες που επηρεάζονται

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τροχαίο στη Λεμεσό: Οδηγός έχασε τον έλεγχο και βρέθηκε σε χαντάκι – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

 24.06.2026 - 08:38
Επόμενο άρθρο

Αναστάτωση στον Στρόβολο: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ντελιβερά – Δείτε βίντεο

 24.06.2026 - 08:52
Οι σκιές του πορίσματος της Αρχής κατά της διαφθοράς βαραίνουν την Πινδάρου- Πληθαίνουν οι φωνές αποστασιοποίησης από τον Αναστασιάδη

Οι σκιές του πορίσματος της Αρχής κατά της διαφθοράς βαραίνουν την Πινδάρου- Πληθαίνουν οι φωνές αποστασιοποίησης από τον Αναστασιάδη

Η δημοσιογραφική διάσκεψη του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη δεν άφησε μόνο πολιτικές και νομικές προεκτάσεις. Ανέδειξε ταυτόχρονα ένα ζήτημα που εδώ και καιρό σιγοβράζει στο εσωτερικό του Δημοκρατικού Συναγερμού: Τη σχέση του κόμματος, με την πολιτική κληρονομιά του ανθρώπου, που το οδήγησε σε δύο συνεχόμενες προεδρικές νίκες, αλλά ο οποίος σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς συζήτησης, για ζητήματα διαφθοράς και πολιτικής ευθύνης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Οι σκιές του πορίσματος της Αρχής κατά της διαφθοράς βαραίνουν την Πινδάρου- Πληθαίνουν οι φωνές αποστασιοποίησης από τον Αναστασιάδη

Οι σκιές του πορίσματος της Αρχής κατά της διαφθοράς βαραίνουν την Πινδάρου- Πληθαίνουν οι φωνές αποστασιοποίησης από τον Αναστασιάδη

  •  24.06.2026 - 06:19
Μήνυμα Δημητρίου προς Αναστασιάδη για τα συλλογικά όργανα του κόμματος: «Να διευκολύνει τον ΔΗΣΥ και να απέχει»

Μήνυμα Δημητρίου προς Αναστασιάδη για τα συλλογικά όργανα του κόμματος: «Να διευκολύνει τον ΔΗΣΥ και να απέχει»

  •  24.06.2026 - 08:32
Φαίδωνας Φαίδωνος: Απάντησε μη παραδοχή σε όλες τις κατηγορίες για βιασμό και νάρκωση

Φαίδωνας Φαίδωνος: Απάντησε μη παραδοχή σε όλες τις κατηγορίες για βιασμό και νάρκωση

  •  24.06.2026 - 10:33
Ευθύμιος Δίπλαρος: «Για να αποδειχθεί ότι είναι ένοχος κάποιος πρέπει να αποφασίσει η Δικαιοσύνη» - Δεν δέχεται μαθήματα από το ΑΚΕΛ

Ευθύμιος Δίπλαρος: «Για να αποδειχθεί ότι είναι ένοχος κάποιος πρέπει να αποφασίσει η Δικαιοσύνη» - Δεν δέχεται μαθήματα από το ΑΚΕΛ

  •  24.06.2026 - 09:21
Αναστάτωση τα ξημερώματα - Άνοιξαν πυρ κατά οικίας, σε εξέλιξη οι έρευνες

Αναστάτωση τα ξημερώματα - Άνοιξαν πυρ κατά οικίας, σε εξέλιξη οι έρευνες

  •  24.06.2026 - 08:31
Άφησαν το σπίτι τους στην Έμπα λόγω υπερήχων: Καταγγέλλουν σοβαρά προβλήματα υγείας - Δείτε βίντεο

Άφησαν το σπίτι τους στην Έμπα λόγω υπερήχων: Καταγγέλλουν σοβαρά προβλήματα υγείας - Δείτε βίντεο

  •  24.06.2026 - 09:15
Ένα νέο στέκι που θα σε συναρπάσει – Ποτό, μουσική και φαγητό σε ένα καταπράσινο πάρκο στο χωριό

Ένα νέο στέκι που θα σε συναρπάσει – Ποτό, μουσική και φαγητό σε ένα καταπράσινο πάρκο στο χωριό

  •  24.06.2026 - 08:31
Θέλεις να σπουδάσεις αλλά αδυνατείς οικονομικά; Δύο ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης ανακοίνωσαν νέες υποτροφίες

Θέλεις να σπουδάσεις αλλά αδυνατείς οικονομικά; Δύο ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης ανακοίνωσαν νέες υποτροφίες

  •  24.06.2026 - 09:51

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα