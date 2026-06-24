Αναστάτωση στον Στρόβολο: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ντελιβερά – Δείτε βίντεο

Σύμφωνα με πληροφορίες από το roadreportcy, στο ατύχημα ενεπλάκησαν ένα γκρι όχημα Honda και μοτοσικλέτα διανομής, σε σημείο του δρόμου λίγο πριν από κοντινό κυκλικό κόμβο.

Μετά τη σύγκρουση, το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε στο οδόστρωμα, ενώ οι εμπλεκόμενοι βγήκαν από τα οχήματά τους και παρέμειναν στο σημείο μέχρι την καταγραφή του περιστατικού.

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, γεγονός που αποτελεί ευχάριστη εξέλιξη για τους εμπλεκόμενους.

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