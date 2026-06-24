Χάθηκαν τα ίχνη 41χρονου εδώ και τέσσερις ημέρες στη Λεμεσό - Δείτε φωτογραφία του

Οι σκιές του πορίσματος της Αρχής κατά της διαφθοράς βαραίνουν την Πινδάρου- Πληθαίνουν οι φωνές αποστασιοποίησης από τον Αναστασιάδη
Η δημοσιογραφική διάσκεψη του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη δεν άφησε μόνο πολιτικές και νομικές προεκτάσεις. Ανέδειξε ταυτόχρονα ένα ζήτημα που εδώ και καιρό σιγοβράζει στο εσωτερικό του Δημοκρατικού Συναγερμού: Τη σχέση του κόμματος, με την πολιτική κληρονομιά του ανθρώπου, που το οδήγησε σε δύο συνεχόμενες προεδρικές νίκες, αλλά ο οποίος σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς συζήτησης, για ζητήματα διαφθοράς και πολιτικής ευθύνης.