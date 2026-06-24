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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Χάθηκαν τα ίχνη 41χρονου εδώ και τέσσερις ημέρες στη Λεμεσό - Δείτε φωτογραφία του

 24.06.2026 - 09:13
Χάθηκαν τα ίχνη 41χρονου εδώ και τέσσερις ημέρες στη Λεμεσό - Δείτε φωτογραφία του

Ο ΕΡΝΕΣΤ ΣΑΡΙΔΗΣ, 41 ετών, από τη Γεωργία,  απουσιάζει από την οικία του, στη Λεμεσό, από τις 20 Ιουνίου, 2026.

Ο 41χρονος περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1,70μ. περίπου, με κοντά γκρίζα μαλλιά.  

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού, στο τηλέφωνο 25805057  ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.

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