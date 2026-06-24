Χάθηκαν τα ίχνη 41χρονου εδώ και τέσσερις ημέρες στη Λεμεσό - Δείτε φωτογραφία του

Ο 41χρονος περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1,70μ. περίπου, με κοντά γκρίζα μαλλιά.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού, στο τηλέφωνο 25805057 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.