Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΕυθύμιος Δίπλαρος: «Για να αποδειχθεί ότι είναι ένοχος κάποιος πρέπει να αποφασίσει η Δικαιοσύνη» - Δεν δέχεται μαθήματα από το ΑΚΕΛ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευθύμιος Δίπλαρος: «Για να αποδειχθεί ότι είναι ένοχος κάποιος πρέπει να αποφασίσει η Δικαιοσύνη» - Δεν δέχεται μαθήματα από το ΑΚΕΛ

 24.06.2026 - 09:21
Ευθύμιος Δίπλαρος: «Για να αποδειχθεί ότι είναι ένοχος κάποιος πρέπει να αποφασίσει η Δικαιοσύνη» - Δεν δέχεται μαθήματα από το ΑΚΕΛ

Ο ΔΗΣΥ εξέφρασε από την πρώτη στιγμή που δημοσιεύθηκε το πόρισμα την πλήρη διερεύνηση των ενδεχόμενων ποινικών αδικημάτων που αναφέρονται σε αυτό, δήλωσε ο αναπληρωτής Πρόεδρος του κόμματος, Ευθύμιος Δίπλαρος.

Μιλώντας το πρωί στην κρατική τηλεόραση, σημείωσε ότι δεν υπάρχει καμία συγκάληψη για κανένα και ούτε χωρίσαμε σε δικούς μας κι άλλους.

Χθες ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας τοποθετήθηκε ως όφειλε για όσα του καταλογίζουν. Απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς. Το ερώτημα που έθεσε και ο ίδιος ο τέως Πρόεδρος, είναι γιατί οι λειτουργοί όταν εντόπισαν τις κατηγορίες αυτές γιατί δεν τον κάλεσαν να απαντήσει;

Ερωτηθείς ότι αν τιμάται ο θεσμός του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά και ο Δημοκρατικός Συναγερμός λόγω των σοβαρών ενδεχόμενων κατηγοριών, ο Ευθύμιος Δίπλαρος απάντησε ότι μπορεί να είναι κανείς περήφανος για τα λαϊκά δικαστήρια που έχουν στηθεί; Και οι πολίτες έχουν ήδη σχηματίσει μια άποψη πριν ξεκινήσουν έρευνες και βγει αποτέλεσμα. «Για να αποδειχθεί ότι είναι ένοχος κάποιος πρέπει να αποφασίσει η δικαιοσύνη», πρόσθεσε.

«Υπάρχει ένα πόρισμα το οποίο σίγουρα δεν περιποιεί τιμή και προκαλεί ανησυχία και προβληματισμό. Αλλά αν αύριο δεν αποδειχθεί τίποτε στη δικαιοσύνη θα λέμε ότι ήταν και αυτοί διεφθαρμένοι κτλ;», συνέχισε.

«Εμείς μαθήματα που έχουν αμαρτωλή ιστορία δεν θα δεχθούμε μαθήματα και αναφέρομαι στο ΑΚΕΛ», τόνισε.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: ΑΚΕΛ: Επιστρέφει τα πυρά: Στον θλιβερό ρόλο του υπερασπιστή του Ν. Αναστασιάδη παραμένει ο ΔΗΣΥ

Δείτε το σχετικό απόσπασμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ψάχνεις δουλειά; Ο Δήμος Λευκωσίας άνοιξε συνολικά 8 νέες θέσεις στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο – Πώς να υποβάλεις αίτηση
Αναστάτωση στον Στρόβολο: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ντελιβερά – Δείτε βίντεο
Τροχαίο στη Λεμεσό: Οδηγός έχασε τον έλεγχο και βρέθηκε σε χαντάκι – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Ένα νέο στέκι που θα σε συναρπάσει – Ποτό, μουσική και φαγητό σε ένα καταπράσινο πάρκο στο χωριό
Θέλεις να σπουδάσεις αλλά αδυνατείς οικονομικά; Δύο ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης ανακοίνωσαν νέες υποτροφίες
Σε 24ωρη απεργία το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό - Οι υπηρεσίες που επηρεάζονται

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Χάθηκαν τα ίχνη 41χρονου εδώ και τέσσερις ημέρες στη Λεμεσό - Δείτε φωτογραφία του

 24.06.2026 - 09:13
Επόμενο άρθρο

Άφησαν το σπίτι τους στην Έμπα λόγω υπερήχων: Καταγγέλλουν σοβαρά προβλήματα υγείας - Δείτε βίντεο

 24.06.2026 - 09:15
Οι σκιές του πορίσματος της Αρχής κατά της διαφθοράς βαραίνουν την Πινδάρου- Πληθαίνουν οι φωνές αποστασιοποίησης από τον Αναστασιάδη

Οι σκιές του πορίσματος της Αρχής κατά της διαφθοράς βαραίνουν την Πινδάρου- Πληθαίνουν οι φωνές αποστασιοποίησης από τον Αναστασιάδη

Η δημοσιογραφική διάσκεψη του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη δεν άφησε μόνο πολιτικές και νομικές προεκτάσεις. Ανέδειξε ταυτόχρονα ένα ζήτημα που εδώ και καιρό σιγοβράζει στο εσωτερικό του Δημοκρατικού Συναγερμού: Τη σχέση του κόμματος, με την πολιτική κληρονομιά του ανθρώπου, που το οδήγησε σε δύο συνεχόμενες προεδρικές νίκες, αλλά ο οποίος σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς συζήτησης, για ζητήματα διαφθοράς και πολιτικής ευθύνης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Οι σκιές του πορίσματος της Αρχής κατά της διαφθοράς βαραίνουν την Πινδάρου- Πληθαίνουν οι φωνές αποστασιοποίησης από τον Αναστασιάδη

Οι σκιές του πορίσματος της Αρχής κατά της διαφθοράς βαραίνουν την Πινδάρου- Πληθαίνουν οι φωνές αποστασιοποίησης από τον Αναστασιάδη

  •  24.06.2026 - 06:19
Μήνυμα Δημητρίου προς Αναστασιάδη για τα συλλογικά όργανα του κόμματος: «Να διευκολύνει τον ΔΗΣΥ και να απέχει»

Μήνυμα Δημητρίου προς Αναστασιάδη για τα συλλογικά όργανα του κόμματος: «Να διευκολύνει τον ΔΗΣΥ και να απέχει»

  •  24.06.2026 - 08:32
Φαίδωνας Φαίδωνος: Απάντησε μη παραδοχή σε όλες τις κατηγορίες για βιασμό και νάρκωση

Φαίδωνας Φαίδωνος: Απάντησε μη παραδοχή σε όλες τις κατηγορίες για βιασμό και νάρκωση

  •  24.06.2026 - 10:33
Ευθύμιος Δίπλαρος: «Για να αποδειχθεί ότι είναι ένοχος κάποιος πρέπει να αποφασίσει η Δικαιοσύνη» - Δεν δέχεται μαθήματα από το ΑΚΕΛ

Ευθύμιος Δίπλαρος: «Για να αποδειχθεί ότι είναι ένοχος κάποιος πρέπει να αποφασίσει η Δικαιοσύνη» - Δεν δέχεται μαθήματα από το ΑΚΕΛ

  •  24.06.2026 - 09:21
Αναστάτωση τα ξημερώματα - Άνοιξαν πυρ κατά οικίας, σε εξέλιξη οι έρευνες

Αναστάτωση τα ξημερώματα - Άνοιξαν πυρ κατά οικίας, σε εξέλιξη οι έρευνες

  •  24.06.2026 - 08:31
Άφησαν το σπίτι τους στην Έμπα λόγω υπερήχων: Καταγγέλλουν σοβαρά προβλήματα υγείας - Δείτε βίντεο

Άφησαν το σπίτι τους στην Έμπα λόγω υπερήχων: Καταγγέλλουν σοβαρά προβλήματα υγείας - Δείτε βίντεο

  •  24.06.2026 - 09:15
Ένα νέο στέκι που θα σε συναρπάσει – Ποτό, μουσική και φαγητό σε ένα καταπράσινο πάρκο στο χωριό

Ένα νέο στέκι που θα σε συναρπάσει – Ποτό, μουσική και φαγητό σε ένα καταπράσινο πάρκο στο χωριό

  •  24.06.2026 - 08:31
Θέλεις να σπουδάσεις αλλά αδυνατείς οικονομικά; Δύο ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης ανακοίνωσαν νέες υποτροφίες

Θέλεις να σπουδάσεις αλλά αδυνατείς οικονομικά; Δύο ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης ανακοίνωσαν νέες υποτροφίες

  •  24.06.2026 - 09:51

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα