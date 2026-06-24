Ευθύμιος Δίπλαρος: «Για να αποδειχθεί ότι είναι ένοχος κάποιος πρέπει να αποφασίσει η Δικαιοσύνη» - Δεν δέχεται μαθήματα από το ΑΚΕΛ

Μιλώντας το πρωί στην κρατική τηλεόραση, σημείωσε ότι δεν υπάρχει καμία συγκάληψη για κανένα και ούτε χωρίσαμε σε δικούς μας κι άλλους.

Χθες ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας τοποθετήθηκε ως όφειλε για όσα του καταλογίζουν. Απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς. Το ερώτημα που έθεσε και ο ίδιος ο τέως Πρόεδρος, είναι γιατί οι λειτουργοί όταν εντόπισαν τις κατηγορίες αυτές γιατί δεν τον κάλεσαν να απαντήσει;

Ερωτηθείς ότι αν τιμάται ο θεσμός του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά και ο Δημοκρατικός Συναγερμός λόγω των σοβαρών ενδεχόμενων κατηγοριών, ο Ευθύμιος Δίπλαρος απάντησε ότι μπορεί να είναι κανείς περήφανος για τα λαϊκά δικαστήρια που έχουν στηθεί; Και οι πολίτες έχουν ήδη σχηματίσει μια άποψη πριν ξεκινήσουν έρευνες και βγει αποτέλεσμα. «Για να αποδειχθεί ότι είναι ένοχος κάποιος πρέπει να αποφασίσει η δικαιοσύνη», πρόσθεσε.

«Υπάρχει ένα πόρισμα το οποίο σίγουρα δεν περιποιεί τιμή και προκαλεί ανησυχία και προβληματισμό. Αλλά αν αύριο δεν αποδειχθεί τίποτε στη δικαιοσύνη θα λέμε ότι ήταν και αυτοί διεφθαρμένοι κτλ;», συνέχισε.

«Εμείς μαθήματα που έχουν αμαρτωλή ιστορία δεν θα δεχθούμε μαθήματα και αναφέρομαι στο ΑΚΕΛ», τόνισε.

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