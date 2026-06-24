Ευθύμιος Δίπλαρος: «Για να αποδειχθεί ότι είναι ένοχος κάποιος πρέπει να αποφασίσει η Δικαιοσύνη» - Δεν δέχεται μαθήματα από το ΑΚΕΛ
24.06.2026 - 09:21
Ο ΔΗΣΥ εξέφρασε από την πρώτη στιγμή που δημοσιεύθηκε το πόρισμα την πλήρη διερεύνηση των ενδεχόμενων ποινικών αδικημάτων που αναφέρονται σε αυτό, δήλωσε ο αναπληρωτής Πρόεδρος του κόμματος, Ευθύμιος Δίπλαρος.
Μιλώντας το πρωί στην κρατική τηλεόραση, σημείωσε ότι δεν υπάρχει καμία συγκάληψη για κανένα και ούτε χωρίσαμε σε δικούς μας κι άλλους.
Χθες ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας τοποθετήθηκε ως όφειλε για όσα του καταλογίζουν. Απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς. Το ερώτημα που έθεσε και ο ίδιος ο τέως Πρόεδρος, είναι γιατί οι λειτουργοί όταν εντόπισαν τις κατηγορίες αυτές γιατί δεν τον κάλεσαν να απαντήσει;
Ερωτηθείς ότι αν τιμάται ο θεσμός του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά και ο Δημοκρατικός Συναγερμός λόγω των σοβαρών ενδεχόμενων κατηγοριών, ο Ευθύμιος Δίπλαρος απάντησε ότι μπορεί να είναι κανείς περήφανος για τα λαϊκά δικαστήρια που έχουν στηθεί; Και οι πολίτες έχουν ήδη σχηματίσει μια άποψη πριν ξεκινήσουν έρευνες και βγει αποτέλεσμα. «Για να αποδειχθεί ότι είναι ένοχος κάποιος πρέπει να αποφασίσει η δικαιοσύνη», πρόσθεσε.
«Υπάρχει ένα πόρισμα το οποίο σίγουρα δεν περιποιεί τιμή και προκαλεί ανησυχία και προβληματισμό. Αλλά αν αύριο δεν αποδειχθεί τίποτε στη δικαιοσύνη θα λέμε ότι ήταν και αυτοί διεφθαρμένοι κτλ;», συνέχισε.
«Εμείς μαθήματα που έχουν αμαρτωλή ιστορία δεν θα δεχθούμε μαθήματα και αναφέρομαι στο ΑΚΕΛ», τόνισε.
Η δημοσιογραφική διάσκεψη του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη δεν άφησε μόνο πολιτικές και νομικές προεκτάσεις. Ανέδειξε ταυτόχρονα ένα ζήτημα που εδώ και καιρό σιγοβράζει στο εσωτερικό του Δημοκρατικού Συναγερμού: Τη σχέση του κόμματος, με την πολιτική κληρονομιά του ανθρώπου, που το οδήγησε σε δύο συνεχόμενες προεδρικές νίκες, αλλά ο οποίος σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς συζήτησης, για ζητήματα διαφθοράς και πολιτικής ευθύνης.