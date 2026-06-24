Άφησαν το σπίτι τους στην Έμπα λόγω υπερήχων: Καταγγέλλουν σοβαρά προβλήματα υγείας - Δείτε βίντεο

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα», οι γεωργοί της περιοχής χρησιμοποιούν τα τελευταία χρόνια συσκευές υπερήχων και ηλεκτρομαγνητικών πεδίων για την απομάκρυνση των κορακοειδών που προκαλούν ζημιές στις καλλιέργειές τους.

Η οικογένεια ισχυρίζεται ότι η παρατεταμένη έκθεση στις συγκεκριμένες συσκευές είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση προβλημάτων υγείας, τα οποία την οδήγησαν επανειλημμένα σε ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να εντοπιστεί η αιτία των συμπτωμάτων που παρουσίαζε.

Όπως αναφέρει, μετά από έρευνα και διαβουλεύσεις με ειδικούς, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα προβλήματα συνδέονται με τη λειτουργία των συσκευών. Παράλληλα, απευθύνθηκε σε διάφορες αρμόδιες υπηρεσίες ζητώντας παρέμβαση, χωρίς ωστόσο να βρεθεί λύση.

Μπροστά στην παρατεταμένη ταλαιπωρία και την αδυναμία επίλυσης του ζητήματος, η οικογένεια αποφάσισε τελικά να εγκαταλείψει το σπίτι της και να μετακομίσει σε άλλη περιοχή.

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