Η µεξικάνικη σάλα που µας χαρίζει την καλύτερη καλοκαιρινή fiesta – Μην το χάσετε

Από τη στιγμή που θα περάσεις την είσοδό του, θα νιώσεις σαν να μεταφέρθηκες σε μια πολύχρωμη γειτονιά του Μεξικού. Κάκτοι, εντυπωσιακές τοιχογραφίες, παραδοσιακά διακοσμητικά στοιχεία και έντονες χρωματικές αντιθέσεις συνθέτουν έναν φιλόξενο χώρο γεμάτο ενέργεια και fiesta διάθεση. Η μεγάλη σάλα του αποτελεί το ιδανικό σημείο για να απολαύσεις ένα χαλαρό γεύμα ή δείπνο τα ζεστά καλοκαιρινά βράδια του Πρωταρά, σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει ανεπιτήδευτα τη διασκέδαση με τη μεξικάνικη φιλοξενία.

Την εμπειρία απογειώνουν τα δροσερά cocktails του bar, με πρωταγωνιστές τις κλασικές μαργαρίτες, τα mojitos και άλλες δημιουργικές επιλογές που ταιριάζουν απόλυτα με τη φιλοσοφία του εστιατορίου.

Το πλούσιο μενού είναι ένας πραγματικός ύμνος στη μεξικάνικη κουζίνα. Ξεκίνησε με τη δροσερή Mexican Salad με ψιλοκομμένο κοτόπουλο, τυρί, γουακαμόλε και pico de gallo και συνέχισε με αγαπημένα πιάτα όπως οι chicken enchiladas, οι τραγανές chimichangas με κοτόπουλο και λιωμένο τυρί, τα burritos, οι quesadillas, τα fajitas και τα tacos.

Για τους λάτρεις του κρέατος, το Whole Rack of Ribs με BBQ sauce, πατάτες και λαχανικά αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές του καταλόγου, ενώ αξίζει να δοκιμάσεις και τον σολομό Vera Cruzana, καθώς και τις γαρίδες που ακολουθούν την ίδια γευστική φιλοσοφία.

Το γεύμα ολοκληρώνεται ιδανικά με τα παραδοσιακά churros με σάλτσα σοκολάτας, την apple enchilada με παγωτό βανίλια ή το ιδιαίτερο avocado cheesecake.

Το Los Mexicanos δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένας μικρός, πολύχρωμος προορισμός που σε ταξιδεύει γευστικά και πολιτισμικά στο Μεξικό, χαρίζοντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία που συνδυάζει αυθεντικές γεύσεις, ζωντανή ατμόσφαιρα και καλοκαιρινή διάθεση στην καρδιά του Πρωταρά.

ΙNFO:

(99040794 & 99169008) Λευκόλλας 6Α, Πρωταράς. Δ-Κ 16.30-23.00.

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*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus