Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΗ µεξικάνικη σάλα που µας χαρίζει την καλύτερη καλοκαιρινή fiesta – Μην το χάσετε
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η µεξικάνικη σάλα που µας χαρίζει την καλύτερη καλοκαιρινή fiesta – Μην το χάσετε

 24.06.2026 - 09:20
Η µεξικάνικη σάλα που µας χαρίζει την καλύτερη καλοκαιρινή fiesta – Μην το χάσετε

Στην καρδιά του Πρωταρά, κοντά στην πλατεία Λευκόλλα, το Los Mexicanos έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο αγαπημένα στέκια για όσους αναζητούν μια αυθεντική μεξικάνικη εμπειρία με έντονο χαρακτήρα, ζωντανή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.

Από τη στιγμή που θα περάσεις την είσοδό του, θα νιώσεις σαν να μεταφέρθηκες σε μια πολύχρωμη γειτονιά του Μεξικού. Κάκτοι, εντυπωσιακές τοιχογραφίες, παραδοσιακά διακοσμητικά στοιχεία και έντονες χρωματικές αντιθέσεις συνθέτουν έναν φιλόξενο χώρο γεμάτο ενέργεια και fiesta διάθεση. Η μεγάλη σάλα του αποτελεί το ιδανικό σημείο για να απολαύσεις ένα χαλαρό γεύμα ή δείπνο τα ζεστά καλοκαιρινά βράδια του Πρωταρά, σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει ανεπιτήδευτα τη διασκέδαση με τη μεξικάνικη φιλοξενία.

Την εμπειρία απογειώνουν τα δροσερά cocktails του bar, με πρωταγωνιστές τις κλασικές μαργαρίτες, τα mojitos και άλλες δημιουργικές επιλογές που ταιριάζουν απόλυτα με τη φιλοσοφία του εστιατορίου.

Το πλούσιο μενού είναι ένας πραγματικός ύμνος στη μεξικάνικη κουζίνα. Ξεκίνησε με τη δροσερή Mexican Salad με ψιλοκομμένο κοτόπουλο, τυρί, γουακαμόλε και pico de gallo και συνέχισε με αγαπημένα πιάτα όπως οι chicken enchiladas, οι τραγανές chimichangas με κοτόπουλο και λιωμένο τυρί, τα burritos, οι quesadillas, τα fajitas και τα tacos.

Για τους λάτρεις του κρέατος, το Whole Rack of Ribs με BBQ sauce, πατάτες και λαχανικά αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές του καταλόγου, ενώ αξίζει να δοκιμάσεις και τον σολομό Vera Cruzana, καθώς και τις γαρίδες που ακολουθούν την ίδια γευστική φιλοσοφία.

Το γεύμα ολοκληρώνεται ιδανικά με τα παραδοσιακά churros με σάλτσα σοκολάτας, την apple enchilada με παγωτό βανίλια ή το ιδιαίτερο avocado cheesecake.

Το Los Mexicanos δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένας μικρός, πολύχρωμος προορισμός που σε ταξιδεύει γευστικά και πολιτισμικά στο Μεξικό, χαρίζοντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία που συνδυάζει αυθεντικές γεύσεις, ζωντανή ατμόσφαιρα και καλοκαιρινή διάθεση στην καρδιά του Πρωταρά.

 

ΙNFO:

(99040794 & 99169008) Λευκόλλας 6Α, Πρωταράς. Δ-Κ 16.30-23.00.

Facebook: Los Hermanos

Instagram: Los Hermanos Mexican Restaurant

 

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ψάχνεις δουλειά; Ο Δήμος Λευκωσίας άνοιξε συνολικά 8 νέες θέσεις στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο – Πώς να υποβάλεις αίτηση
Αναστάτωση στον Στρόβολο: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ντελιβερά – Δείτε βίντεο
Τροχαίο στη Λεμεσό: Οδηγός έχασε τον έλεγχο και βρέθηκε σε χαντάκι – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Ένα νέο στέκι που θα σε συναρπάσει – Ποτό, μουσική και φαγητό σε ένα καταπράσινο πάρκο στο χωριό
Θέλεις να σπουδάσεις αλλά αδυνατείς οικονομικά; Δύο ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης ανακοίνωσαν νέες υποτροφίες
Σε 24ωρη απεργία το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό - Οι υπηρεσίες που επηρεάζονται

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Άφησαν το σπίτι τους στην Έμπα λόγω υπερήχων: Καταγγέλλουν σοβαρά προβλήματα υγείας - Δείτε βίντεο

 24.06.2026 - 09:15
Επόμενο άρθρο

Ψάχνεις δουλειά; Ο Δήμος Λευκωσίας άνοιξε συνολικά 8 νέες θέσεις στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο – Πώς να υποβάλεις αίτηση

 24.06.2026 - 09:39
Οι σκιές του πορίσματος της Αρχής κατά της διαφθοράς βαραίνουν την Πινδάρου- Πληθαίνουν οι φωνές αποστασιοποίησης από τον Αναστασιάδη

Οι σκιές του πορίσματος της Αρχής κατά της διαφθοράς βαραίνουν την Πινδάρου- Πληθαίνουν οι φωνές αποστασιοποίησης από τον Αναστασιάδη

Η δημοσιογραφική διάσκεψη του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη δεν άφησε μόνο πολιτικές και νομικές προεκτάσεις. Ανέδειξε ταυτόχρονα ένα ζήτημα που εδώ και καιρό σιγοβράζει στο εσωτερικό του Δημοκρατικού Συναγερμού: Τη σχέση του κόμματος, με την πολιτική κληρονομιά του ανθρώπου, που το οδήγησε σε δύο συνεχόμενες προεδρικές νίκες, αλλά ο οποίος σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς συζήτησης, για ζητήματα διαφθοράς και πολιτικής ευθύνης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Οι σκιές του πορίσματος της Αρχής κατά της διαφθοράς βαραίνουν την Πινδάρου- Πληθαίνουν οι φωνές αποστασιοποίησης από τον Αναστασιάδη

Οι σκιές του πορίσματος της Αρχής κατά της διαφθοράς βαραίνουν την Πινδάρου- Πληθαίνουν οι φωνές αποστασιοποίησης από τον Αναστασιάδη

  •  24.06.2026 - 06:19
Μήνυμα Δημητρίου προς Αναστασιάδη για τα συλλογικά όργανα του κόμματος: «Να διευκολύνει τον ΔΗΣΥ και να απέχει»

Μήνυμα Δημητρίου προς Αναστασιάδη για τα συλλογικά όργανα του κόμματος: «Να διευκολύνει τον ΔΗΣΥ και να απέχει»

  •  24.06.2026 - 08:32
Φαίδωνας Φαίδωνος: Απάντησε μη παραδοχή σε όλες τις κατηγορίες για βιασμό και νάρκωση

Φαίδωνας Φαίδωνος: Απάντησε μη παραδοχή σε όλες τις κατηγορίες για βιασμό και νάρκωση

  •  24.06.2026 - 10:33
Ευθύμιος Δίπλαρος: «Για να αποδειχθεί ότι είναι ένοχος κάποιος πρέπει να αποφασίσει η Δικαιοσύνη» - Δεν δέχεται μαθήματα από το ΑΚΕΛ

Ευθύμιος Δίπλαρος: «Για να αποδειχθεί ότι είναι ένοχος κάποιος πρέπει να αποφασίσει η Δικαιοσύνη» - Δεν δέχεται μαθήματα από το ΑΚΕΛ

  •  24.06.2026 - 09:21
Αναστάτωση τα ξημερώματα - Άνοιξαν πυρ κατά οικίας, σε εξέλιξη οι έρευνες

Αναστάτωση τα ξημερώματα - Άνοιξαν πυρ κατά οικίας, σε εξέλιξη οι έρευνες

  •  24.06.2026 - 08:31
Άφησαν το σπίτι τους στην Έμπα λόγω υπερήχων: Καταγγέλλουν σοβαρά προβλήματα υγείας - Δείτε βίντεο

Άφησαν το σπίτι τους στην Έμπα λόγω υπερήχων: Καταγγέλλουν σοβαρά προβλήματα υγείας - Δείτε βίντεο

  •  24.06.2026 - 09:15
Ένα νέο στέκι που θα σε συναρπάσει – Ποτό, μουσική και φαγητό σε ένα καταπράσινο πάρκο στο χωριό

Ένα νέο στέκι που θα σε συναρπάσει – Ποτό, μουσική και φαγητό σε ένα καταπράσινο πάρκο στο χωριό

  •  24.06.2026 - 08:31
Θέλεις να σπουδάσεις αλλά αδυνατείς οικονομικά; Δύο ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης ανακοίνωσαν νέες υποτροφίες

Θέλεις να σπουδάσεις αλλά αδυνατείς οικονομικά; Δύο ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης ανακοίνωσαν νέες υποτροφίες

  •  24.06.2026 - 09:51

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα