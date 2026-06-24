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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ψάχνεις δουλειά; Ο Δήμος Λευκωσίας άνοιξε συνολικά 8 νέες θέσεις στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο – Πώς να υποβάλεις αίτηση

 24.06.2026 - 09:39
Ψάχνεις δουλειά; Ο Δήμος Λευκωσίας άνοιξε συνολικά 8 νέες θέσεις στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο – Πώς να υποβάλεις αίτηση

Νέες θέσεις εργασίας ανακοίνωσε ο Δήμος Λευκωσίας στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας.

Το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης:
🔹 Βοηθός Γραμματειακού Λειτουργού (ορισμένου χρόνου)
Η θέση αφορά την κάλυψη αναγκών για την υλοποίηση του έργου «Solidarity Network In Action – NicinAct».
📅 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026, ώρα 12:00 μ.μ.
📍 Υποβολή αιτήσεων:
• Στο κιβώτιο προσφορών του Δημαρχείου Λευκωσίας (Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία)
• Ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή
Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από βιογραφικό σημείωμα και όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά.
ℹ️ Το ειδικό έντυπο αίτησης και οι σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας:
www.nicosia.org.cy (Ενημέρωση-Κενές θέσεις εργασίας).
📞 Πληροφορίες:
22 797195 (Τάλια Ντάχερ)
Δευτέρα – Παρασκευή | 08:00 – 15:00
Το έργο υλοποιείται από το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας και δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό της Νορβηγίας (Norway Grants 2021-2028) και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Θέσεις για φροντιστές και νοσηλευτές

Το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των ακόλουθων θέσεων ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης κοινωνικών προγραμμάτων:
🔹 6 Θέσεις Κατ’ Οίκον Φροντιστών/Φροντιστριών
🔹 1 Θέση Κατ’ Οίκον Νοσηλευτή/Νοσηλεύτριας
📅 Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:
Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026, μέχρι τις 12:00 μ.μ.
📍 Υποβολή αιτήσεων:
Στο κιβώτιο προσφορών του Δημαρχείου Λευκωσίας (Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία) ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή.
📄 Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από βιογραφικό σημείωμα και όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά.
ℹ️ Το ειδικό έντυπο αίτησης και οι σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας www.nicosia.org.cy, στην ενότητα «Ενημέρωση – Κενές Θέσεις Εργασίας».
📞 Πληροφορίες: 22 794195 (Τάλια Ντάχερ)
🕗 Δευτέρα – Παρασκευή | 08:00 – 15:00.

 

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