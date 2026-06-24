Θέλεις να σπουδάσεις αλλά αδυνατείς οικονομικά; Δύο ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης ανακοίνωσαν νέες υποτροφίες

Πρόκειται για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και για το Cyprus Institute of Marketing (CIM) – The Cyprus Business School. Η ανακοίνωση ακολουθεί την πρόσκληση ενδιαφέροντος που έγινε από την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, με την ευκαιρία της εξάμηνης Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο προσφέρει συνολικά 10 υποτροφίες: οι πέντε είναι πλήρεις υποτροφίες και οι πέντε μερικές, για όλη τη διάρκεια φοίτησης σε αγγλόφωνα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, για νεοεισερχόμενες/ους φοιτήτριες/ες, με έναρξη των σπουδών το φθινοπωρινό εξάμηνο 2026.

Το ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης CIM ανακοίνωσε ότι προσφέρει συνολικά επτά υποτροφίες, μία πλήρους κάλυψης μεταπτυχιακού τίτλου, και έξι υποτροφίες μερικής κάλυψης. Πληροφορίες για ενδιαφερόμενους στους ακόλουθους συνδέσμους:

Cyprus Presidency Scholarship – UWL MSc Digital Marketing

Cyprus Presidency Scholarship – MSc HRM

Cyprus Presidency Scholarship – MBA

Cyprus Presidency Scholarship – E-MBA

Με την προσφορά των πιο πάνω υποτροφιών, ο συνολικός αριθμός όσων προσφέρονται από Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης του τόπου μας, με την ευκαιρία της Κυπριακής Προεδρίας, ανέρχεται στις 110 υποτροφίες, καθώς προστίθενται στις 93 υποτροφίες που είχε ανακοινώσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης στις 9 Μαΐου 2026.

Ανά πανεπιστημιακό ίδρυμα, οι υποτροφίες που είχαν εξαγγελθεί στις 9 Μαΐου και οι σύνδεσμοι με πληροφορίες για διεκδίκησή τους είναι:

Πανεπιστήμιο Κύπρου: έξι υποτροφίες (δύο πλήρεις και τέσσερις μερικές υποτροφίες). Πληροφορίες εδώ.

Πανεπιστήμιο Frederick: 20 υποτροφίες μερικής κάλυψης. Πληροφορίες εδώ.

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας: 10 υποτροφίες μερικής κάλυψης. Πληροφορίες εδώ.

Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου: 40 υποτροφίες μερικής κάλυψης. Πληροφορίες εδώ.

Πανεπιστήμιο UCLAN – Cyprus: πέντε υποτροφίες μερικής κάλυψης. Πληροφορίες εδώ.

Πανεπιστήμιο Λεμεσού: δύο πλήρεις υποτροφίες και 10 μερικής κάλυψης. Πληροφορίες εδώ.

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε Κύπριους και Ευρωπαίους πολίτες, με βάση τα κριτήρια που θέτει κάθε πανεπιστήμιο.

H πρωτοβουλία της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και του Υπουργείου Παιδείας εντάχθηκε στις δράσεις για τους νέους, που αποτέλεσαν βασική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας, με στόχο την ουσιαστική στήριξη της νέας γενιάς για πρόσβαση στη γνώση. Ευχαριστίες για την έμπρακτη ανταπόκριση εκφράζονται προς όλα τα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης που προσφέρουν τις υποτροφίες.