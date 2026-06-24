Υπόθεση Φαίδωνος: Αυτή είναι η νέα δικαστής - Ένσταση από υπεράσπιση στο αίτημα για δίκη κεκλεισμένων των θυρών

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, δυνάμει των προνοιών των άρθρων 3 και 5 του περί Δικαστηρίων Νόμου του 1960, όπως τροποποιήθηκε, αποφάσισε τον διορισμό της κας Σωκράτους, σε αντικατάσταση του Δικαστή Νικόδημου Φακοντή.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νικόδημος Φακοντής ζήτησε την εξαίρεσή του από τη σύνθεση του τριμελούς Κακουργιοδικείου.

Η νέα σύνθεση του Κακουργιοδικείου Πάφου, για σκοπούς εκδίκασης της συγκεκριμένης ποινικής υπόθεσης, αποτελείται από τη Λία Μάρκου, Πρόεδρο Επαρχιακού Δικαστηρίου, και τους Επαρχιακούς Δικαστές Θεόδωρο Συμεωνίδη και Μαρία Σωκράτους.

Ένσταση από υπεράσπιση στο αίτημα για κεκλεισμένων

Τη διαδικασία παρακολουθεί ο ανταποκριτής του ΣΙΓΜΑ στην Πάφο, Μάριος Ιγνατίου ο οποίος μεταδίδει ότι υποβλήθηκε τελικά το αίτημα για κεκλεισμένων, το οποίο ωστόσο απορρίφθηκε από την υπέρασπιση του εν αργία δημάρχου. Ο δικηγόρος υπεράσπισης του κατηγορουμένου, Χρίστος Πουργουρίδης, ανέφερε ότι από πλευράς του πελάτη του θα υποβληθεί ένσταση στο αίτημα. Όπως υποστήριξε, δεν μπορεί να προχωρήσει ποινική δίωξη χωρίς προηγουμένως να απαγγελθεί το κατηγορητήριο ενώπιον του Δικαστηρίου.

Ο κ. Πουργουρίδης ανέφερε ότι θα πρέπει πρώτα να αναγνωστεί το κατηγορητήριο και ακολούθως να εξεταστεί το αίτημα για διεξαγωγή της διαδικασίας κεκλεισμένων των θυρών. Με τη θέση αυτή διαφώνησε η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, επικαλούμενη την ανάγκη προστασίας των προσωπικών στοιχείων του προσώπου που αναφέρεται στο κατηγορητήριο.

Η Πρόεδρος του Κακουργιοδικείου εισηγήθηκε όπως η διαδικασία προχωρήσει, με την Κατηγορούσα Αρχή να μην αναφέρει το όνομα της παραπονούμενης, προς προστασία της. Η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής ανέφερε, ωστόσο, ότι πέραν του ονόματος, οι πράξεις και οι λεπτομέρειες που σχετίζονται με το κατηγορητήριο, ιδιαίτερα σε σχέση με τη δεύτερη κατηγορία, ενδέχεται να περιλαμβάνουν ευαίσθητες αναφορές, με αποτέλεσμα να μην διασφαλίζεται επαρκώς η προστασία του προσώπου που φέρεται ως θύμα.

Ακολούθως, τα μέλη του Κακουργιοδικείου ζήτησαν ολιγόλεπτη διακοπή, προκειμένου να εξετάσουν τα δεδομένα και να επανέλθουν με την απόφασή τους επί της διαδικασία