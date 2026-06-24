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ΔΙΕΘΝΗ

Σάλος στην Κίνα με διαφήμιση καθαριστικού για «βρώμικες γυναίκες» και «τοξικούς άνδρες», την απέσυραν άρον άρον, δείτε βίντεο

 24.06.2026 - 10:06
Σάλος στην Κίνα με διαφήμιση καθαριστικού για «βρώμικες γυναίκες» και «τοξικούς άνδρες», την απέσυραν άρον άρον, δείτε βίντεο

Σάλο έχει προκαλέσει στην Κίνα διαφήμιση της βρετανικής μάρκας προϊόντων υγιεινής Dettol, με την εταιρεία να προχωρά σε δημόσια συγγνώμη και να αποσύρει το υλικό μετά τις έντονες αντιδράσεις. Σύμφωνα με το σενάριο της διαφήμισης, που είχε διάρκεια περίπου πέντε λεπτών και ήταν δομημένη ως «micro drama», η ιστορία ξεκινά με έναν άνδρα που αναζητά σύντροφο και δηλώνει ότι θέλει μια γυναίκα «καθαρή» και «χωρίς να έχει μολυνθεί από άλλους άνδρες».

Στη συνέχεια, ο πρωταγωνιστής της διαφήμισης ξεκινά σχέση με μια γυναίκα, όμως η μεταξύ τους εξέλιξη οδηγεί σε έντονη σύγκρουση, καθώς εκείνη έρχεται αντιμέτωπη με τις αντιλήψεις του γύρω από την «καθαρότητα» και τον κατηγορεί για μισογυνισμό.

Η κατάσταση κλιμακώνεται και τελικά η γυναίκα αποφασίζει να τερματίσει τη σχέση, απορρίπτοντας τη στάση και τις απόψεις του. Στο τελικό μέρος της διαφήμισης, το προϊόν Dettol εμφανίζεται ως συμβολική «λύση» απέναντι σε «τοξικούς άνδρες που είναι σαν βακτήρια», επιχειρώντας έναν παραλληλισμό ανάμεσα στην απολύμανση και την έννοια της τοξικότητας στις ανθρώπινες σχέσεις.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

 

Έντονες αντιδράσεις στην Κίνα για την διαφήμιση της Dettol 

Η καμπάνια προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα κινεζικά social media, με χρήστες να την κατηγορούν ότι αντικειμενοποιεί τις γυναίκες, ενώ άλλοι ζήτησαν μποϊκοτάζ της εταιρείας.

«Τι απαίσια διαφήμιση. Με άφησε άφωνο», έγραψε χρήστης στο Weibo, ενώ άλλος σχολίασε: «Τι απελπιστική εταιρεία. Δεν θα ξαναχρησιμοποιήσω Dettol».

Σε ανακοίνωσή της η Dettol ανέφερε ότι η διαφήμιση αποσύρθηκε και ότι ο αρχικός της στόχος ήταν η κριτική των έμφυλων στερεοτύπων, ωστόσο υποστήριξε ότι αποσπάσματα που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο αλλοίωσαν το νόημα.

«Αναγνωρίζουμε ότι η διαφήμιση έχει προσβάλει πολλούς ανθρώπους, ιδιαίτερα γυναίκες. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τυχόν αμέλειες στον σχεδιασμό και την αξιολόγηση του περιεχομένου της», ανέφερε η Dettol σε δήλωσή της τη Δευτέρα.

Την ίδια ώρα η εταιρεία σημείωσε επίσης ότι αναγνωρίζει την ευθύνη της για την αντίδραση που προκλήθηκε και ότι θα επανεξετάσει τις διαδικασίες ελέγχου περιεχομένου.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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