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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Μισθοί πείνας, δεν είμαστε εργαζόμενοι Β' κατηγορίας» - Έξω από το Προεδρικό οι ωρομίσθιοι εργαζόμενοι

 24.06.2026 - 13:12
«Μισθοί πείνας, δεν είμαστε εργαζόμενοι Β' κατηγορίας» - Έξω από το Προεδρικό οι ωρομίσθιοι εργαζόμενοι

Φωνάζοντας συνθήματα όπως «Όχι στους μισθούς πείνας» και «Τέρμα πια στην κοροϊδία, δεν είμαστε εργαζόμενοι Β' κατηγορίας», οι ωρομίσθιοι εργαζόμενοι στην Κυβέρνηση πορεύτηκαν την Τετάρτη από το Υπουργείο Οικονομικών ως το Προεδρικό, ζητώντας μισθολογικές αυξήσεις στο πλαίσιο της πρώτης 24ωρης απεργίας τους από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Οι εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν στις 10:00 στο Υπουργείο Οικονομικών και ακολούθως, με συντεταγμένη πορεία, μετέβησαν στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου εκπρόσωποι των συντεχνιών επέδωσαν υπόμνημα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ζητώντας την παρέμβασή του για επίτευξη συμφωνίας με το Υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με τις συντεχνίες, οι ωρομίσθιοι έλαβαν τα τελευταία 17 χρόνια αύξηση μόλις 1,5%.

Στην απεργία συμμετείχαν εργαζόμενοι από όλα τα επαγγέλματα του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού, μεταξύ των οποίων τεχνίτες με εξειδίκευση, συντηρητές αρχαιοτήτων, οικοδόμοι, μηχανοδηγοί, επόπτες οδικών μεταφορών, προσωπικό στην καθαριότητα, στις υγειονομικές υπηρεσίες, δασοπυροσβέστες, πυροσβέστες, ναυαγοσώστες κ.λπ.

Ο ΓΓ της ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ, Γιώργος Κωνσταντίνου, στην ομιλία του έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, είπε ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας που το ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό κατήλθε σε 24ωρη απεργία. «Διεκδικούμε αυξήσεις στους μισθούς», ανέφερε, προσθέτοντας ότι είναι «απαράδεκτο για την κυβέρνηση να μεταχειρίζεται το ωρομίσθιο προσωπικό με δυσμενή μεταχείριση», την ώρα που προσφέρουν σημαντικό έργο για τη λειτουργία της κρατικής μηχανής.

«Απαιτούμε από την πολιτεία να μας ακούσει και να μας λάβει υπόψη. Δεν είμαστε επαίτες και δεν παρακαλούμε κανένα. Απαιτούμε από την πολιτεία να εφαρμόσει τέτοιες πολιτικές αποφάσεις, ώστε οι εργαζόμενοι να ζήσουν με αξιοπρέπεια», είπε ο Σταύρος Ανδρέου, ΓΓ της ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ. «Αμειβόμαστε με τον κατώτατο μισθό», είπε, προσθέτοντας ότι το 30% των ωρομίσθιων κυβερνητικών εργαζομένων αμείβεται με μέχρι €1.500. 

«Είμαστε χαμηλόμισθοι, δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε με τους μισθούς που παίρνουμε στις απαιτήσεις της οικονομίας», είπε από την πλευρά του ο Ανδρέας Αντωνίου, ΓΓ ΔΕΕ ΚΔΟΚΩ ΔΕΟΚ, σημειώνοντας ότι από το 2009 συνολικά έχει δοθεί αύξηση μόλις 1,5%. «Η χώρα έχει ρυθμούς ανάπτυξης από τους ψηλότερους της Ευρώπης», είπε, σημειώνοντας ότι διεκδικούν αντίστοιχες αυξήσεις στους μισθούς.

Στο υπόμνημα που απηύθυναν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το οποίο παρέδωσαν στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, οι εργαζόμενοι ζητούν την παρέμβασή του. «Απευθυνόμαστε σε εσάς με την προσδοκία ότι θα παρέμβετε άμεσα, ώστε να επιτευχθεί συμφωνία για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού προσωπικού και να βελτιωθούν οι μισθοί».

Όπως αναφέρεται στο υπόμνημα, οι μισθοί του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού είναι πολύ χαμηλότεροι από τους μισθούς σε αντίστοιχα επαγγέλματα στον ιδιωτικό τομέα σε ίδιες ώρες εργασίας την εβδομάδα.

Σημειώνεται, ακόμη, ότι, παρόλο που το συνολικό μισθολόγιο της Δημόσιας Υπηρεσίας έχει αυξηθεί, το κόστος για το μισθολόγιο του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού μειώθηκε «και είναι πολύ χαμηλότερο και από το κόστος τους μισθολογίου του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού του έτους 2011».

Σύμφωνα με το υπόμνημα, τα αιτήματα για μισθολογικές αυξήσεις έχουν υποβληθεί από τον Απρίλιο του περασμένου έτους.

Μετά την επίδοση του ψηφίσματος ο κ. Ανδρέου είπε ότι ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος «δεσμεύτηκε να μεταφερθούν οι θέσεις μας στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον Υπουργό Οικονομικών». Πρόσθεσε ότι οι εργαζόμενοι και οι συντεχνίες θα δώσουν λίγο χρόνο για να επεξεργαστεί η κυβέρνηση το υπόμνημα που δόθηκε. «Αν δεν έχουμε θετική ανταπόκριση, αν δεν ανοίξει το παράθυρο του διαλόγου με παρέμβασή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα συζητήσουμε μεταξύ μας και το επόμενο διάστημα θα απαντήσουμε πιο δυναμικά, πιο μαζικά και με διαφορετικούς, ίσως τρόπους». 

Από την πλευρά του, ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι οι συντεχνίες εξήγησαν στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο τη σημασία και τον ρόλο του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού στην κρατική μηχανή. «Έχουμε πάρει τη διαβεβαίωση ότι θα ενημερωθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ώστε να κάνει τις δικές του κινήσεις και θα γίνει και ενημέρωση του Υπουργείου Οικονομικών», ανέφερε, εκφράζοντας την ελπίδα τις επόμενες μέρες να υπάρξει κατάληξη σε συμφωνία που να επιτρέπει αυξήσεις. «Σε περίπτωση που θα δούμε ότι δεν θα υπάρξει κάτι τέτοιο, θα αντιδράσουμε δυναμικότερα», είπε.

Ο κ. Αντωνίου πρόσθεσε, με τη σειρά του, είπε ότι οι συντεχνίες εξήγησαν στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο ότι η πλειοψηφία του ωρομίσθιου προσωπικού αμείβεται με μισθούς που "ίσα που φτάνουν να τα βγάλουν πέρα". "Ευελπιστούμε ότι το μήνυμα θα μεταφερθεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ώστε με τη δική του παρέμβαση το Υπουργείο Οικονομικών να προχωρήσει σε ουσιαστικό διάλογο μαζί μας, με σκοπό να καταλήξουμε σύντομα σε συμφωνία".

Εργαζόμενη στον τομέα υγείας είπε σε δημοσιογράφους ότι «ζητούμε τις αυξήσεις που έχουν χρόνια να μας δώσουν, ζητούμε σεβασμό και αξιοπρέπεια». Άλλη εργαζόμενη στον τομέα υγείας είπε ότι δουλεύει εδώ και δέκα χρόνια και ο μισθός της είναι €1.000. «Πώς μπορούμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια με €1.000», διερωτήθηκε, σημειώνοντας ότι τα έξοδα του μήνα είναι περισσότερα.

Εργαζόμενος 40 χρόνια στην Επαρχιακή Διοίκηση είπε ότι μετά από τόσα χρόνια ο μισθός του «δεν βγήκε πάνω από €2.000», κάνοντας λόγο για «μισθούς πείνας». Άλλος εργαζόμενος είπε ότι έχει 33 χρόνια προϋπηρεσία και «δεν μπορούμε να αγοράσουμε τα απαραίτητα».

Ναυαγοσώστης ανέφερε ότι οι ναυαγοσώστες είναι «το πιο αδικημένο κομμάτι» των Ωρομίσθιων, καθώς εργάζονται με εξάμηνα συμβόλαια, ενώ δεν έχουν Ταμεία Προνοίας ή άλλα ωφελήματα. «Ας μας δώσει η πολιτεία, το αυτονόητο που έχουν όλοι οι εργαζόμενοι, για να συνεχίσουν να ενδιαφέρονται για το επάγγελμα οι νέοι. Με έξι μήνες συμβόλαια φεύγουν όλοι και παν σε άλλες δουλειές».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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