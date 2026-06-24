Οι οφθαλμικές σταγόνες που φρενάρουν την παιδική μυωπία – Τι έδειξε μελέτη

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, νέα κλινική μελέτη από το Ηνωμένο Βασίλειο, που δημοσιεύτηκε στο British Medical Journal, έρχεται να ενισχύσει τα δεδομένα υπέρ της χρήσης οφθαλμικών σταγόνων ατροπίνης χαμηλής συγκέντρωσης για την επιβράδυνση της εξέλιξης της μυωπίας στα παιδιά, προσφέροντας μία ακόμη θεραπευτική επιλογή. Αν και οι σταγόνες ατροπίνης χρησιμοποιούνται ήδη σε αρκετές χώρες για τον έλεγχο της εξέλιξης της μυωπίας, η αποτελεσματικότητά τους δεν είχε αξιολογηθεί επαρκώς.

Τι έδειξε η μελέτη

Οι ερευνητές παρακολούθησαν 289 παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών με μυωπία, τα οποία φορούσαν τα συνήθη διορθωτικά γυαλιά. Από αυτά, τα 192 έλαβαν καθημερινά οφθαλμικές σταγόνες ατροπίνης 0,01%, ενώ τα υπόλοιπα 97 έλαβαν εικονικό φάρμακο (placebo) για διάστημα δύο ετών.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά που έλαβαν ατροπίνη παρουσίασαν μικρότερη επιδείνωση της μυωπίας και βραδύτερη επιμήκυνση του οφθαλμού, δύο βασικούς δείκτες εξέλιξης της πάθησης. Συγκεκριμένα, η θεραπεία συνδέθηκε με μέση μείωση κατά 0,38 διοπτρίες στη διαθλαστική ανωμαλία και κατά 0,14 χιλιοστά στο αξονικό μήκος του οφθαλμού σε σύγκριση με το placebo. Αν και τα οφέλη χαρακτηρίζονται ως μέτρια, οι ερευνητές τα θεωρούν κλινικά σημαντικά.

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της μελέτης αφορά την ασφάλεια της θεραπείας. Οι ερευνητές δεν διαπίστωσαν αυξημένη συχνότητα ανεπιθύμητων ενεργειών στα παιδιά που έλαβαν ατροπίνη σε σχέση με την ομάδα του placebo. Η μόνη αξιοσημείωτη διαφορά ήταν μια ελαφρά μεγαλύτερη διάμετρος της κόρης του οφθαλμού. Αντίθετα, δεν καταγράφηκαν διαφορές σε συμπτώματα όπως πόνος στα μάτια, θολή όραση, κνησμός ή δυσκολίες στην ανάγνωση και τη γραφή.

Μια επιπλέον επιλογή για τους ειδικούς

Παρά τους περιορισμούς της μελέτης, οι οποίοι περιλαμβάνουν και την πιθανή επίδραση της πανδημίας COVID-19 κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι σταγόνες ατροπίνης χαμηλής δόσης μπορούν να αποτελέσουν μια χρήσιμη συμπληρωματική επιλογή στις υπάρχουσες οπτικές παρεμβάσεις για τη διαχείριση της μυωπίας στα παιδιά.

Τα ευρήματα αναμένεται να συμβάλουν στη διαμόρφωση μελλοντικών κατευθυντήριων οδηγιών και πολιτικών υγείας σχετικά με την αντιμετώπιση της παιδικής μυωπίας, μιας κατάστασης που απασχολεί ολοένα και περισσότερο τους ειδικούς παγκοσμίως.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr