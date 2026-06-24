Καύσιμα: Συνέχιση του μειωμένου συντελεστή φόρου κατανάλωσης αποφάσισε το Υπουργικό - Για ακόμη πόσο διάστημα

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο Προεδρικό Μέγαρο, μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, υπό την Προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι «το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα πρόταση για τη συνέχιση της εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης για περίοδο ακόμη δύο μηνών, δηλαδή από την 1η Ιουλίου 2026 μέχρι την 31η Αυγούστου του 2026, συνολικού ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ.

Η απόφαση έχει ληφθεί λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την τάση αποκλιμάκωσης στις τιμές ενέργειας που παρατηρείται, εξακολουθούν να βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα από τις κανονικές δυνθήκες, λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων. Υπενθυμίζεται ότι το μέτρο για τη μείωση του φόρου κατανάλωσης είχε εφαρμοστεί μετά από απόφαση υπουργικού συμβουλίου στις 26 Μαρτίου, με εφαρμογή από τον περασμένο Απρίλιο και ήταν μέρος ενός συνολικού πακέτου οκτώ μέτρων, συνολικού ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο στήριξης των νοικοκυριών, των εργαζομένων αλλά και των επιχειρήσεων για την ενίσχυση σε αυτή την περίοδο λόγω αυξημένων τιμών ενέργειας, ως αποτέλεσμα των γεωπολιτικών εξελίξεων».

Ερωτηθείς αν συζητήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο το θέμα διορισμού ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών σε σχέση με το πόρισμα της Αρχής Διερεύνησης κατά της Διαφθοράς, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «έχει συζητηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο. Έχει γίνει μια ανταλλαγή απόψεων. Αυτό το οποίο αποφασίστηκε σε συνέχεια βεβαίως της πρόθεσης, η οποία ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, είναι η πρόθεση για διορισμό ομάδας ποινικών ανακριτών, δηλαδή πέραν του ενός προσώπου, το συντομότερο δυνατόν, με την επιλογή των κατάλληλων προσώπων. Αντιλαμβάνεστε ότι το πόρισμα χθες παραδόθηκε ολόκληρο. Το συντομότερο δυνατόν θα ληφθούν οι αποφάσεις και αυτές βεβαίως θα ανακοινωθούν από πλευράς του Υπουργικού Συμβουλίου».

Κληθείς να πει αν τα άτομα που θα στελεχώνουν αυτή την ομάδα θα έχουν διαφορετικές ιδιότητες, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «είναι κάτι το οποίο αξιολογείται σε σχέση πάντοτε μαζί με τα καθήκοντα που θα έχουν δυνάμει των προνοιών της νομοθεσίας», ενώ σε ερώτηση από ποιον γίνεται αυτή η αξιολόγηση, ο κ. Λετυμπιώτης απάντησε «από το Υπουργικό Συμβούλιο. Έχει γίνει μια ανταλλαγή απόψεων ως προς τα προσόντα, ως προς τα πρόσωπα, τα οποία μπορούν να απαρτίζουν αυτή την ομάδα».

Ερωτηθείς αν αυτά τα άτομα θα είναι από την Κύπρο ή αν θα περιλαμβάνονται και ξένοι στην ομάδα, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «δεν αποκλείουμε τίποτε».

Κληθείς να πει αν η Κυβέρνηση έχει μιλήσει επ΄αυτού του θέματος με τον Γενικό Εισαγγελέα, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «ως γνωστό, ο ίδιος ο Γενικός Εισαγγελέας, όπως και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, έχουν με δική τους απόφαση αυτοεξαιρεθεί. Σε αυτή τη φάση και σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας, αυτή είναι μια αρμοδιότητα, εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου».

Ερωτηθείς ποιος θα εκτελεί τον ρόλο του νομικού συμβούλου του κράτους στην προκειμένη περίπτωση, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι «θα πρέπει να έχουμε πάντοτε υπόψη μας τον διαχωρισμό των εξουσιών. Αυτά είναι ζητήματα που άπτονται της Νομικής Υπηρεσίας. Εξ όσων έχω ενημερωθεί από την ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας, έχει συσταθεί το εισαγγελικό Συμβούλιο. Πέραν τούτου, σύμφωνα και με την πορεία των ερευνών, αφότου πλέον διοριστούν οι ποινικοί ανακριτές, θα λαμβάνουν τις όποιες αποφάσεις».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι υπάρχει έντονη δυσφορία στην κοινή γνώμη και για τα θέματα διαφθοράς και ερωτηθείς αν θα καθοριστεί χρονοδιάγραμμα για να γίνουν όλα το συντομότερο, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «ακριβώς επειδή πρέπει να προσεγγίζουμε με σοβαρότητα αυτά τα ζητήματα, και νομίζω ότι τα πρόσωπα τα οποία θα απαρτίζουν αυτή την ομάδα των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, θα πρέπει να επιλεγούν μετά από ενδελεχή έρευνα, μετά από ενδελεχή μελέτη ως προς τα προσόντα, την επάρκεια αλλά και την απουσία της όποιας ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων. Άρα, εκ των πραγμάτων αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα πρέπει να γίνει μετά από σοβαρή μελέτη και μόλις ολοκληρωθεί αυτή η μελέτη, βεβαίως, το πρώτιστο είναι να διοριστούν το συντομότερο δυνατόν. Νομίζω, όμως, ότι αυτό που θα πρέπει να μας αφορά είναι να προχωρήσουν οι έρευνες στο σύνολο των όσων περιέχονται στην ανακοίνωση, αλλά και στο πόρισμα, το πολυσέλιδο πόρισμα, εξ όσων έχω ενημερωθεί από τα μέσα Μαζικής ενημέρωσης, ούτως ώστε ακριβώς να αποκατασταθεί μέσα από αυτή την εργασία των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, η εμπιστοσύνη της κοινωνίας προς τους θεσμούς».

Ερωτηθείς για διορισμό ιδιώτη κατήγορου, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «αυτό, αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργικού Συμβουλίου. Το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας, έχει τη δυνατότητα για διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών».

Κληθείς να αναφερθεί στην εκδήλωση διαμαρτυρίας των ωρομίσθιων και για το υπόμνημα που παρέλαβε από τους διαδηλωτές, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «έχω παραλάβει το υπόμνημα από τους διαμαρτυρόμενους το οποίο προφανώς θα διαβαστεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, και το οποίο θα μελετήσει. Ως Κυβέρνηση έχουμε αποδείξει τα τελευταία τρία χρόνια την προσήλωσή μας στην ενίσχυση των εργαζομένων και ιδιαίτερα των χαμηλά αμειβόμενων. Σας θυμίζω τη μισθολογική ανέλιξη της κλίμακας Α2-5-7, το γεγονός ότι η ΑΤΑ έχει πλέον αποκατασταθεί πλήρως στο 100% και αποδίδεται στο 100%, την πρόσφατη φορολογική μεταρρύθμιση, όπως επίσης και την 1, 5% οριζόντια αύξηση σε όλο τον δημόσιο τομέα. Ο διάλογος συνεχίζεται. Είναι αυτό που έχω μεταφέρει και στους εκπροσώπους των οργανώσεων.

Εξ όσων έχω ενημερωθεί χθες, είχε προηγηθεί μια συνάντηση των εκπροσώπων των εργαζομένων στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου κάποια εκ των αιτημάτων που περιέχονται στο υπόμνημά τους έχει αναφερθεί ότι προσεγγίζονται με θετική χροιά, είτε μερικώς είτε εξ ολοκλήρου. Στα αιτήματα αυτά υπάρχουν ζητήματα, στα οποία θα πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος. Αρμοδίως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ενημερωθεί και θα συνεχιστεί ο διάλογος».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι ο Υπουργός Οικονομικών έχει δηλώσεις πως κάποια αιτήματα δεν είναι απολύτως δικαιολογημένα και ξεπερνούν τα 50 εκατομμύρια ευρώ, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «αυτό είναι κάτι το οποίο έχει αναφερθεί για ένα εκ των αιτημάτων, για την αύξηση στις μισθολογικές απολαβές για περίοδο τριών ετών ανέρχεται περίπου στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ποσά τα οποία δεν θεωρούνται ευκαταφρόνητα, είναι υψηλά ποσά τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε συνάρτηση και με τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα και με το ύψος των μισθολογικών απολαβών, όπως επίσης και με τις δυνατότητες του κράτους».

Ερωτηθείς αν υπάρχει σχεδιασμός για δεύτερη πενταμερή για το Κυπριακό, αν αυτή του καλοκαιριού δεν αποδώσει καρπούς, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «προφανώς εργαζόμαστε εμείς, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών και η προσωπική του απεσταλμένη για τη σύγκληση της επόμενης πολυμερούς, που προς το παρόν αυτό χρονικά υπάρχει στόχος να γίνει τέλος Ιουλίου ή πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου.

Προσερχόμαστε σε αυτή την άτυπη πολυμερή με στόχο να πετύχει και με στόχο όχι μόνο να πετύχει ως πολυμερής, αλλά να αποτελέσει, όπως λέμε πολλές φορές, το εφαλτήριο για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Ως εκ τούτου, δεν έχω αυτή τη στιγμή την όποια ενημέρωση για τη διοργάνωση άλλης πολυμερούς και για την πρόθεση για σύγκληση επόμενης πολυμερούς. Αυτό που έχω υπόψη μου είναι τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, του ιδίου προσωπικά. Αυτή την εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, θα έχει συναντήσεις και με την προσωπική απεσταλμένη του ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, η οποία ακολούθως θα επισκεφθεί τις Βρυξέλλες για επαφές εκεί και θα επιστρέψει στην Κύπρο, όπου θα έχει επαφές τόσο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας όσο και με τον κ. Έρχιουρμαν για να μας ενημερώσει για το αποτέλεσμα αυτών των επαφών. Ελπίζουμε όλα τα μέρη να επιδεικνύουν την ίδια πολιτική βούληση, όπως επιδεικνύει η δική μας πλευρά, ούτως ώστε να προγραμματιστεί για να συγκληθεί η άτυπη πολυμερής το συντομότερο δυνατόν και να ανακοινωθεί μετά το πέρας της πολυμερούς η επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό από το σημείο που έχουν διακοπεί, πάντοτε εντός του συμφωνημένου πλαισίου».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι πρόσφατα, η Κυπριακή Δημοκρατία μπήκε στη συζήτηση για το θέμα του Συμβουλίου για την Ειρήνη και κληθείς να σχολιάσει δημοσίευμα ότι θα γίνει συνάντηση του Συμβουλίου στην Κύπρο, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «αυτό που μπορώ να σας αναφέρω είναι ότι το Συμβούλιο για την Ειρήνη έχει συσταθεί για την υλοποίηση του σχεδίου ανοικοδόμησης για τη Γάζα στη βάση του ψηφίσματος 2803 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και το οποίο όχι μόνο ως Κυπριακή Δημοκρατία χαιρετίσαμε, αλλά στηρίξαμε από την πρώτη στιγμή. Σας θυμίζω ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συμμετείχε στην πρώτη διάσκεψη ανακοίνωσης αυτού του σχεδίου και είχε καταθέσει, είχε υποβάλει πρόταση οκτώ συγκεκριμένων σημείων που βασίζονται στο σχέδιο του Προέδρου Τραμπ για την ταχύτερη υλοποίηση της ανοικοδόμησης της περιοχής της Γάζας. Το Συμβούλιο για τη Γάζα, για την Ειρήνη, λοιπόν, αποφάσισε αυτή η διάσκεψη να πραγματοποιηθεί στη χώρα μας. Δεν είναι η Κυπριακή Δημοκρατία ούτε συνδιοργανωτής ούτε οργανωτής ασφαλώς αυτής της διοργάνωσης. Θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου και 1η Ιουλίου, αλλά νομίζω μπορείτε εύκολα να αντιληφθείτε το γεγονός ότι ο διοικητικός βραχίονας αυτού του Συμβουλίου, το γεγονός ότι έχει επιλέξει τη χώρα μας, μια χώρα η οποία έχει αποδείξει στην πράξη το πόσο ωφέλιμη αλλά και το πόσες πρωτοβουλίες έχει αναλάβει, αλλά και την αποδοτικότητα αυτών των πρωτοβουλιών ως προς την ανθρωπιστική υποστήριξη του άμαχου πληθυσμού στη Γάζα, έχει τη δική της υψηλή σημασία».

Ερωτηθείς ποιοι θα συμμετάσχουν, ο Εκπρόσωπος είπε θα συμμετάσχουν αξιωματούχοι κάποιοι εκ των οποίων έχουν, ήδη, ζητήσει συναντήσεις με τον Κύπριο Υπουργό Εξωτερικών.