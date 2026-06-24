O Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρασημοφορήθηκε από τον Πατριάρχη Αράμ Ι - Δείτε φωτογραφίες

Στο πλαίσιο της συνάντησης τους, ο Πατριάρχης Αράμ Ι, ο οποίος συνοδευόταν από μεγάλη αντιπροσωπεία αξιωματούχων του Μεγάλου Οίκου της Κιλικίας της Αρμενικής Αποστολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, καθώς και αξιωματούχων Αρμενίας και Λιβάνου, παρασημοφόρησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με το παράσημο «Πρίγκηπας της Κιλικίας» που απονέμεται ως ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τα όσα προσφέρουν στους Αρμενίους και για τον γεφυρωτικό του ρόλο στην περιοχή και πέραν αυτής.

Απονέμοντας το παράσημο, ο Πατριάρχης Αράμ είπε, μεταξύ άλλων, ότι «ζούμε σε ένα κόσμο που στιγματίζεται από πολλές συγκρούσεις. Η Κύπρος λόγω της γεωγραφικής και γεωπολιτικής της θέσης είναι εκτεθειμένη σε αυτές τις πραγματικότητες που λαμβάνουν χώρα στη Μέση Ανατολή ιδιαίτερα».

Σημείωσε ότι εν καιρώ παγκοσμιοποίησης όλα αλληλοσυνδέονται, επισημαίνοντας ότι συγκρούσεις, όπως αυτές στην Ουκρανία, στον Λίβανο, στη Συρία, στο Ιράν και γενικότερα στη Μέση Ανατολή, έχουν επιδράσεις παντού.

Πρόσθεσε ότι «ο ρόλος της Κύπρου είναι και πρέπει να είναι γεφυρωτικός» και απευθυνόμενος στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ανέφερε ότι «εσείς προσωπικά έχετε ακριβώς αυτό τον ρόλο, και γνωρίζω ότι έχετε ξεχωριστή σχέση με την Αρμενία και τον Λίβανο που αντιμετωπίζουν τεράστιες προκλήσεις. Προσδοκώ ότι ο γεφυρωτικός σας ρόλος θα συνεχιστεί με ανανεωμένες προσπάθειες και με περισσότερη ένταση».

Ο Πατριάρχης Αράμ αναφέρθηκε εκτενώς στις μακρόχρονες σχέσεις ανάμεσα σε Κύπρο και Αρμενία και στις Εκκλησίες των δύο χωρών, στην κοινή παράδοση, στις κοινές εμπειρίες και στον κοινό αγώνα τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

«Στην Κύπρο», υπογράμμισε, «η κοινότητα μας απολαμβάνει με ευγνωμοσύνη τα προνόμια αυτής της χώρας. Συνεπώς, εκφράζοντας τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη σε εσάς, στην Κυβέρνηση και στον λαό της Κύπρου για όλα όσα παρέχετε στην κοινότητα μας, σας απονείμω το παράσημο του Πρίγκηπα της Κιλικίας, ως έμπρακτη έκφραση της αγάπης, της ευγνωμοσύνης μας προς εσάς και μέσω εσάς στην Κυβέρνηση και στον λαό της Κύπρου. Είθε ο Θεός να σας δίνει δύναμη στην ηγετική σας πορεία και στη τεράστια ευθύνη σας ως Προέδρου».

Πρόσθεσε ακόμη ότι ιστορικά η Κιλικία βρισκόταν εκεί που τώρα είναι περιοχή της νότιας Τουρκίας, σημειώνοντας ότι η απόσταση των ακτών της Κύπρου με την ακτή της Κιλικίας είναι 23 μίλια.

Από πλευράς του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι λαμβάνει το παράσημο με μεγάλη περηφάνεια εκ μέρους της Κυβέρνησης και του λαού της Κύπρου, σημειώνοντας τη μακρά παράδοση φιλίας ανάμεσα σε Κύπρο και Αρμενία, όπως, επίσης, και με τον Λίβανο.

Πρόσθεσε ότι «ο Λίβανος για μας είναι η πιο σημαντική χώρα της περιοχής. Δεν θα ξεχάσω το 2016 όταν έγινε το τραγικό συμβάν στο λιμάνι της Βηρυτού, αντιληφθήκαμε την έκρηξη στην Κύπρο και νομίζαμε ότι έγινε σεισμός στην Κύπρο και αυτό είναι ένδειξη της εγγύτητας των δύο χωρών.

Είμαι σε στενή επαφή, σχεδόν μέρα παρά μέρα έχω επικοινωνία με τον Πρόεδρο Αούν, στηρίζουμε πλήρως τις προσπάθειες του, αναγνωρίζουμε την ηγετική του στάση και η θέση μας είναι σαφής για την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας, η οποία αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις».

Σημείωσε ότι κατά το πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που ήταν το τελευταίο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, ο Λίβανος ήταν ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν και πως κατά τη διάρκεια του οποίου, για άλλη μια φορά ζήτησε την ενίσχυση των σχέσεων ΕΕ-Λιβάνου σε ό,τι αφορά την έναρξη του διαλόγου για επίτευξη συνολικής, στρατηγικής συμφωνίας ΕΕ-Λιβάνου.

Πρόσθεσε ότι η πρώτη φορά που επισκέφθηκε η Πρόεδρος της Κομισιόν τον Λίβανο ήταν όταν μετέβησαν μαζί για να εκφράσουν στήριξη προς τη χώρα.

Αναφερόμενος στην Αρμενία, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι την επισκέφθηκα πρώτη φορά όταν διατελούσε Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, με αφορμή την τραγική 100η επέτειο της γενοκτονίας των Αρμενίων.

«Μπορώ περήφανα να πω ότι ο πιο ένθερμος υποστηρικτής της Αρμενίας στην ΕΕ είναι η Κύπρος», τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, προσθέτοντας πως «πρόσφατα επισκέφθηκα τη χώρα για τη Συνάντηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας και έχω εντυπωσιαστεί από την πρόοδο που έχει σημειώσει η χώρα».

Τέλος, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι «είμαστε πολύ περήφανοι για την αρμενική κοινότητα στην Κύπρο που αποτελεί μέρος του πλούσιου πολιτισμού της χώρας και πάντοτε είμαι στο πλευρό της.

Κάθε τιμητική διάκριση που μου απονέμεται έρχεται και με ευθύνη: να κάνω ό,τι χρειάζεται για να αποδείξω εμπράκτως ότι πραγματικά αξίζω αυτό το παράσημο», είπε καταληκτικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.