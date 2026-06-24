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Ευρωπαϊκή προειδοποίηση: Οι αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο του Ιράν, του Ιράκ και του Λιβάνου

 24.06.2026 - 14:33
Ευρωπαϊκή προειδοποίηση: Οι αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο του Ιράν, του Ιράκ και του Λιβάνου

Οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να συνεχίσουν να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο πάνω από το Ιράν, το Ιράκ και τον Λίβανο και να παραμείνουν προσεκτικές σε ολόκληρη την περιοχή παρά τη συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, καθώς οι παραβιάσεις (της κατάπαυσης του πυρός) παραμένουν πιθανές, αναφέρει ο Οργανισμός Αεροπορικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EASA).

Ο EASA ανακοίνωσε ότι παρατείνει την ταξιδιωτική του οδηγία (advisory) για τις εμπόλεμες ζώνες στην περιοχή έως την 1η Ιουλίου.

Βραχυπρόθεσμες παραβιάσεις της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν πιθανές, ιδίως εντός και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ καθώς και στον γειτονικό εναέριο χώρο, επισημαίνει ο οργανισμός.

Παράλληλα, ο EASA υπογραμμίζει την εύθραυστη κατάσταση της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, η οποία δημιουργεί πιθανότητες για στρατιωτική δραστηριότητα που θα μπορούσε να επηρεάσει τον εναέριο χώρο του Λιβάνου.

Ο οργανισμός τονίζει ότι όλες οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να επιδεικνύουν προσοχή και να λαμβάνουν υπόψη τους πιθανούς κινδύνους όταν δραστηριοποιούνται εντός του εναέριου χώρου του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, του Ισραήλ, της Ιορδανίας, του Κατάρ, του Ομάν, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Σαουδικής Αραβίας.

Πηγή: skai.gr

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