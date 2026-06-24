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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Fitness με θέα το απέραντο γαλάζιο: Η εμπειρία που δεν θέλεις να χάσεις

 24.06.2026 - 14:49
Fitness με θέα το απέραντο γαλάζιο: Η εμπειρία που δεν θέλεις να χάσεις

Αν η ιδέα μιας πρωινής προπόνησης δίπλα στη θάλασσα ακούγεται σαν ο ιδανικός τρόπος να ξεκινήσεις τη μέρα σου, τότε το νέο event των beatfit_cy και space of beauty ίσως είναι ακριβώς αυτό που ψάχνεις.

Σε ένα από τα ομορφότερα παραθαλάσσια σημεία της Κύπρου, στο Periyiali Konnos Villas Beach Resort, στις 4 Ιουλίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συνδυάσουν άσκηση, καλοκαιρινή διάθεση και στιγμές χαλάρωσης με φόντο το απέραντο γαλάζιο.

Το πρωινό πρόγραμμα υπόσχεται ένταση, ενέργεια και θετική διάθεση, σε ένα περιβάλλον που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Μακριά από τους τέσσερις τοίχους ενός γυμναστηρίου, η προπόνηση μεταφέρεται δίπλα στο κύμα, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία για όσους αγαπούν τη γυμναστική αλλά και τη θάλασσα.

Οι διαθέσιμες θέσεις είναι περιορισμένες και όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν καλούνται να επικοινωνήσουν έγκαιρα με το beatfit_cy μέσω μηνύματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εξασφαλίσουν τη θέση τους.

 

 

 
 
 
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A post shared by @beatfit_cy

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