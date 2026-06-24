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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Υπόθεση Φαίδωνος: Στις 16 Ιουλίου η απόφαση δικαστηρίου αν η δίκη θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών

 24.06.2026 - 15:07
Υπόθεση Φαίδωνος: Στις 16 Ιουλίου η απόφαση δικαστηρίου αν η δίκη θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών

Στις 16 Ιουλίου στις 9 το πρωί θα ανακοινώσει το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Πάφου την απόφασή του κατά πόσον η ακροαματική διαδικασία σε σχέση με την υπόθεση που αφορά στον εν αργία Δήμαρχο Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών ή όχι.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Φαίδωνας Φαίδωνος: Απάντησε μη παραδοχή σε όλες τις κατηγορίες για βιασμό και νάρκωση

Ο κ. Φαίδωνος απάντησε μη παραδοχή σε όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει, κατά τη σημερινή διαδικασία που πραγματοποιήθηκε ενώπιον της νέας σύνθεσης του Δικαστηρίου

Κατά τη δικάσιμο απαγγέλθηκαν στον κατηγορούμενο οι πέντε κατηγορίες που αντιμετωπίζει και αφορούν βιασμό, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, επίθεση που προκαλεί πραγματική σωματική βλάβη και χορήγηση φαρμάκου ή άλλου πράγματος ικανού να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη αντίστασης προσώπου. Ο κ. Φαίδωνος απάντησε οτι δεν παραδέχεται καμία απο τις κατηγορίες.

Η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, Ειρήνη Σάββα, υπέβαλε αίτημα όπως η δίκη διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, επικαλούμενη την ανάγκη προστασίας της παραπονούμενης και τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας που αφορά θύματα αδικημάτων τέτοιας φύσεως. Προς υποστήριξη του αιτήματος κατατέθηκε ενώπιον του δικαστηρίου τρισέλιδη γραπτή αγόρευση.

Από πλευράς υπεράσπισης, ο συνήγορος του κατηγορούμενου, Χρίστος Πουργουρίδης, ανέφερε ότι υπήρχε πρόθεση υποβολής ένστασης, ωστόσο μετά τη μελέτη του αιτήματος και της σχετικής νομολογίας συμφωνήθηκε ότι η εξέτασή του θα πρέπει να συνεχιστεί κεκλεισμένων των θυρών.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η συζήτηση του συγκεκριμένου αιτήματος ενδέχεται να περιλαμβάνει αναφορές σε στοιχεία της υπόθεσης που χρήζουν προστασίας και ως εκ τούτου η διαδικασία για την εξέτασή του συνεχίστηκε χωρίς την παρουσία κοινού και εκπροσώπων των ΜΜΕ.

Η απόφαση του Κακουργιοδικείου για το κατά πόσον η ακροαματική διαδικασία θα διεξαχθεί δημόσια ή κεκλεισμένων των θυρών αναμένεται να ανακοινωθεί στις 16 Ιουλίου στις 9:00 το πρωί.

Την ίδια ώρα, το Δικαστήριο όρισε την υπόθεση για ακρόαση σε πέντε συνεχόμενες δικάσιμες, από τις 27 μέχρι και τις 31 Ιουλίου, με έναρξη στις 9:00 π.μ. καθημερινά.

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Την πρόθεση για διορισμό ομάδας ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για την υπόθεση «Κράτος Μαφίας» μετά την παράδοση του πορίσματος της Ανεξάρτητης α Αρχής κατά της Διαφθοράς συζήτησε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο.

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