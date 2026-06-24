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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εξάχρονη αναστολή άσκησης ιατρικού επαγγέλματος για δυο γιατρούς από Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρών Κύπρου - Ποιος ο λόγος

 24.06.2026 - 15:18
Εξάχρονη αναστολή άσκησης ιατρικού επαγγέλματος για δυο γιατρούς από Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρών Κύπρου - Ποιος ο λόγος

Απόφαση επιβολής ποινής αναστολής άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος για περίοδο έξι ετών σε δύο ιατρούς εξέδωσε στις 22 Ιουνίου 2026 το Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρών Κύπρου.

Σε σημερινή ανακοίνωσή του, ο ΠΙΣ αναφέρει πως η υπόθεση αφορούσε τις ιατρούς Αλεβτίνα Κουζίτσεβα Μάρκου και Βικτώρια Κουζίτσεβα Χριστοδούλου, οι οποίες κρίθηκαν ένοχες για επίδειξη διαγωγής ασυμβίβαστης προς το ιατρικό επάγγελμα.

Σύμφωνα με το Πειθαρχικό Συμβούλιο, κατά την υποβολή αιτήσεων στο Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου για αναγνώριση τίτλου ειδικότητας στη Γενική Ιατρική, οι δύο ιατροί παρουσίασαν ότι είχαν ολοκληρώσει συνεχή και αδιάλειπτη τετραετή μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο Κρατικό Ιατρικό Πανεπιστήμιο Γκόμελ της Λευκορωσίας, ενώ γνώριζαν ότι το εν λόγω στοιχείο δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα.

Με βάση τις συγκεκριμένες δηλώσεις, όπως αναφέρεται στην απόφαση, εξασφάλισαν αναγνώριση ειδικότητας την οποία δεν θα λάμβαναν εάν είχαν παραθέσει ορθά τα πραγματικά δεδομένα.

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο τόνισε ότι πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο πλήττει τον πυρήνα της εμπιστοσύνης προς τη διαδικασία αναγνώρισης ιατρικών ειδικοτήτων και το κύρος του ιατρικού επαγγέλματος, σημειώνοντας ότι η συμπεριφορά των δύο ιατρών δεν συνιστά απλή διαδικαστική πλημμέλεια, αλλά συνειδητή ανακριβή παρουσίαση ουσιωδών στοιχείων.

Παρά τα ελαφρυντικά που λήφθηκαν υπόψη, μεταξύ των οποίων το λευκό ποινικό και πειθαρχικό μητρώο, καθώς και οι προσωπικές και οικογενειακές τους περιστάσεις, το Συμβούλιο έκρινε ότι η βαρύτητα της υπόθεσης δεν επέτρεπε την επιβολή ηπιότερης ποινής, αναφέρεται.

Η αναστολή άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ισχύει από τις 22 Ιουνίου 2026 έως τις 22 Ιουνίου 2032, περίοδο κατά την οποία οι δύο ιατροί δεν δικαιούνται να ασκούν το επάγγελμα.

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