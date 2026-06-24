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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νίκος Σύκας: Δεν υπήρχε επαρκές μαρτυρικό υλικό για την προώθηση ποινικής δίωξης, λέει η Νομική Υπηρεσία - Σε εκκρεμότητα η υπόθεση

 24.06.2026 - 15:40
Νίκος Σύκας: Δεν υπήρχε επαρκές μαρτυρικό υλικό για την προώθηση ποινικής δίωξης, λέει η Νομική Υπηρεσία - Σε εκκρεμότητα η υπόθεση

Με γνώμονα την υποχρέωση του Κράτους να διερευνά αποτελεσματικά καταγγελίες που αφορούν ενδεχόμενα περιστατικά βίας κατά των γυναικών, η παρούσα υπόθεση διερευνήθηκε από τις αρμόδιες Αρχές με τη δέουσα σοβαρότητα που επιβάλλει η φύση της, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας σε σχέση με τη διερεύνηση καταγγελίας εναντίον του Νικόλαου Σύκα.

Η διερεύνηση πραγματοποιήθηκε στη βάση της αρχής ότι, η εξέταση υποθέσεων βίας κατά γυναικών δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τη βούληση ή τη συνεργασία του θύματος.

Μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης, το σύνολο του μαρτυρικού υλικού αξιολογήθηκε με ιδιαίτερη προσοχή. Παράλληλα, εξετάστηκε κατά πόσον η υπόθεση μπορούσε να προωθηθεί στη βάση της διαθέσιμης μαρτυρίας, ανεξαρτήτως της θέσης που εξέφρασε η παραπονούμενη αναφορικά με τη συνέχιση της διαδικασίας.

Κρίθηκε ότι, υπό τις περιστάσεις και ελλείψει της μαρτυρίας της παραπονούμενης, η οποία αποτελεί ουσιώδες μέρος του μαρτυρικού υλικού που θα μπορούσε να τεθεί προς αξιολόγηση ενώπιον Δικαστηρίου, δεν υπήρχε επαρκές μαρτυρικό υλικό για την προώθηση ποινικής δίωξης, τηρουμένου πάντοτε του τεκμηρίου αθωότητας του υπόπτου. Στην περίπτωση αυτή, η όποια άλλη μαρτυρία εξασφαλίστηκε κατά τη διερεύνηση δεν κρίθηκε επαρκής από μόνη της για την προώθηση της υπόθεσης ενώπιον Δικαστηρίου.

Με βάση τα πιο πάνω, αποφασίστηκε όπως η υπόθεση παραμείνει σε εκκρεμότητα για περίοδο ενός έτους. Το Κράτος παραμένει διαθέσιμο να παρέχει στην παραπονούμενη κάθε αναγκαία μορφή στήριξης και προστασίας.

Για λόγους προστασίας της ιδιωτικής ζωής των εμπλεκομένων προσώπων και διασφάλισης της ακεραιότητας οποιωνδήποτε ενδεχόμενων μελλοντικών διαδικασιών, δεν θα δοθούν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της μαρτυρίας ή τις επιμέρους πτυχές της υπόθεσης.

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