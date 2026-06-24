Καταδίκη ψυχολόγου για τη διάπραξη σεξουαλικών αδικημάτων κατά ανήλικου - Ποια η ποινή του

Η υπόθεση, που εκδικάστηκε ενώπιον του Κακουργοδικείου σε κεκλεισμένων των θυρών διαδικασία εξαιτίας της ηλικίας του θύματος, στηρίχθηκε στις καταθέσεις μαρτύρων αλλά και της ίδιας της παραπονούμενης, με το Δικαστήριο να καταλήγει σε ευρήματα ενοχής στις τέσσερις κατηγορίες που ο κατηγορούμενος αντιμετώπιζε και συγκεκριμένα, στις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού κατά παράβαση άρθρων του περί της Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου, και του περί της Πρόληψης και την Καταπολέμησης της Βίας των Γυναικών και την Ενδοοικογενειακής Βίας και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου.

Υπογραμμίζοντας την κατάχρηση της σχέσης εμπιστοσύνης με την ανήλικη παραπονούμενη, το Δικαστήριο υπήρξε δεικτικό απέναντι στον κατηγορούμενο σημειώνοντας ότι «αντί ο κατηγορούμενος να καθοδηγεί και να συμβουλεύει την παραπονούμενη, εκμεταλλεύθηκε την ευάλωτη θέση στην οποία βρισκόταν συναισθηματικά, ασκώντας πάνω της αθέμιτη επιρροή με αποκλειστικό σκοπό την επιβολή και ικανοποίηση των δικών του ορέξεων», με τον ίδιο να ενεργεί με μεθόδευση και προσχεδιασμό, εκμεταλλευόμενος τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργήθηκε αφού η παραπονούμενη του εκμυστηρευόταν τα πάντα και τον έβλεπε ως σωτήρα.



Πέραν από τις ποινές φυλάκισης, το Δικαστήριο εξέδωσε διάταγμα με το οποίο απαγορεύεται στον κατηγορούμενο, για τρία έτη μετά από την αποφυλάκισή του:

1. Να προσφέρει οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε παιδιά.

2. Να εργοδοτηθεί ή απασχοληθεί σε χώρους όπου βρίσκονται ή συχνάζουν παιδιά.

3. Να διαμένει σε χώρο, ο οποίος γειτνιάζει με οργανωμένους χώρους όπου διαμένουν ή συχνάζουν παιδιά.

Περαιτέρω, παραπέμφθηκε στην Αρχή Εποπτείας καθ’ όλη τη διάρκεια της κράτησής του στις Κεντρικές Φυλακές όπως και για χρονικό διάστημα τριών ετών μετά την αποφυλάκισή του.

Εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, την υπόθεση χειρίστηκε η κα Αγγέλα Τιμοθέου, Δικηγόρος της Δημοκρατίας.