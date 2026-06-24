Υποθέσεις Φαίδωνος και Σύκα: Δύο σοβαρές καταγγελίες, δύο διαφορετικές δικαστικές πορείες

Υπόθεση Φαίδωνος: Στις 16 Ιουλίου η κρίσιμη απόφαση για τη διεξαγωγή της δίκης

Ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Πάφου βρέθηκε ο εν αργία Δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος, ο οποίος απάντησε μη παραδοχή σε όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Οι πέντε κατηγορίες αφορούν βιασμό, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσεμνη επίθεση με άλλη πράξη, πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης και χορήγηση ουσίας ικανής να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει την αντίσταση προσώπου.

Κατά τη διαδικασία, η Κατηγορούσα Αρχή ζήτησε όπως η δίκη διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, επικαλούμενη την προστασία της παραπονούμενης και τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. Το αίτημα εξετάστηκε χωρίς την παρουσία κοινού και δημοσιογράφων, με το Δικαστήριο να ανακοινώνει την απόφασή του στις 16 Ιουλίου.

Παράλληλα, έχουν ήδη οριστεί πέντε συνεχόμενες δικάσιμοι, από τις 27 έως τις 31 Ιουλίου, κατά τις οποίες αναμένεται να ξεκινήσει η ουσιαστική εκδίκαση της υπόθεσης.

Υπόθεση Σύκα: Η καταγγελία παραμένει σε εκκρεμότητα

Διαφορετική είναι η εξέλιξη στην υπόθεση που αφορά τον Νικόλαο Σύκα.

Με ανακοίνωσή της, η Νομική Υπηρεσία γνωστοποίησε ότι, παρά τη σοβαρή διερεύνηση της καταγγελίας και την αξιολόγηση όλου του διαθέσιμου μαρτυρικού υλικού, δεν κατέστη δυνατό να προχωρήσει ποινική δίωξη.

Όπως εξηγεί, η μαρτυρία της παραπονούμενης αποτελούσε ουσιώδες στοιχείο της υπόθεσης και, ελλείψει αυτής, τα υπόλοιπα στοιχεία που συλλέχθηκαν δεν κρίθηκαν επαρκή ώστε να τεθούν ενώπιον Δικαστηρίου.

Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε η υπόθεση να παραμείνει σε εκκρεμότητα για περίοδο ενός έτους, με το κράτος να δηλώνει ότι παραμένει διαθέσιμο να προσφέρει στην παραπονούμενη κάθε αναγκαία στήριξη και προστασία.

Δύο υποθέσεις, διαφορετικές εξελίξεις

Την ώρα που στην υπόθεση Φαίδωνος η δικαστική διαδικασία προχωρά με την εκδίκαση να βρίσκεται προ των πυλών, στην περίπτωση Σύκα οι αρμόδιες αρχές έκριναν ότι δεν υπάρχουν, στο παρόν στάδιο, επαρκή στοιχεία για την καταχώριση ποινικής υπόθεσης.