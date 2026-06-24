Εκτακτο παγκύπριο συνέδριο θα πραγματοποιήσει η ΕΔΕΚ στις 5 Ιουλίου.

Ανακοίνωση του κόμματος αναφέρει ότι το Πολιτικό Γραφείο της ΕΔΕΚ σε συνεδρίαση του, υιοθέτησε την πρόταση του Προέδρου του κόμματος, Νίκου Αναστασίου, όπως, αντί της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, που ήταν προγραμματισμένη για τις 28 Ιουνίου 2026, προκηρυχθεί ανοικτό Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο, για τις 5 Ιουλίου 2026.

"Μετά το αρνητικό αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών του Μαΐου και την αποτυχία να εξασφαλίσει το κόμμα είσοδο στο Κοινοβούλιο αφού έλαβε παγκύπριο ποσοστό ψήφων 3.3% και λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις συζητήσεις-προβληματισμούς που αναπτύχθηκαν στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής στις 7 Ιουνίου, αποφάσισα, ασκώντας τις εξουσίες που μου παρέχει το Άρθρο31 - Παράγραφος 2 του Καταστατικού του κόμματος, να συγκαλέσω Έκτακτο Συνέδριο την Κυριακή 5 Ιουλίου 2026", ανέφερε ο κ. Αναστασίου.

Πρόσθεσε ότι σκοπός και στόχος είναι να δοθεί, όσο το δυνατό σε περισσότερα μέλη, το δικαίωμα να εκφραστούν ελεύθερα και δημοκρατικά.

"Η απόφαση μου εδράζεται στην ανάγκη να παρθούν αποφάσεις και να δρομολογηθούν ενέργειες προς τη κατεύθυνση του ανασχεδιασμού της δράσης του κόμματος, με στόχο τη συνέχιση της πολιτικής του παρέμβασης, σε εθνικό και κοινωνικό επίπεδο" είπε, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ανέφερε ακόμα ότι απαιτούνται αποφάσεις και ενέργειες, έτσι ώστε η ΕΔΕΚ να μπορέσει να αναπτύξει αποτελεσματικότερη δράση παρέμβασης και αντιμετώπισης των προβλημάτων που απειλούν και ταλανίζουν την Κύπρο.

Όπως σημειώνεται, το Έκτακτο Συνέδριο συγκαλείται για συζήτηση ενημέρωση και αποφάσεις στα πιο κάτω θέματα: 1. Απόφαση Κεντρικής Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2026 για την προκήρυξη Καταστατικού, Ιδεολογικό – Πολιτικού και Εκλογικού Συνεδρίου, 2. Μητρώο Μελών ΕΔΕΚ στη βάση απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής ημερομηνίας 23 Ιουλίου 2025, 3. Διενέργεια οικονομικού ελέγχου/περιουσιακών στοιχείων, 4. Διαχείριση οικονομικών δεδομένων στη βάση της απώλειας μεγάλου μέρους κρατικής χορηγίας /αξιολόγηση και αναγκαία αναδιοργάνωση επαγγελματικού προσωπικού.